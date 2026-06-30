https://ukraina.ru/20260630/energeticheskie-voyny-strany-eksportery-spg-grozyat-prekrascheniem-ego-postavok-v-es-1080796949.html

Энергетические войны: Страны-экспортеры СПГ грозят прекращением его поставок в ЕС

Энергетические войны: Страны-экспортеры СПГ грозят прекращением его поставок в ЕС - 30.06.2026 Украина.ру

Энергетические войны: Страны-экспортеры СПГ грозят прекращением его поставок в ЕС

К началу отопительного сезона запасы газа в ЕС будут самыми низкими с начала 2010-х годов. Это повышает риск ощутимого роста цен на энергоносители зимой – как для промышленности, так и для домохозяйств.

2026-06-30T06:10

2026-06-30T06:10

2026-06-30T06:10

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Европе грозит зима с минимальными запасами газа за 15 летЕвропейские страны могут подойти к следующему отопительному сезону с рекордно низкими за последние полтора десятилетия запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ). Такой сценарий обнародовала 29 июня аналитическая компания Wood Mackenzie. Кстати, в этот день газовые котировки в Европе поднялись выше 505 долларов за тысячу кубометров газа.Эксперты Wood Mackenzie ожидают, что к завершению сезона закачки (обычно он длится с апреля по октябрь) уровень заполненности ПХГ в Европе составит около 76%. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), это будет самым низким показателем с начала 2010-х годов, что повышает риск ощутимого роста цен на энергоносители зимой – как для промышленности, так и для домохозяйств. Стоит отметить, что как раз 29 июня стало известно, что Европейская комиссия пересмотрела целевые показатели по наполнению подземных газовых хранилищ к зиме. Если ранее требовалось достичь порога в 90%, то теперь планка снижена до 80%.Снижение запасов газа объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, на рынок повлияли перебои с поставками сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив на фоне напряженности вокруг Ирана, а также сокращение производства СПГ в странах Персидского залива – прежде всего в Катаре и Объединённых арабских эмиратах.Во-вторых, дополнительное давление на баланс спроса и предложения оказывает энергетическая политика Евросоюза. В частности, власти ЕС планируют полностью отказаться от российского СПГ, который сейчас обеспечивает примерно 14% европейского импорта этого энергоносителя. Такое решение, по мнению аналитиков, усложняет задачу пополнения запасов. Напомним, ранее Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от российского газа: ограничения на краткосрочные контракты уже вступили в силу, а полный запрет на импорт СПГ и трубопроводного газа должен заработать в 2027 году.Ситуацию усугубила и минувшая холодная зима: к началу сезона закачки уровень заполненности хранилищ составлял лишь около 28%, что заметно ниже средних значений. На текущий момент показатель удалось увеличить примерно до 48%, однако темпы пополнения остаются недостаточными для комфортного прохождения зимнего пика спроса.При этом 25 июня министр энергетики США Крис Райт заявил, что экспортные поставки американского СПГ в страны Евросоюза будут переориентированы на другие рынки, если ЕС откажется смягчить контроль за выбросами метана. В соцсети X министр опубликовал пост, в котором предупреждает ЕС о том, что его нормативные акты по метану спровоцируют рост цен на энергоносители и приведут к отключениям электроэнергии в зимний период.Страны-экспортеры СПГ, включая США, Катар, Нигерию и Алжир, ранее направили письмо, адресованное руководителям Еврокомиссии, Евросоюза и странам – участницам ЕС. Авторы обращения призвали ЕС пересмотреть требования по контролю за выбросами метана и принять поправки к соответствующему регламенту (EU Methane Regulation, EUMR). Из письма следует, что большинство из экспортеров не могут гарантировать соблюдение новых европейских норм в установленные сроки."Согласно результатам независимого всестороннего отраслевого анализа, с января 2027 года практически весь импорт нефти в ЕС и значительная часть импорта природного газа в ЕС не будут соответствовать требованиям EUMR. Даже при адаптивном и гибком внедрении этих требований неизбежны значительные негативные последствия для поставок и цен", – говорится в письме.EUMR – регламент (законодательный акт) Евросоюза, направленный на сокращение выбросов метана в энергетическом секторе. Он устанавливает перед экспортерами энергоносителей обязательства по точному измерению, мониторингу и снижению выбросов метана. Более того, регламент охватывает большую часть процессов, связанных с углеводородами, – от добычи до транспортировки и хранения нефти и природного газа.Регламент был принят ещё в 2024 году. Сейчас уже действует его первый этап, но со следующего года планируется реализовать второй, более жёсткий. Ранее регламент требовал от импортеров ежегодно представлять отчеты об экспортерах, применяемых мерах по мониторингу и сокращению выбросов. Новый этап предполагает, что по новым контрактам импортеры должны будут доказывать властям соответствие сырья определенным критериям.С 1 января 2027 года в силу вступит требование, согласно которому импортёры должны подтверждать, что их поставщики из третьих стран используют методы мониторинга, отчетности и верификации (MRV), которые соответствуют европейским стандартам. За несоблюдение предусмотрены штрафы – до 20% от годового оборота импортёра.