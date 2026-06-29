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Украина за неделю. Кто кого побеждает

Украина за неделю. Кто кого побеждает - 29.06.2026 Украина.ру

Украина за неделю. Кто кого побеждает

Прошедшая неделя ознаменовалась очередными победными реляциями Украины. Киевский режим всеми силами старается показать, что он сейчас на коне. Россия же попала в двойственную ситуацию: с одной стороны, фронт пришел в движение, с другой, украинские удары по НПЗ в РФ постепенно дают накопительный эффект и провоцируют топливный кризис в стране

2026-06-29T06:20

2026-06-29T06:20

2026-06-29T06:20

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Удары по НПЗ: последствияПрогнозы военных экспертов о предстоящем "жарком" лете пока себя оправдывают. Власти Украины нащупали ту болевую точку, через которую они пытаются влиять на Россию для того, чтобы вынудить Кремль пойти на переговоры на условиях Киева. Если Москва делает ставку на успехи "на земле", то есть планомерное наступление с освобождением все новых населенных пунктов на линии фронта, то на Банковой действуют асимметрично и хотят подорвать противника изнутри.В свое время что-то похожее могла организовать со своей стороны и Россия, когда всю прошлую зиму методично выбивала украинские объекты энергетики, угрожая устроить на Украине полный блэкаут, однако этого в конечном итоге не произошло. Точного ответа, почему этого так и не произошло, нет. То ли это нельзя сделать чисто технически, то ли возобладала логика в духе очередных жестов доброй воли, то ли об этом попросили американцы, сейчас, впрочем, это уже не так важно.Так или иначе, киевский режим таких ограничений на себя не берет, поэтому уже не первый месяц бьет по российским НПЗ. Продолжается это уже довольно давно, однако лишь сейчас последствия этого на себе стал чувствовать рядовой автомобилист: очереди на заправках, ограничения в отдельных регионах, попытки заправиться впрок в десятки канистр сразу и т.д.По оценкам западной прессы, нефтеперерабатывающие мощности РФ снизились за последнее время на 25%. Сама эта цифра не означает, что запасы топлива катастрофически упали, их должно быть достаточно для удовлетворения текущего спроса, однако ажиотаж и проблемы с логистикой делают свое дело.Кроме того, в нынешних ударах по российской нефтепереработке есть и еще один нюанс."Особенность нынешних налетов в том, что они постепенно переключаются на нефтебазы. Логика здесь в том, что заводы не отгружают топливо напрямую операторам. Нефтебазы выполняют роль накопителя и посредника - АЗС получают топливо как раз от них. Нефтебазы выполняют ту же роль, что и подземные газовые хранилища в газовом бизнесе - они служат демпфером. В случае повышенного спроса они добавляют в систему дополнительные объемы, в случае падения спроса - накапливают их, обеспечивая штатную работу заводов по переработке. Вывод из строя нефтебаз - это удары именно по устойчивости системы снабжения", - пишет телеграм-канал "Открытые пространства".Помимо "бензинового бунта", который так хотят разжечь в России украинцы, проблемы с топливом аукнутся и в других сферах. Так, в комментарии изданию "Абзац" экономист и финансовый аналитик Андрей Бархота предположил, что с октября в РФ, вероятно, вырастет стоимость услуг ЖКХ - сразу на 20%. Вся эта система завязана на топливо, на котором функционируют котельные, электростанции, водопроводы и т.д. Подорожание топлива - неизбежный рост тарифов.Все предельно просто - не можешь победить на поле боя, используй все другие средства, чтобы вынудить противника пойти на свои условия. Этим сейчас и занят киевский режим, провоцируя внутреннее напряжение в РФ и перегрузку управленческой системы до той стадии, когда она не сможет оперативно купировать новые вызовы и увязнет во всевозможных кризисах.К этому можно прибавить и дефицит российского бюджета, который растет. На начало июня он составил 2,6% ВВП (более 6 трлн рублей), что в полтора раза превысило плановый годовой дефицит. Понятно, что у Киева дела не лучше, однако Украине всегда подбросят на войну ее западные кураторы, а России приходится изыскивать средства из собственного кармана. Война на истощение истощает обе стороны, и это нельзя не учитывать в долгосрочной перспективе.Еще в самом начале СВО России был брошен беспрецедентный вызов - Запад предпринял сверхусилия, чтобы обрушить российскую экономику, лишить ее доходов, обвалить финансовый сектор. Система, пусть иногда и не без скрипа, продемонстрировала эффективность к адаптации к этим действиям, однако ее негативные особенности в виде забюрократизированности, медленной скорости принятия решений, слабой работы на упреждение сыграли в минус в ситуации с ударами по НПЗ.Сами эти атаки более-менее системно идут с конца прошлого года. Уже тогда можно было спрогнозировать, что рано или поздно это даст накопительный эффект. Очевидно, что у каждой нефтебазы или перерабатывающего завода не поставишь ПВО, однако нестандартные решения вкупе с локализацией последствий и минимизацией ущерба могли бы помочь свести такой эффект к минимуму.Об этом, например, у себя в телеграм-канале написал на днях военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин. Он напомнил, что еще в 2024 году опубликовал материал о быстровозводимых геокуполах."Штамповка и нумерация профилей на месте, в морском контейнере. За сутки покрывается площадь в 1000 кв.м. Первыми восстали страховщики, потом пожарниКи (так в тексте - ред.) - "будут препятствовать тушению". Единственные, кто согласился, - завод микроэлектроники из Брянска. К ним даже съездили инженеры, для оценки объекта и написания ТЗ. Потом завод ушел со связи, без объяснений, ну а потом, его просто размотали в хлам... Звучит, как печальный, предательский анекдот... Живем с этим дальше", - рассказал Стешин.