https://ukraina.ru/20260630/oleg-ivanov-opyanennyy-podderzhkoy-zapada-zelenskiy-ne-osoznaet-ogranicheniy-svoikh-deystviy-1080819032.html

Олег Иванов: "Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский не осознает ограничений своих действий"

Олег Иванов: "Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский не осознает ограничений своих действий" - 30.06.2026 Украина.ру

Олег Иванов: "Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский не осознает ограничений своих действий"

Зеленский опьянен поддержкой Запада и не осознает пределы своих возможностей. Он угрожает Белоруссии ультиматумами, игнорируя предупреждения России. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился профессор, заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов

2026-06-30T12:45

2026-06-30T12:45

2026-06-30T12:45

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Отвечая на вопрос о логике ультиматумов Зеленского, Иванов заявил, что поведение главы киевского режима объясняется поддержкой Запада. "Зеленский прекрасно знает, что такие требования идут в русле общей политики Запада по отношению к Белоруссии и России, поэтому не чувствует необходимости сдерживать себя", — сказал эксперт.Иванов подчеркнул, что Зеленский не осознает ограничений своих действий. "В отношении Зеленского можно сказать, что, опьяненный поддержкой Запада, он не осознает пределов и ограничений своих требований и действий", — пояснил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что такое состояние опасно для международной безопасности. "Это очень опасное состояние для любого лидера. А лидер воюющей страны, пытающийся расширить конфликт, втянув в него Белоруссию и страны НАТО, становится особенно опасным для международной безопасности", — резюмировал Олег Иванов.Полный текст материала "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.Какие цели были у форума по "восстановлению" Украины в Гданьске? Зачем Германия поставляет старые БТР Молдавии? Подробнее об этом и многом другом — в материале Анны Черкасовой "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.

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