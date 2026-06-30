https://ukraina.ru/20260630/risk-vovlecheniya-evropy-v-konflikt-uspekhi-vs-rf-terakt-v-monako-khronika-sobytiy-na-utro-30-iyunya-1080805787.html

Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июня

Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июня - 30.06.2026 Украина.ру

Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июня

Европа скоро может спровоцировать конфликт с Россией. ВС РФ уничтожают противника и технику. Мощный взрыв прогремел в Монако, к теракту может быть причастен Зеленский

2026-06-30T09:00

2026-06-30T09:00

2026-06-30T09:02

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Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский считает, что риск вовлечения Европы в конфликт с Россией может возникнуть раньше 2030 года.И проблема не только в том, что в Европе ведется целенаправленная подготовка к войне и активная милитаризация. Он напомнил, что в качестве повода используется нарратив о якобы агрессивной России и приписываемые ей планы.Он отметил, что в свою очередь киевский режим считает, что сможет выжить, только если спровоцирует прямой конфликт России и Европы, при котором Украина отойдет на второй план."У киевского режима других способов выжить нет. Только если спровоцировать большой конфликт, где Украина отойдет на второй план, и где воевать будут Россия и Европа", - объяснил Полянский.Причем Владимир Зеленский не скрывает, что заинтересован в этом, и фактически ставит в упрек своим союзникам и спонсорам то, что они не идут на такой сценарий."Поэтому проблема в том, чтобы не перейти ту грань, за которой конфликта уже не удастся избежать", - добавил Полянский.Депутат заксобрания Ульяновской области от ЛДПР, член высшего совета партии Виктор Бут, в свою очередь, указал, что нынешним европейским лидерам безразлична судьба собственных стран."Они стали лидерами своих стран, не испытывая, по сути, никаких чувств к собственным государствам, их не волнует будущее этих (государств - ред.)", - сказал он в интервью консервативному американскому журналисту Такеру Карлсону.По его словам, сейчас глобалисты, в особенности скандально известный финансист Джордж Сорос, практически полностью контролируют Европу."Он вложил значительные средства за последние 30 лет, вырастив их (европейских лидеров - ред.) с подросткового возраста. Они становились студентами, получали оплату за учебу в университетах, а затем превращались в активистов и политиков. <...> Все они являются частью этого сатанинского культа, стремящегося к самоуничтожению", - отметил Бут.Он пояснил, что возможная война Европы с Россией может быть единственным способом зацепиться за власть для нынешних европейских лидеров, которых не поддерживает большинство населения в собственных странах.По мнению Бута, начало войны даст возможность европейским политикам объявить военное положение, отложить выборы и полностью захватить власть.Глава благотворительного немецкого фонда "Мост мира - помощь жертвам войны" Лиане Килинч подтвердила, что Европа в противостоянии с Россией взяла курс на развитие коллективного фашизма.Говоря о политической риторике европейских стран, Килинч в том числе отметила Украину. Она подчеркнула, что лидеры государств Евросоюза, выкрикивая громкие лозунги в поддержку Киева, на самом деле обманывают украинцев и преследуют собственные цели.Вместе с этим, как указала Килинч, киевский режим диктует националистические установки, а несогласных с деятельностью государства объявляет врагами.Она подчеркнула, что Брюссель отводит Украине роль пушечного мяса, не оставляя шансов на вступление в состав Евросоюза."Когда украинский народ, наконец, поймет, что единственная отведенная ему роль - это использовать его в качестве пушечного мяса в борьбе с Россией. У Украины нет шансов на вступление в ЕС", - сказала Килинч.Активистка подчеркнула, что для вступления недостаточно даже тех заявлений, которые сегодня делают европейские политики, поддерживая киевский режим.Килинч также предрекла полный провал Запада в противостоянии с РФ, ссылаясь на опыт прошлых лет, когда России удалось одержать победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указывала, что НАТО постепенно утрачивает остатки рациональности, используя Украину как "испытательный полигон"."Североатлантический блок постепенно утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска, стремясь выжать максимум с Украины в щедро делегированной ей, но в реальности весьма незавидной роли "испытательного полигона" для существующих и перспективных военных технологий и боевых систем", - отмечала она.При этом НАТО, строя планы по разработке вооружений для ВСУ, недооценивает опасность дальнейшей эскалации, предупреждала она. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", писал, что Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь "боеготовности" к конфликту с Россией к 2030 году.Успехи ВС РФМинувшей ночью российские военные атаковали цели Вооруженных сил Украины в Сумах.Также удары наносились по целям в Харьковской области.В Министерстве обороны России рассказали, что военные группировки "Север" выбили ВСУ с позиций в Харьковской области.