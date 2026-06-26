Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу с детьми - 26.06.2026 Украина.ру
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Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу с детьми
Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу с детьми - 26.06.2026 Украина.ру
Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу с детьми
Россия поддержала требование Минска о срочном созыве Совета Безопасности ООН после атаки украинского беспилотника на автобус с мирными белорусскими гражданами. Об этом 26 июня заявила и.о. постпреда РФ Анна Евстигнеева
2026-06-26T09:16
2026-06-26T10:25
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вооруженные силы украины
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"Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей — белорусских граждан, включая детей. Рассчитываем, что члены Совета дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения", — сказала Евстигнеева. Напомним, 17 июня в Брянской области украинский дрон атаковал автобус детской футбольной команды из Гомельской области, следовавшей на отдых в Геленджик. Погибла сопровождающая, ранения получили восемь человек, включая шестерых детей. Об этом – в материале Киев пытается отмыться от крови детей. Что известно о теракте в Брянской областиО других событиях - в материале ПВО за ночь сбила почти 700 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, брянская область, оон, вооруженные силы украины, мир без границ
Новости, Россия, Брянская область, ООН, Вооруженные силы Украины, Мир без границ

Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу с детьми

09:16 26.06.2026 (обновлено: 10:25 26.06.2026)
 
© Фото : Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Роскосмоса"
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Россия поддержала требование Минска о срочном созыве Совета Безопасности ООН после атаки украинского беспилотника на автобус с мирными белорусскими гражданами. Об этом 26 июня заявила и.о. постпреда РФ Анна Евстигнеева
"Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей — белорусских граждан, включая детей. Рассчитываем, что члены Совета дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения", — сказала Евстигнеева.
Напомним, 17 июня в Брянской области украинский дрон атаковал автобус детской футбольной команды из Гомельской области, следовавшей на отдых в Геленджик. Погибла сопровождающая, ранения получили восемь человек, включая шестерых детей. Об этом – в материале Киев пытается отмыться от крови детей. Что известно о теракте в Брянской области
О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила почти 700 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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