Китай намерен создать экологически чистую энергетическую системуКитай к концу 2030 года планирует в основном сформировать новую энергетическую систему, ориентированную на экологически чистое, низкоуглеродное, безопасное и эффективное развитие отрасли. Это предусмотрено планом, опубликованным 29 июня Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР и Государственным управлением по делам энергетики (NEA).Документ рассчитан на период реализации 15-го пятилетнего плана (2026-2030 годы) и определяет ключевые направления развития энергетики, включая обеспечение энергетической безопасности, ускорение перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), повышение технологической самостоятельности и совершенствование рыночных механизмов.Согласно плану, к 2030 году совокупные мощности по производству энергии в стране должны достичь 5,8 млрд тонн угольного эквивалента, при этом доля электроэнергии, вырабатываемой из неископаемых источников (ВИЭ, водородное топливо и т.д.), увеличится до 50%, что позволит им стать основным источником генерации.Власти КНР также намерены ускорить реформу энергетического рынка. В частности, к концу текущей пятилетки планируется в основном сформировать единую национальную систему рынка электроэнергии и усовершенствовать механизмы ценообразования, соответствующие новой энергетической модели.Как отметил официальный представитель NEA Ду Чжунмин, в 2026-2030 годах среднегодовой прирост потребления электроэнергии в стране составит около 600 млрд кВт·ч. Рост спроса будет обеспечен прежде всего развитием центров обработки данных (ЦОД) и вычислительных мощностей, расширением инфраструктуры для зарядки электромобилей, а также увеличением потребления со стороны промышленности и населения.Напомним, что в 2025 году потребление электроэнергии в Китае выросло на 5%, или более чем на 500 млрд кВт·ч, достигнув рекордных 10,37 трлн кВт·ч. По состоянию на конец мая 2026 года установленная мощность электростанций Китая достигла 4,01 млрд кВт, что является самым высоким показателем в мире. Доля мощностей на неископаемых источниках энергии выросла до 62% – против 25% в 2010 году. При этом Китай сохраняет цель достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году, и обеспечить углеродную нейтральность к 2060-му.Рынок топливных элементов вырастет в 10 раз к 2030 годуГлобальные инвестиции в технологии производства электричества из топливных элементов вырастут более чем в 10 раз, с $2,8 млрд в 2025 году до $30 млрд к 2030 году, на фоне повышенного спроса на электроэнергию со стороны центров обработки данных (ЦОД). Об этом сказано в прогнозе аналитической компании Rystad Energy, опубликованном 25 июня.Топливные элементы работают как химический генератор, который напрямую превращает химическую энергию топлива (обычно водорода или природного газа) в электричество, избегая процесса сгорания. В отличие от батарей, они не накапливают заряд, а производят его непрерывно, пока поступает топливо.Портфель подтверждённых заказов на топливные элементы уже составляет порядка 9 ГВт, а в числе крупнейших контрагентов такие компании как Oracle, AEP, Equinix и Brookfield. Привлекательность топливных элементов обусловлена их высокой эффективностью и низкими выбросами благодаря электрохимическому принципу работы. Однако высокая стоимость и технологическая сложность остаются сдерживающими факторами.Главный вызов для будущего отрасли, по мнению экспертов, заключается в сырьевой зависимости. Прогнозируемый спрос на энергию от ЦОД к 2030 году (10,4 ГВт) почти втрое превышает ожидаемый объём вводимых мощностей (4 ГВт). Ключевым узким местом является скандий – редкоземельный металл, необходимый для производства некоторых типов топливных элементов. Китай, на долю которого приходится до 85% мирового производства рафинированного скандия, с апреля 2025 года ввёл экспортные ограничения на этот критически важный ресурс. Это создаёт серьёзные риски для всей цепочки поставок и может существенно замедлить темпы развития сектора, сказано в прогнозе Rystad Energy.Например, лидер рынка, компания Bloom Energy, разрабатывающая энергетические проекты на основе твёрдооксидных топливных элементов (ТОТЭ), планирует довести их мощность до 2 ГВт. Rystad отмечает, что для реализации этого плана потребуется около 60 тонн скандия, что соответствует годовым продажам этого металла в мире.Стоит отметить, что государственная корпорация "Ростех" в августе 2025 года впервые представила опытный образец энергоустановки на ТОТЭ, разработанный Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК). Эта установка предназначена для энергоснабжения промышленных объектов и населенных пунктов, что идеально подходит для масштабных ЦОД. В случае успеха, технологии "Ростеха" могут составить прямую конкуренцию решениям Bloom Energy, тем более, что у российской корпорации не будет проблем с поставками скандия из Китая.Ключевое отличие российского рынка состоит в том, что мировые лидеры технологий топливных элементов, такие как Bloom Energy, Ceres Power, FuelCell Energy и PowerCell, не представлены в России напрямую, а их партнёры находятся в Азии. Это создает для российских компаний огромное окно возможностей для импортозамещения и создания собственных конкурентоспособных решений.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, китай, европа, катар, ес, евросоюз, ростех