Российская воздушная разведка определила маршруты перемещения и места размещения средств связи противника, после чего по ним был нанесен удар FPV-дронами, лишивший противника координации действий.Кроме того, при помощи беспилотников они били по оккупированному Запорожью.Также Воздушно-космические силы (ВКС) РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Запорожье и области, уже зафиксированы взрывы.В свою очередь украинские паблики активно публикуют кадры уничтоженных автозаправочных станций (АЗС) в различных областях Востока страны.Они также пишут, что за сутки россияне зашли в Марьино в Сумской области и продвинулись в районе населенного пункта Сопычь. В Днепропетровской области освободили Богодаровку. А в Харьковской области продвинулись к населенному пункту Земляной Яр, освободив почти 34 квадратных километра.Исполняющий обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева заверила, что российские войска прочно владеют инициативой в украинском конфликте."На поле боя российские Вооруженные Силы также прочно владеют инициативой", - сказала Евстигнеева на заседании СБ ООН.Она подчеркнула, что российские войска продолжат наносить удары по военным объектам Украины.Теракт в Монако и возможная причастность КиеваНакануне поздним вечером в Монако прогремел мощный взрыв.Правительство княжества сообщило как минимум о трех пострадавших, два из которых находятся в тяжелом состоянии, писала газета Figaro со ссылкой на источник в полиции.Согласно предварительным данным, на записях камер видеонаблюдения был замечен человек, который оставил рюкзак у входной двери здания в момент, когда туда заходили другие люди.Государственный министр Монако Кристоф Мирман в комментарии агентству Франс Пресс отметил, что произошедший взрыв, вероятно, стал первым терактом в истории княжества.По его словам, взрывное устройство, похоже, содержало болты и дробь.Мэр расположенной рядом с княжеством Ниццы Эрик Сьотти в соцсети Х подчеркнул, что взрыв был терактом."Теракт, совершенный этим вечером, — это трагедия, которая поразила Монако", - написал Сьотти.Он добавил, что его мысли с жертвами, их семьями и народом княжества.Позже газета Figaro уточнила, что при взрыве мог пострадать украинский олигарх, его жена и ребенок."Согласно имеющейся у нас информации, все три жертвы являются членами одной украинской семьи. Двое родителей, один из которых, возможно, является украинским олигархом, находятся в критическом состоянии, а несовершеннолетний – в тяжелом, но стабильном состоянии", - сообщило издание.Пострадавшие — мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток, подтвердило издание Nice-Matin."Первые двое были доставлены в больницу Пастер в Ницце, а несовершеннолетний — в больницу Ленваль", - отметило СМИ.Украинские СМИ предположили, что в Монако было совершено покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.Он занимался девелоперской деятельностью и считался "главным застройщиком Днепра", изменившим архитектуру города. Бизнесмен и инвестор, основатель корпорации "Алеф" входил в топ-100 самых богатых людей Украины. В 2019 году он вышел из украинского гражданства и стал гражданином Кипра.В декабре 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) наложил на Ермолаева санкции — по данным Службы безопасности Украины (СБУ), после 2014 года предприниматель якобы перерегистрировал свой алкогольный бизнес в Крыму по законам РФ, продолжил работу и платил налоги в российский бюджет.Позже телеканал BFMTV со ссылкой источник, близкий к расследованию подтвердил, что Ермолаев действительно стал одним из пострадавших при взрыве в Монако."Одним из трех пострадавших при взрыве стал Вадим Ермолаев, видный украинский олигарх, родившийся в 1968 году", - говорится в публикации.Вторая пострадавшая - спутница бизнесмена, добавил телеканал.Украинский блогер и журналист Анатолий Шарий в своих соцсетях сообщил, что власти Монако ввели красный план перехвата после взрыва, в котором пострадал бизнесмен, его супруга и младший сын. По его данным, полиция усилила досмотр транспорта на границах княжества.Он заверил, что к организации взрыва причастен Киев — попытка убрать Ермолаева стала итогом разборки со спецслужбами и рейдерского захвата его предприятий.По данным расследовательского проекта Stop UA Scam, именно Ермолаев является одним из крупнейших бенефициаров сети мошеннических кол-центров, атакующих россиян и граждан ЕС. Под его контролем находились около 170 центров с 10–15 тысячами операторов.В 2026 году подтвердилась связь одного из четырех сыновей Ермолаева — Артура с мошенническими кол-центрами в Днепропетровске. Суд Эстонии приговорил его к пяти годам лишения свободы."Крышевал" злоумышленников генерал СБУ Сергей Лысак, с которым у Ермолаева-старшего произошел конфликт.Также, выяснил блогер, подозреваемый во взрыве внешне похож на мужчину, который был завербован украинскими спецслужбами для покушения на проживающего в Испании Шария в мае этого года.Подробнее - в материале "Уши Зеленского": блогер Шарий связал теракт в Монако с колл-центрами под прикрытием СБУ на сайте Украина.ру.

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