https://ukraina.ru/20260630/evropa-ne-posrednik-glava-mid-finlyandii-predupredila-o-riskakh-pospeshnogo-mira-na-ukraine-1080809653.html

Европа не посредник: глава МИД Финляндии предупредила о рисках поспешного мира на Украине

Европа не посредник: глава МИД Финляндии предупредила о рисках поспешного мира на Украине - 30.06.2026 Украина.ру

Европа не посредник: глава МИД Финляндии предупредила о рисках поспешного мира на Украине

Евросоюз не должен выглядеть "отчаянно стремящимся" к мирным переговорам по Украине и не может выступать в роли нейтрального посредника между Москвой и Киевом. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung

2026-06-30T09:33

2026-06-30T09:33

2026-06-30T09:33

новости

йохан бекман

ес

мид

нато

финляндия

украина

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0d/1061059272_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fbc8a0a96f050ce16744db89be86feca.jpg

Европейские политики продолжают высказываться против активных мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что ЕС не должен отчаянно стремиться к переговорам, вне зависимости от их условий."Мы не нейтральные посредники. Мы поддерживаем Украину. Для этого Европа должна быть представлена наилучшим образом", — сказала Валтонен.Накануне премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс также отметил, что время для переговоров с Россией ещё не настало, и призвал продолжать давление на Москву. По его словам, задача европейцев не в поиске компромиссов, а в укреплении восточных границ.Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян, которые планируют ввести в 2027 году. Поводом стало письмо 11 стран с призывом ужесточить визовую политику. Среди подписантов — Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Дания, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Исландия и Норвегия.Ранее Финляндия первой в Европе открыла центр ремонта американских систем MLRS и HIMARS. Об этом – в материале "Финнов никто не спрашивал": Йохан Бекман о вступлении в НАТО и подготовке агрессии против РФБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

финляндия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, йохан бекман, ес, мид, нато, финляндия, украина, европа