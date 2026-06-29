Москва требует от генсека ООН осуждения кровавых преступлений ВСУ - 29.06.2026 Украина.ру
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Москва требует от генсека ООН осуждения кровавых преступлений ВСУ
Москва требует от генсека ООН осуждения кровавых преступлений ВСУ - 29.06.2026 Украина.ру
Москва требует от генсека ООН осуждения кровавых преступлений ВСУ
РФ требует от генсека ООН недвусмысленного осуждения кровавых преступлений Киева, заявило постпредство при ООН. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-29T23:24
2026-06-29T23:24
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Киевский режим сделал военные преступления частью своей военной стратегии, ведя охоту на мирных граждан, а отсутствие у секретариата ООН смелости и принципиальности в отношении удара ВСУ по автобусу с белорусами вызывает разочарование, заявили в постпредстве РФ при ООН на заседании Совбеза организации. "Западные покровители киевского режима прекрасно понимают, что их оружие идет не на "защиту демократии", а на удары по мирным жителям и гражданским объектам. Однако эта неудобная правда их не смущает: новые партии вооружений продолжают исправно отправляться Киеву, а разговоры о защите территориальной целостности Украины служат лишь дежурной ширмой для прикрытия собственного соучастия", - констатировала и.о. постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.Китай также осудил удар ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области. Зампостпреда КНР при ООН подчеркнул недопустимость нападений на мирное население.Российские дипломаты также серьезно озабочены резкой активизацией террористических атак ВСУ в отношении Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара."Нет никаких сомнений в том, что эти атаки призваны дестабилизировать работу крупнейшего ядерного объекта Европы и являются очередной попыткой Киева шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы", - сказала Евстигнеева на Совбезе ООН. Накануне Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу с детьмиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, киев, оон, вооруженные силы украины, украина, совбез, совет безопасности оон, совбез оон, генсек оон, белоруссия, дети, терроризм
Новости, Россия, Москва, Киев, ООН, Вооруженные силы Украины, Украина, Совбез, Совет Безопасности ООН, Совбез ООН, Генсек ООН, Белоруссия, дети, терроризм

Москва требует от генсека ООН осуждения кровавых преступлений ВСУ

23:24 29.06.2026
 
© APЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP
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РФ требует от генсека ООН недвусмысленного осуждения кровавых преступлений Киева, заявило постпредство при ООН. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
Киевский режим сделал военные преступления частью своей военной стратегии, ведя охоту на мирных граждан, а отсутствие у секретариата ООН смелости и принципиальности в отношении удара ВСУ по автобусу с белорусами вызывает разочарование, заявили в постпредстве РФ при ООН на заседании Совбеза организации.
"Западные покровители киевского режима прекрасно понимают, что их оружие идет не на "защиту демократии", а на удары по мирным жителям и гражданским объектам. Однако эта неудобная правда их не смущает: новые партии вооружений продолжают исправно отправляться Киеву, а разговоры о защите территориальной целостности Украины служат лишь дежурной ширмой для прикрытия собственного соучастия", - констатировала и.о. постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
Китай также осудил удар ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области. Зампостпреда КНР при ООН подчеркнул недопустимость нападений на мирное население.
Российские дипломаты также серьезно озабочены резкой активизацией террористических атак ВСУ в отношении Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара.
"Нет никаких сомнений в том, что эти атаки призваны дестабилизировать работу крупнейшего ядерного объекта Европы и являются очередной попыткой Киева шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы", - сказала Евстигнеева на Совбезе ООН.
Накануне Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу с детьми
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин развеял миф о топливном кризисе, киевская власть превращается в мазепинцев. Итоги 29 июня
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