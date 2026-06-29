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В Турции напомнили НАТО, кто сорвал мирные переговоры по Украине в Стамбуле
В Турции напомнили НАТО, кто сорвал мирные переговоры по Украине в Стамбуле - 29.06.2026 Украина.ру
В Турции напомнили НАТО, кто сорвал мирные переговоры по Украине в Стамбуле
Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш на открытии Саммита парламентов стран НАТО прямо указал, что мирное соглашение между Россией и Украиной в 2022 году сорвали страны, не желавшие мира
2026-06-29T15:02
2026-06-29T15:02
2026-06-29T15:08
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"В этом же здании, в нескольких сотнях метров, проходили переговоры российской и украинской делегаций. Они тогда подписали черновики почти финальной версии мирного соглашения. К сожалению, соглашение не было подписано из-за ряда стран, не желавших мира", — заявил Куртулмуш.По его словам, Турция считает стамбульские переговоры не безрезультатными: именно тогда удалось достичь зерновой сделки и провести обмены пленными.Ранее Владимир Путин рассказал, что после парафирования соглашения президент Франции Макрон позвонил и заявил, что Украина не может подписывать такие документы "с пистолетом у виска". Экс-премьер Британии Борис Джонсон тогда же призвал Киев не подписывать соглашение, выбрав конфронтацию.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчёркивала: именно Лондон и Евросоюз систематически срывают дипломатическое урегулирование. Об этом – в материале "Плацебо для украинцев": Захарова об очередной просьбе Зеленского к Трампу
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новости, турция, украина, россия, нуман куртулмуш, владимир путин, эммануэль макрон, нато, ес, мир без границ
Новости, Турция, Украина, Россия, Нуман Куртулмуш, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, НАТО, ЕС, Мир без границ
В Турции напомнили НАТО, кто сорвал мирные переговоры по Украине в Стамбуле
15:02 29.06.2026 (обновлено: 15:08 29.06.2026)
Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш на открытии Саммита парламентов стран НАТО прямо указал, что мирное соглашение между Россией и Украиной в 2022 году сорвали страны, не желавшие мира
"В этом же здании, в нескольких сотнях метров, проходили переговоры российской и украинской делегаций. Они тогда подписали черновики почти финальной версии мирного соглашения. К сожалению, соглашение не было подписано из-за ряда стран, не желавших мира", — заявил Куртулмуш.
По его словам, Турция считает стамбульские переговоры не безрезультатными: именно тогда удалось достичь зерновой сделки и провести обмены пленными.
Ранее Владимир Путин рассказал, что после парафирования соглашения президент Франции Макрон позвонил и заявил, что Украина не может подписывать такие документы "с пистолетом у виска". Экс-премьер Британии Борис Джонсон тогда же призвал Киев не подписывать соглашение, выбрав конфронтацию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчёркивала: именно Лондон и Евросоюз систематически срывают дипломатическое урегулирование. Об этом – в материале "Плацебо для украинцев": Захарова об очередной просьбе Зеленского к Трампу