Расклады: в теории и "на земле"Террористические атаки киевского режима по-прежнему имеют в качестве одного из главных адресатов Америку, а именно президента США Дональда Трампа. Месседж ему посылают нехитрый - Россия будто бы проигрывает, Украина успешно бьет в глубокий тыл РФ, "отрезает" Крым от логистики, а среди россиян ширятся пораженческие настроения.Реакция Вашингтона, по крайней мере публичная, пока остается сдержанной. При этом Владимир Зеленский все же удостоился похвалы от Трампа."У него (Зеленского - ред.) все довольно хорошо. Послушайте, как бы вы на это ни смотрели, у него все довольно хорошо. По крайней мере, он держится — многие люди гибнут с обеих сторон. Но я думаю, что у него все довольно хорошо", - сказал американский президент в ответ на вопрос, считает ли он, что лидер киевского режима сейчас побеждает.Контраргумент Кремля, и об этом на неделе снова заявил Владимир Путин, заключается в том, что все эти "террористические выпады", как их назвал глава российского государства, призваны прикрыть проблемы ВСУ на фронте, где продолжается продвижение армии РФ по всем направлениям.В обозримом будущем неизбежно падет Константиновка - важный "опорник" украинских вооруженных сил на пути к Славянско-Краматорской агломерации, которая остается последним оплотом ВСУ в Донбассе."Там же (на фронте - ред.) их долбят ребята (российские военнослужащие - ред.) каждый день, каждый божий день идут - придем туда, куда нужно", - сказал Путин.По его словам, действия Украины и Запада направлены на то, чтобы "раскачать" российское общество, а ситуацию на фронте они "выносят за скобки".Президент обозначил, что в качестве переговорной основы Москва рассматривает стамбульские соглашения, понимания, достигнутые в Анкоридже, позицию, обозначенную Путиным в заявлении в 2024 году, а также реалии на земле. То есть освобождение всей территории Донбасса от украинских формирований (добровольно или же принудительно) остается обязательным условием для начала поисков пути выхода из конфликта.При этом, похоже, какие-либо упования на то, что Вашингтон сможет как-то заставить Киев вывести войска из Донбасса, окончательно остались в прошлом. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "дух Анкориджа" оказался завесой для дальнейшего перевооружения Украины.То есть освобождать остатки территории ДНР надо будет исключительно силами российской армии. Вероятно, что в Кремле полагают, что время работает на Россию, Донбасс будет освобожден, ВСУ получат в ходе этих боев большие потери, ситуация внутри Украины будет ухудшаться, фронт будет рушиться, и киевский режим будет вынужден пойти на российские условия.Остается, однако, без ответа вопрос: что будет, если потеря Донбасса не заставит Украину прекратить боевые действия? Если удары по российской территории, по НПЗ и другим объектам продолжатся? Если допустить, что Донбасс для Киева - уже все равно отрезанный ломоть, с потерей которого там давно свыклись и используют битву за этот регион зеркально - для истощения российской армии, увязывания ВС РФ в позиционной войне с потерями и минимальным продвижением, заставляя российский бюджет терпеть сверхнагрузки?Идеальный сценарий для правящего на Украине режима - это если к проблемам с топливом, тарифами, бюджетом и т.д. в России добавится необходимость проведения в РФ новой волны мобилизации, если приток контрактников в какой-то момент не сможет перекрывать потребности фронта в живой силе, что чревато новым напряжением в российском обществе.Тогда никакого смысла для Украины прекращать боевые действия точно не будет. Да, тамошнее население устало от войны, да, "бусификация" с трудом восполняет потери, да, страна полуразрушена, и перспективы ее, мягко говоря, сомнительные. Однако далеко не факт, что инстинкт самосохранения возобладает и киевский режим решит выйти из войны.Во-первых, слишком сильно благополучие правящего там режима зависит от продолжения войны, а во-вторых (и в главных), этого им просто не позволит сделать коллективный Запад, который решает в этой войне свои задачи.Одновременно с этим на пятый год боевых действий все более злободневной становится задача актуализации целей, которые преследует Россия в своем противостоянии с Киевом и его союзниками. Взять хотя бы тот же пункт из российских требований о нейтральном статусе Украины."Нужно трезво смотреть на реальность - Украина уже в НАТО. Юридически это никак не оформлено, но это даже на руку западным партнерам Украины: невозможно обвинить в нарушении того, чего де-юре не существует. Но теснейшая взаимосвязь со странами блока НАТО в военной сфере установилась неоспоримо. Мало того: даже традиционные участники этого военного союза не имеют такого опыта применения наиболее сложных военных изделий, изобретенных западной мыслью и произведенных западной промышленностью. Переход Украины на натовские стандарты практически завершился, сращивание военной машины Украины и Запада находится на устойчивой траектории, - совместные производства тех же дронов с последующей обкаткой в боевых действиях одно из ярких тому свидетельств…", - писал недавно замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.По его словам, сейчас НАТО воюет с РФ, не имея никакой юридической ответственности. Но если бы Украина стала членом Альянса - формат войны неизбежно следовало бы пересмотреть, - а это выход на совершенно другой уровень. Конечно, отказаться от требования к Украине придерживаться нейтрального статуса - это отказаться от самой Украины, махнув на неё рукой, - но следует признать свершившийся факт: все уже случилось, резюмировал он.О последних событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за неделю: мэр Львова против польской оппозиции и прессинг за русскоязычные песни.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, донбасс, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нпз