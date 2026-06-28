https://ukraina.ru/20260628/zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-mer-lvova-protiv-polskoy-oppozitsii-i-pressing-za-russkoyazychnye-pesni-1080722209.html

Западная Украина за неделю: мэр Львова против польской оппозиции и прессинг за русскоязычные песни

Западная Украина за неделю: мэр Львова против польской оппозиции и прессинг за русскоязычные песни - 28.06.2026 Украина.ру

Западная Украина за неделю: мэр Львова против польской оппозиции и прессинг за русскоязычные песни

В Тернопольской области выпускники лицея и их родители стали объектом травли – за танец под композицию украинского исполнителя, в которой звучит несколько реплик на русском языке от школьников со всей Украины

2026-06-28T07:22

2026-06-28T07:22

2026-06-28T07:22

эксклюзив

львов

украина

польша

ярослав качиньский

руслан марцинкив

садовой

западная украина

украина.ру

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Львов снова на острие польско-украинского конфликтаХотя главной проблемой польско-украинских отношений остаются кровавые события на Волыни, где в 1943-1944 годах боевики Украинской повстанческой армии (УПА*) убили десятки тысяч мирных поляков, символом конфликта для поляков является Львов. И дело не в мифических территориальных претензиях, а в регулярных "бандеровских маршах" под флагами УПА и лозунгами типа "Город Львов – не для польских панов", и в огромном памятнике Степану Бандере.На прошлой неделе Львов снова оказался на острие конфликта – благодаря Ярославу Качиньскому, лидеру самой мощной оппозиционной партии Польши, "Право и Справедливость" (ПиС). Польский политик на пресс-конференции в Варшаве 25 июня пообещал отказаться от украинского ордена Ярослава Мудрого и призвал правительство Польши блокировать вступление Украины в Европейский союз. Этим он не ограничился.Говоря о Конференции по восстановлению Украины, которая в тот день началась в польском Гданьске, Качиньский заявил: "На этой конференции присутствует мэр Львова. Независимо от того, что он очевидный бандеровец, это ещё и человек, который не платит польской компании за уже проделанную работу".Экс-премьер добавил, что само присутствие Андрея Садового на конференции является "демонстрацией со стороны Украины того, как должны выглядеть отношения с Польшей". "Не стоит питать никаких иллюзий", – сказал Качиньский.Оценка Садового как бандеровца вполне корректна. Осенью 2007 года, через полтора года после того, как он стал мэром Львова, в этом городе был открыт самый большой в мире памятник Степану Бандере – лидеру одного из крыльев Организации украинских националистов (ОУН*), чьим боевым крылом была УПА.Что касается "кидалова" польской фирмы со стороны польских властей, то издание Украина.ру подробно описывало эту ситуацию. Компания Control Process S.A. на 90% выполнила работы по строительству мусороперерабатывающего завода во Львове, однако была выброшена из проекта решением мэрии – которая, со своей стороны, так и не подвела к объекту инженерные сети и не обустроила подъездные пути.При этом незаконно назначенный украинский подрядчик уже выставил счетов на миллион евро больше, чем поляки. Мэра Львова обвиняли в мошенничестве не только оппозиционеры типа Качиньского или лидера националистической партии "Конфедерация" Кшиштофа Босака, но и заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий.Ответ Садового на претензии со стороны лидера ПиС был специфичным. Мэр Львова заявил, что официального участия в Конференции по восстановлению Украины он не принимал (хотя об этом широко сообщали СМИ), а приехал 25 июня в Гданьск в рамках так называемого "Дня устойчивости Львова". На этом мероприятии львовская мэрия заключила шесть соглашений на общую сумму 2,5 млн евро. Денежную поддержку и инвестиционные обязательства для Львова зафиксировали в меморандумах с компаниями и фондами из пяти стран Европы – Германии, Швеции, Чехии, Литвы и Франции. Поскольку среди иностранных партнеров Львова не оказалось ни одного представителя польского бизнеса, это вызвало дополнительную волну критики в польских экспертных кругах и СМИ.Упрёки в неуплате денег польской компании мэр Львова отверг, обвинив поляков в невыполнении контракта. "За все фактически выполненные работы компания получила более 30 млн евро. За невыполненные работы Львов не платил. В этом нет ничего удивительного – именно так работают договоры. Поэтому за подобные безосновательные обвинения уже, пожалуй, пора обращаться в суд", – заявил он.