Европа не посредник: глава МИД Финляндии предупредила о рисках поспешного мира на Украине - 30.06.2026 Украина.ру
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Европа не посредник: глава МИД Финляндии предупредила о рисках поспешного мира на Украине
Европа не посредник: глава МИД Финляндии предупредила о рисках поспешного мира на Украине - 30.06.2026 Украина.ру
Европа не посредник: глава МИД Финляндии предупредила о рисках поспешного мира на Украине
Евросоюз не должен выглядеть "отчаянно стремящимся" к мирным переговорам по Украине и не может выступать в роли нейтрального посредника между Москвой и Киевом. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung
2026-06-30T09:33
2026-06-30T09:33
новости
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Европейские политики продолжают высказываться против активных мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что ЕС не должен отчаянно стремиться к переговорам, вне зависимости от их условий."Мы не нейтральные посредники. Мы поддерживаем Украину. Для этого Европа должна быть представлена наилучшим образом", — сказала Валтонен.Накануне премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс также отметил, что время для переговоров с Россией ещё не настало, и призвал продолжать давление на Москву. По его словам, задача европейцев не в поиске компромиссов, а в укреплении восточных границ.Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян, которые планируют ввести в 2027 году. Поводом стало письмо 11 стран с призывом ужесточить визовую политику. Среди подписантов — Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Дания, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Исландия и Норвегия.Ранее Финляндия первой в Европе открыла центр ремонта американских систем MLRS и HIMARS. Об этом – в материале "Финнов никто не спрашивал": Йохан Бекман о вступлении в НАТО и подготовке агрессии против РФБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, йохан бекман, ес, мид, нато, финляндия, украина, европа
Новости, Йохан Бекман, ЕС, МИД, НАТО, Финляндия, Украина, Европа

Европа не посредник: глава МИД Финляндии предупредила о рисках поспешного мира на Украине

09:33 30.06.2026
 
© commons.wikimedia.org / Ministers / Valtonen Elina
- РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© commons.wikimedia.org / Ministers / Valtonen Elina
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Евросоюз не должен выглядеть "отчаянно стремящимся" к мирным переговорам по Украине и не может выступать в роли нейтрального посредника между Москвой и Киевом. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung
Европейские политики продолжают высказываться против активных мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что ЕС не должен отчаянно стремиться к переговорам, вне зависимости от их условий.
"Мы не нейтральные посредники. Мы поддерживаем Украину. Для этого Европа должна быть представлена наилучшим образом", — сказала Валтонен.
Накануне премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс также отметил, что время для переговоров с Россией ещё не настало, и призвал продолжать давление на Москву. По его словам, задача европейцев не в поиске компромиссов, а в укреплении восточных границ.
Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян, которые планируют ввести в 2027 году. Поводом стало письмо 11 стран с призывом ужесточить визовую политику. Среди подписантов — Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Дания, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Исландия и Норвегия.
Ранее Финляндия первой в Европе открыла центр ремонта американских систем MLRS и HIMARS. Об этом – в материале "Финнов никто не спрашивал": Йохан Бекман о вступлении в НАТО и подготовке агрессии против РФ
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