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Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу с детьми

Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу с детьми - 26.06.2026 Украина.ру

Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН из-за удара ВСУ по автобусу с детьми

Россия поддержала требование Минска о срочном созыве Совета Безопасности ООН после атаки украинского беспилотника на автобус с мирными белорусскими гражданами. Об этом 26 июня заявила и.о. постпреда РФ Анна Евстигнеева

2026-06-26T09:16

2026-06-26T09:16

2026-06-26T10:25

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"Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей — белорусских граждан, включая детей. Рассчитываем, что члены Совета дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения", — сказала Евстигнеева. Напомним, 17 июня в Брянской области украинский дрон атаковал автобус детской футбольной команды из Гомельской области, следовавшей на отдых в Геленджик. Погибла сопровождающая, ранения получили восемь человек, включая шестерых детей. Об этом – в материале Киев пытается отмыться от крови детей. Что известно о теракте в Брянской областиО других событиях - в материале ПВО за ночь сбила почти 700 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

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