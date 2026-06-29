https://ukraina.ru/20260629/posle-semerki-nepriyatnyy-signal-trampu-i-otkrytaya-dver-evrope-dlya-deeskalatsii--1080793980.html

После семерки. "Неприятный сигнал Трампу" и "открытая дверь Европе для деэскалации"

После семерки. "Неприятный сигнал Трампу" и "открытая дверь Европе для деэскалации" - 29.06.2026 Украина.ру

После семерки. "Неприятный сигнал Трампу" и "открытая дверь Европе для деэскалации"

Владимир Путин сделал важные заявления 28 июня в интервью Павлу Зарубину. Слова президента нужно было услышать россиянам на фоне информационной украинской атаки, которая нацелена на расшатывание внутренней ситуации.

2026-06-29T23:10

2026-06-29T23:10

2026-06-29T23:10

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Путин подтвердил уверенное продвижение российской армии на фронте, в том числе на Сумском направлении, очертил позицию по взаимоотношениям с США, заверил, что ситуация с топливом будет стабилизирована в ближайшее время. Уверенные сигналы президента проанализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Дмитрий Евстафьев...фраза В.В.Путина о том, что Трамп опытный политический деятель. И его вряд ли можно было "нагнуть" (термин мой) на изменение политики в отношении России, тем более европейцам. Это очень неприятный сигнал Трампу, свидетельствующий о недоверии к нему лично как к партнеру по переговорам (что в стилистике В.В.Путина очень серьезный проступок – вспомните политическую судьбу Эрдогана). Трамп обозначен как фактический "автор" негативного разворота в отношении России. Это резко сужает возможности "торговли" со стороны американцев, вероятно, планировавших прикрыться давлением Европы на следующем цикле челночной дипломатии.И одновременно это сигнал для европейцев (очень легкий, почти намек), что дверь к разговору о деэскалации остается открытой, несмотря на все их воинственные заявления. Что характерно, такой расклад вполне соответствует утечкам в европейских СМИ о якобы скептическом отношении европейцев к настроениям Трампа, заявлявшего на "семерке", что Киеву удается переломить ситуацию на фронте. Думаю, все в реальности было "сильно немного не так", но вбросы явно отражают несколько изменившееся настроение в части европейских столиц. Где уже не так склонны форсировать конфронтацию.Политолог Вадим ТрухачёвСамое главное. Зафиксированных письменных обязательств по принципиальным уступкам Россия на себя не брала. И в этом смысле у неё руки не связаны. Никаких уступок Россия на Аляске не сделала. Можем в этой части выдохнуть .Устно мы могли обещать хоть манну небесную. Но, в отличие от русской культуры, в западной культуре такого значения сказанным словам не придают. Только если слова обрели форму письменного документа. И в данном случае мы это учли. Согласились пойти на компромиссы - но не пошли.Собственно, усиление ударов вглубь России и захваты судов как раз и связаны с тем, что тогда Россия ни на какие письменно зафиксированные уступки не пошла. И именно это предъявляют Трампу Рютте, Макрон и прочие западные деятели.Но, учитывая вес слова именно в нашей культуре, даже намёк на уступки народ воспринимает крайне остро. Они эмоционально взвинчены постоянным чувством опасности от укро-БПЛА и мигрантов в тылу. Так что подобные вещи при выступлении на российскую аудиторию лучше учитывать.Словом, "дух Анкориджа" на практике оказался ничем. Теперь это подтверждено официально. О том, что представляет опасность, кто представляет опасность, и что Россия могла бы делать резче, я пишу почти каждый день. Ещё раз. Воюют с Россией всерьёз. ЕС, НАТО и "глубинное государство" США с самого начала на "дух Анкориджа" положили с прибором. И отвечать им надо тоже всерьёз - без оглядок на какие-то там "дУхи".Общественный деятель Александр СкубченкоВладимир Путин сделал ряд заявлений:"Из Киева звучат предложения ограничить боевые действия только четырьмя территориями (речь о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях). Это бы позволило ВСУ перебросить туда подразделения из других точек. Это было бы спасением для Киева в условиях нехватки личного состава. Но в наши планы спасение киевского режима не входит"."До Сум ВС РФ осталось 10,5 километра. Киев заплатит за свои преступления в Курской области потерей территории, необходимой для зоны безопасности".96% Константиновки освобождено российскими войсками. Российские войска подошли к Доброполью, "а за ним заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет"."Главная задача ВС РФ — полностью освободить Донбасс и Новороссию".То есть, компромиссов, на которые согласилась Россия в Анкоридже, и которые отвергла Украина, больше не существует. Но появляются новые вопросы. Пока без ответов. До Сум уже рукой подать. Остановится ли Армия России или Россия прирастёт Сумской областью? Или мир узнает о Малороссии? За Добропольем аж до самого Днепра (реки) на запад — "чисто поле" без оборонительных рубежей. Смысл останавливаться на границах ДНР, если "с ветерком" можно загнать ВСУ за Днепр? Задача полностью освободить Новороссию — речь о Запорожской и Херсонской областях, как уже в обиходе привыкли, или аж до самого Приднестровья (включительно), как и должно быть? В общем, зря Зеленский отверг Анкоридж. Мест на Украине, где он сможет ещё поставить памятник своему Мазепе, останется намного меньше теперь.Политолог Александр НосовичВпервые на моей памяти Путин так чётко поставил цель избранной Россией военной стратегии на Украине. Обрушение киевского режима за счёт обрушения фронта у ВСУ. Это ответ не только на поступившие из Киева в Кремль предложения. Это ответ и на метания Трампа, и на всю эскалацию последних месяцев.Политолог Максим ЖаровТак вот какой он, "дух Валдая"! Явно опасаясь разговорчивости Лукашенко, Кремль в лице Путина вынужденно опубличивает часть "новых предложений" Киева, переданных Украиной через Лукашенко и обсужденных уже на Валдае.Есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон. Понятно почему делается это предложение, потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима. Звучало и еще одно предложение: ограничить боевые действия только четырьмя территориями."То есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, а на всех остальных территориях боевые действия прекратить. - Путин в интервью Павлу Зарубину.Ответ Кремля на эти "предложения" - отрицательный! Ещё до появления Лукашенко в Китае - это важный момент!Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. - Путин в интервью Павлу Зарубину.При этом Путин специально акцентирует, что у Лукашенко "нет паники из-за окриков Зеленского". И Кремль по-прежнему готов принять услуги Лукашенко как миротворца. Так что дискуссия в Валдае была жаркой, это однозначно!Теперь смотрим за реакцией Киева (который эти "предложения" пока не подтвердил, в связи с чем он их может и не признать) и самого Лукашенко. Ситуация быстро развивается!

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россия, киев, украина, владимир путин, дональд трамп, александр лукашенко, вооруженные силы украины, ес, нато, эксклюзив