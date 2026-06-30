Меланшон потребовал от Парижа сменить курс по Украине - 30.06.2026 Украина.ру
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Меланшон потребовал от Парижа сменить курс по Украине
Меланшон потребовал от Парижа сменить курс по Украине - 30.06.2026 Украина.ру
Меланшон потребовал от Парижа сменить курс по Украине
Основатель французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал Париж покинуть НАТО и начать диалог с Россией для урегулирования украинского конфликта. Об этом политик заявил на геополитическом симпозиуме
2026-06-30T09:56
2026-06-30T09:56
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На геополитическом симпозиуме лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Парижу следует выйти из НАТО и возобновить диалог с Москвой. По его словам, именно это может привести к завершению конфликта на Украине."Мы должны войти с Россией в дискуссии, которые позволят нам получить взаимные гарантии, когда все события подойдут к концу", — сказал политик.Меланшон также подверг критике политику стран Евросоюза, обвинив их в неспособности участвовать в урегулировании и перекладывании ответственности на ЕС. Он подчеркнул, что Франция не должна оставаться в НАТО или вступать в новые военные коалиции, и призвал отказаться от участия в "закрытых клубах" — например, G7."Не может быть и речи о том, чтобы оставаться в НАТО или вступать в новые военные коалиции", — резюмировал лидер партии.Ранее глава Евросовета Антониу Кошта призвал установить прямой контакт с Москвой, чтобы "слушать российскую сторону". Это заявление вызвало дискуссию в ЕС о том, кто должен представлять альянс в возможном диалоге с Россией.В МИД России, комментируя эту тему, отмечали, что Брюссель пока ограничивается лишь спекуляциями на этот счёт.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, нато, ес, евросовет, украина, париж
Новости, Россия, НАТО, ЕС, евросовет, Украина, Париж

Меланшон потребовал от Парижа сменить курс по Украине

09:56 30.06.2026
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкПредвыборный митинг кандидата в президенты Франции Ж.-Л. Меланшона в Лилле
Предвыборный митинг кандидата в президенты Франции Ж.-Л. Меланшона в Лилле - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Основатель французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал Париж покинуть НАТО и начать диалог с Россией для урегулирования украинского конфликта. Об этом политик заявил на геополитическом симпозиуме
На геополитическом симпозиуме лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Парижу следует выйти из НАТО и возобновить диалог с Москвой. По его словам, именно это может привести к завершению конфликта на Украине.
"Мы должны войти с Россией в дискуссии, которые позволят нам получить взаимные гарантии, когда все события подойдут к концу", — сказал политик.
Меланшон также подверг критике политику стран Евросоюза, обвинив их в неспособности участвовать в урегулировании и перекладывании ответственности на ЕС. Он подчеркнул, что Франция не должна оставаться в НАТО или вступать в новые военные коалиции, и призвал отказаться от участия в "закрытых клубах" — например, G7.
"Не может быть и речи о том, чтобы оставаться в НАТО или вступать в новые военные коалиции", — резюмировал лидер партии.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта призвал установить прямой контакт с Москвой, чтобы "слушать российскую сторону". Это заявление вызвало дискуссию в ЕС о том, кто должен представлять альянс в возможном диалоге с Россией.
В МИД России, комментируя эту тему, отмечали, что Брюссель пока ограничивается лишь спекуляциями на этот счёт.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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