Очевидно, речь идет о польских судах, где у Садового есть шансы выиграть любой иск против Качиньского. Дело в том, что нынешняя леволиберальная власть Польши жёстко преследует всех оппозиционных правых политиков, в первую очередь из рядов ПиС. В настоящее время в отношении десятков из них возбуждены уголовные дела, многие лишены депутатского иммунитета и даже вынуждены скрываться в США.Кстати, во время пребывания в Гданьске мэр Львова заявил, что одной из причин обострения отношений между Киевом и Варшавой является приближение парламентских выборов в Польше (они состоятся осенью 2027 года). При этом Садовой не скрывает своей приверженности нынешнему премьер-министру Польши, либералу Дональду Туску. В свою очередь, местные власти в Польше, подконтрольные ПиС, в последнее время сокращают поддержку Украине.Так, в начале июня депутаты городского совета польского города Кельце сорвали бесплатную передачу 15 списанных автобусов Виннице, поскольку в этом городе одна из улиц носит имя Степана Бандеры. А на прошлой неделе мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что по сравнению с прошлыми годами заметно уменьшилось количество польских городов, готовых принимать украинских детей на отдых.Местное самоуправление Прикарпатья умоляет посла Евросоюза о защитеВ Ивано-Франковске 26 июня прошло заседание правления регионального отделения Ассоциации городов Украины (АГУ). Особое внимание на нём было уделено последствиям последних правительственных решений для местного самоуправления и финансовой состоятельности общин. В ходе обсуждения было отмечено, что центральные власти продолжают возлагать все больше обязательств на местные бюджеты, в то время как их финансовый ресурс сокращается. Руководители муниципалитетов Ивано-Франковской области обсудили угрозы для общин Прикарпатья и обратились к Киеву и послу ЕС на Украине.Как отметил директор регионального отделения АГУ Юрий Стефанчук, в конце 2025 года правительство приняло решение о повышении заработных плат педагогическим и социальным работникам. Однако дополнительного финансового ресурса на реализацию этих решений в госбюджете не предусмотрели, в результате вся нагрузка легла на местные бюджеты. Лишь недавно правительство приняло решение о выделении дополнительной дотации местным бюджетам, но обещанные деньги до сих пор ждут."Каждая новая нагрузка на местные бюджеты без надлежащего финансового подкрепления сужает возможности общин выполнять свои функции, ставя под угрозу качество услуг и устойчивость тыла в условиях войны", – заявил глава регионального отделения АГУ, мэр Ивано-Франковска Марцинкив.На заседании было отмечено, что прогнозы для местных бюджетов на следующие годы неутешительны. Участники проанализировали возможные последствия запланированных бюджетных решений для территориальных общин области и пришли к выводу, что только в 2027 году из-за предложенных изменений общины Прикарпатья потеряют более 600 миллионов гривен доходов."Если при формировании государственного бюджета на 2027 год не будут пересмотрены нынешние подходы, местное самоуправление рискует остаться только с декларативными полномочиями – без надлежащих финансовых ресурсов даже для обеспечения базовых потребностей общин", – отметил Марцинкив.На заседании было принято обращение к Верховной Раде, Кабинету министров Украины, а также к послу Европейского союза на Украине Катарине Матерновой по поводу скорейшего принятия законопроекта "Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления". В обращении отмечено, что принятие этого закона "позволит обеспечить соблюдение принципов Европейской хартии местного самоуправления и приблизить Украину к полноценному членству в ЕС".Европейская хартия местного самоуправления чётко определяет право общин свободно распоряжаться собственными финансовыми ресурсами для выполнения своих полномочий. Любые попытки центральной власти директивно определять общинам направления использования их собственных средств или возлагать на местные бюджеты финансирование решений, принятых на государственном уровне, являются нарушением принципов местного самоуправления, закрепленных в хартии. Однако с начала 2022 года киевские власти изъяли из местных бюджетов уже сотни миллиардов гривен.