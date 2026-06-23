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"Финнов никто не спрашивал": Йохан Бекман о вступлении в НАТО и подготовке агрессии против РФ

"Финнов никто не спрашивал": Йохан Бекман о вступлении в НАТО и подготовке агрессии против РФ - 23.06.2026 Украина.ру

"Финнов никто не спрашивал": Йохан Бекман о вступлении в НАТО и подготовке агрессии против РФ

Финские власти не спрашивали граждан о том, нужно ли Финляндии быть плацдармом для агрессии Запада против России. В стране не проводились дебаты по поводу вступления в НАТО, а в конце года планируется принять закон о запрете на общение с российскими СМИ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

2026-06-23T13:06

2026-06-23T13:06

2026-06-23T13:06

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Журналист спросил, как финны как относятся к тому, что их страна неизвестно ради чего стала полигоном для размещения ядерного оружия и разработок биологического оружия.Бекман сообщил, что финнов никто не спрашивал о том, нужно ли Финляндии быть плацдармом для агрессии Запада против России. "Напомню, что у нас даже не проводилось никаких дебатов по поводу вступления в НАТО", — подчеркнул он.По словам эксперта, в конце года в Финляндии собираются принять закон, который предусматривает полный запрет на общение с российскими СМИ для финских граждан. "Правительство хочет посадить всех, кто ищет хоть какую-то площадку, чтобы можно было обсудить проблемы финской внешней политики и экономики", — отметил Бекман.Эксперт также добавил, что мощности финской государственной телерадиокомпании Yleisradio уже позволяют ей вещать на глубину около ста километров от российско-финской границы. "Они до Питера достают. То есть они вполне могут устроить эту тихую агрессию с биологическим оружием, а потом начнут распространять по радио еще какие-нибудь фейки на русском языке, чтобы сеять панику среди населения. В этом плане у них все готово", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ" на сайте Украина.ру.Будет ли война с НАТО в 2030 году? О боеготовности Европы и стратегии Норвегии как инструменте НАТО — в материале "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.

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