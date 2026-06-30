Хинштейн доложил Путину о восстановлении приграничья, украинский след ищут в Монако. Новости к 19.00 - 30.06.2026 Украина.ру
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Хинштейн доложил Путину о восстановлении приграничья, украинский след ищут в Монако. Новости к 19.00
Хинштейн доложил Путину о восстановлении приграничья, украинский след ищут в Монако. Новости к 19.00 - 30.06.2026 Украина.ру
Хинштейн доложил Путину о восстановлении приграничья, украинский след ищут в Монако. Новости к 19.00
Курское приграничье восстанавливается - отчёт представлен губернатором президенту России лично. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 30 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-30T19:01
2026-06-30T19:01
новости
россия
запорожье
краснодарский край
андрей ермолаев
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
монако
хинштейн
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Губернатор курской области Александр Хинштейн рассказал о восстановлении соцобъектов в курском приграничье. 14 из них находятся в высокой стадии готовности, указал губернатор на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Первый этап программы, принятой правительством по вашему поручению, начал реализовываться. Первые 14 социальных объектов уже находятся в высокой степени готовности в тех местах, где относительно безопасно вести работы", — пояснил глава региона;Другие новости к этому часу:🟥 Режим повышенной готовности ввели в Пензенской области для стабилизации внутреннего рынка топливно-энергетических ресурсов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.Ранее в регионе были введены временные ограничения на продажу топлива, заправка на АЗС производится только в бензобаки машин;🟦 Глава фракции чешского парламента Индржих Райхл предложил повторить польский жест и лишить Владимира Зеленского высшей госнаграды страны — ордена Белого льва. Свою позицию он аргументировал недопустимостью обладания высшей наградой страны для человека, который прославляет нацистские подразделения;🟦 Британия вложит $84 млрд в модернизацию атомных подлодок и других ядерных сил, заявило Минобороны королевства;🟥 Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил "зону безопасности" в южном Ливане вместе с израильским министром обороны Исраэлем Кацем и и заместителем начальника Генштаба израильской армии генерал-майором Тамиром Ядаи;🟥 Россия направляет два самолета-амфибии БЕ200ЧС в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров;🟦 Euroclear подал иск в Бельгии против ЦБ РФ, чтобы не допустить взыскания 18,2 трлн рублей за блокирование российских активов, сообщает Echo;🟥 В Евпатории остановлено движение трамваев из-за отсутствия электроэнергии, сообщает администрация города. Также сообщается, что в Саках пропал свет. Произошло аварийное отключение. Бригады уже работают, сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло;🟥 Завтра по всей Украине также будут действовать графики отключения света из-за жары, сообщает "Укрэнерго". Они будут применяться с 17:00 до 22:00 для всех категорий потребителей;🟥 Украинские власти могут быть причастны к покушению на бизнесмена Ермолаева, пишут украинские СМИ. По одной из версий, ему принадлежит крупнейшая в Днепропетровске строительная компания Alef Estate. В 2023 году Киев ввел против Ермолаева санкции, из-за чего мог возникнуть конфликт на право собственности. Также рассматривается причастность семьи Ермолаевых к деятельности украинских мошеннических колл-центров.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запорожье, краснодарский край, андрей ермолаев, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, монако, хинштейн, минобороны, генштаб, укрэнерго, израиль, ливан, ближний восток, ядерное оружие, британия, электроснабжение, ситуация на украине, севастополь, крым
Новости, Россия, Запорожье, краснодарский край, Андрей Ермолаев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, Монако, Хинштейн, Минобороны, Генштаб, Укрэнерго, Израиль, Ливан, Ближний Восток, Ядерное оружие, Британия, электроснабжение, ситуация на Украине, Севастополь, Крым

Хинштейн доложил Путину о восстановлении приграничья, украинский след ищут в Монако. Новости к 19.00

19:01 30.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Курское приграничье восстанавливается - отчёт представлен губернатором президенту России лично. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 30 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
Губернатор курской области Александр Хинштейн рассказал о восстановлении соцобъектов в курском приграничье. 14 из них находятся в высокой стадии готовности, указал губернатор на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Первый этап программы, принятой правительством по вашему поручению, начал реализовываться. Первые 14 социальных объектов уже находятся в высокой степени готовности в тех местах, где относительно безопасно вести работы", — пояснил глава региона;
Другие новости к этому часу:

🟥 Режим повышенной готовности ввели в Пензенской области для стабилизации внутреннего рынка топливно-энергетических ресурсов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Ранее в регионе были введены временные ограничения на продажу топлива, заправка на АЗС производится только в бензобаки машин;
🟦 Глава фракции чешского парламента Индржих Райхл предложил повторить польский жест и лишить Владимира Зеленского высшей госнаграды страны — ордена Белого льва. Свою позицию он аргументировал недопустимостью обладания высшей наградой страны для человека, который прославляет нацистские подразделения;
🟦 Британия вложит $84 млрд в модернизацию атомных подлодок и других ядерных сил, заявило Минобороны королевства;
🟥 Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил "зону безопасности" в южном Ливане вместе с израильским министром обороны Исраэлем Кацем и и заместителем начальника Генштаба израильской армии генерал-майором Тамиром Ядаи;
🟥 Россия направляет два самолета-амфибии БЕ200ЧС в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров;
🟦 Euroclear подал иск в Бельгии против ЦБ РФ, чтобы не допустить взыскания 18,2 трлн рублей за блокирование российских активов, сообщает Echo;
🟥 В Евпатории остановлено движение трамваев из-за отсутствия электроэнергии, сообщает администрация города. Также сообщается, что в Саках пропал свет. Произошло аварийное отключение. Бригады уже работают, сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло;
🟥 Завтра по всей Украине также будут действовать графики отключения света из-за жары, сообщает "Укрэнерго". Они будут применяться с 17:00 до 22:00 для всех категорий потребителей;
🟥 Украинские власти могут быть причастны к покушению на бизнесмена Ермолаева, пишут украинские СМИ. По одной из версий, ему принадлежит крупнейшая в Днепропетровске строительная компания Alef Estate. В 2023 году Киев ввел против Ермолаева санкции, из-за чего мог возникнуть конфликт на право собственности. Также рассматривается причастность семьи Ермолаевых к деятельности украинских мошеннических колл-центров.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Армия России наступает, Китай призывает к переговорам по Украине, покушение в Монако. Итоги 30 июня
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