Олег Иванов: "Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский не осознает ограничений своих действий" - 30.06.2026 Украина.ру
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Олег Иванов: "Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский не осознает ограничений своих действий"
Олег Иванов: "Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский не осознает ограничений своих действий" - 30.06.2026 Украина.ру
Олег Иванов: "Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский не осознает ограничений своих действий"
Зеленский опьянен поддержкой Запада и не осознает пределы своих возможностей. Он угрожает Белоруссии ультиматумами, игнорируя предупреждения России. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился профессор, заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
2026-06-30T12:45
2026-06-30T12:45
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Отвечая на вопрос о логике ультиматумов Зеленского, Иванов заявил, что поведение главы киевского режима объясняется поддержкой Запада. "Зеленский прекрасно знает, что такие требования идут в русле общей политики Запада по отношению к Белоруссии и России, поэтому не чувствует необходимости сдерживать себя", — сказал эксперт.Иванов подчеркнул, что Зеленский не осознает ограничений своих действий. "В отношении Зеленского можно сказать, что, опьяненный поддержкой Запада, он не осознает пределов и ограничений своих требований и действий", — пояснил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что такое состояние опасно для международной безопасности. "Это очень опасное состояние для любого лидера. А лидер воюющей страны, пытающийся расширить конфликт, втянув в него Белоруссию и страны НАТО, становится особенно опасным для международной безопасности", — резюмировал Олег Иванов.Полный текст материала "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.Какие цели были у форума по "восстановлению" Украины в Гданьске? Зачем Германия поставляет старые БТР Молдавии? Подробнее об этом и многом другом — в материале Анны Черкасовой "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.
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Новости, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Украина.ру, НАТО, Белоруссия, Главные новости, главное, киевский режим, война, безопасность, международные отношения, Мир без границ, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация

Олег Иванов: "Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский не осознает ограничений своих действий"

12:45 30.06.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Зеленский опьянен поддержкой Запада и не осознает пределы своих возможностей. Он угрожает Белоруссии ультиматумами, игнорируя предупреждения России. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился профессор, заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
Отвечая на вопрос о логике ультиматумов Зеленского, Иванов заявил, что поведение главы киевского режима объясняется поддержкой Запада.
"Зеленский прекрасно знает, что такие требования идут в русле общей политики Запада по отношению к Белоруссии и России, поэтому не чувствует необходимости сдерживать себя", — сказал эксперт.
Иванов подчеркнул, что Зеленский не осознает ограничений своих действий. "В отношении Зеленского можно сказать, что, опьяненный поддержкой Запада, он не осознает пределов и ограничений своих требований и действий", — пояснил собеседник издания.
Эксперт подчеркнул, что такое состояние опасно для международной безопасности. "Это очень опасное состояние для любого лидера. А лидер воюющей страны, пытающийся расширить конфликт, втянув в него Белоруссию и страны НАТО, становится особенно опасным для международной безопасности", — резюмировал Олег Иванов.
Полный текст материала "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
Какие цели были у форума по "восстановлению" Украины в Гданьске? Зачем Германия поставляет старые БТР Молдавии? Подробнее об этом и многом другом — в материале Анны Черкасовой "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.
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