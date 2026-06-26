https://ukraina.ru/20260626/rossiya-podderzhala-zapros-belorussii-na-ekstrennyy-sozyv-sb-oon-iz-za-udara-vsu-po-avtobusu-s-detmi-1080662649.html
Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу с детьми
Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу с детьми - 26.06.2026 Украина.ру
Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу с детьми
Россия поддержала требование Минска о срочном созыве Совета Безопасности ООН после атаки украинского беспилотника на автобус с мирными белорусскими гражданами. Об этом 26 июня заявила и.о. постпреда РФ Анна Евстигнеева
2026-06-26T09:16
2026-06-26T09:16
2026-06-26T10:25
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"Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей — белорусских граждан, включая детей. Рассчитываем, что члены Совета дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения", — сказала Евстигнеева. Напомним, 17 июня в Брянской области украинский дрон атаковал автобус детской футбольной команды из Гомельской области, следовавшей на отдых в Геленджик. Погибла сопровождающая, ранения получили восемь человек, включая шестерых детей. Об этом – в материале Киев пытается отмыться от крови детей. Что известно о теракте в Брянской областиО других событиях - в материале ПВО за ночь сбила почти 700 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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новости, россия, брянская область, оон, вооруженные силы украины, мир без границ
Новости, Россия, Брянская область, ООН, Вооруженные силы Украины, Мир без границ
Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу с детьми
09:16 26.06.2026 (обновлено: 10:25 26.06.2026)
Россия поддержала требование Минска о срочном созыве Совета Безопасности ООН после атаки украинского беспилотника на автобус с мирными белорусскими гражданами. Об этом 26 июня заявила и.о. постпреда РФ Анна Евстигнеева