За русскоязычные композиции в Галичине тянут в судВо Львовской и Тернопольской областях на днях в очередной раз разразились скандалы вокруг использования школьниками русскоязычных музыкальных композиций. Мать девятиклассницы из Стрыя судили за "ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", а родители целого выпускного класса в Копычинцах вместе с детьми стали объектами травли.Стрыйский горрайонный суд Львовской области 22 июня признал мать несовершеннолетней девушки виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей после того, как её дочь опубликовала фото в TikTok под русскоязычную музыкальную композицию.Согласно материалам дела, 25 мая ученица 9-А класса Стрыйской гимназии № 5 опубликовала в открытом доступе на своей странице в социальной сети TikTok фото с подругой под "русскоязычный контент". На следующий день публикацию обнаружили полицейские во время проверки и составили протокол на мать девушки за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В постановлении суда отмечено, что действия несовершеннолетней расценили как "распространение российского контента и неуважение к государственному языку Украины". О какой композиции идет речь – неизвестно, потому что публикация в TikTok уже удалена.В суде женщина признала вину и сообщила, что с её дочерью работает психолог, назначенный службой по делам несовершеннолетних. Суд определил, что мать ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию ребенка, и признал её виновной по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Вместо штрафа суд назначил женщине предупреждение, в то же время она должна уплатить 666 гривен судебного сбора.Языковой скандал в Тернопольской области до суда пока не дошел, однако уже испортил жизнь нескольким десяткам детей и их родителей. 23 июня тернопольское издание TeNews опубликовало видео последнего вальса с родителями выпускников лицея № 2 города Копычинцы. Школьники выбрали для этого композицию украинского исполнителя Дмитрия Монатика, основной текст которой – на украинском языке, однако в конце есть реплики на русском от школьников со всей Украины.В результате этого публичного доноса в отделе образования Копычинецкого общества начали служебное расследование. "Мы понимаем негодование сообщества. В настоящее время создана комиссия для служебного расследования этого инцидента. Есть объяснения от администрации учебного заведения по выбору песни. Официальную часть они репетировали, а неофициальную – вальс с родителями – нет, поэтому не знали, что в конце трека есть русскоязычные реплики", – сообщили чиновники. В отделе образования подчеркнули, что по итогам служебного расследования будет дана оценка действиям должностных лиц школы и организаторам. По решению комиссии люди, разрешившие использование композиции с русскоязычными репликами, получат выговоры.Кроме того, на заседании горисполкома Копычинцев сразу же приняли решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории общества и ограничение его использования в коммунальных учебных заведениях. На ближайшей сессии горсовета его должны утвердить депутаты.Родители выпускников лицея создали в социальных сетях специальную группу и 25 июня обнародовали там коллективное обращение, в котором объяснили, почему во время финального танца с родителями прозвучал русский язык, и извинились перед украинцами. В покаянном заявлении родительского комитета отмечается, что композицию 2019 года Дмитрия Монатика (MONATIK) "Родителям" они выбрали совместно с детьми "из-за её глубокого эмоционального содержания, поскольку трек официально релизован и свободно транслируется в украинском медиапространстве"."К большому сожалению, из-за спешки и волнения, мы не дослушали композицию до самого конца, где в финале есть записи детских голосов на украинском и русском языках, что является частью оригинальной записи песни, о которой никто не догадывался. Из-за технического сбоя аппаратуры звук не удалось остановить мгновенно. Никакого намерения популяризировать русский язык или русский контент во время мероприятия не было", – раскаиваются родители выпускников.Они подчеркивают, что "любые проявления языка страны-агрессора недопустимы, ведь дети лицея постоянно занимаются волонтёрством, а родители пяти выпускников этого года приехали на праздник непосредственно с передовой". Организаторы призвали общественность не манипулировать ситуацией, не вырывать фрагменты из контекста и лояльно отнестись к администрации лицея и педагогам, не отвечавшим за технический выбор трека.Однако комментарии под этим обращением захлёбываются от хейта. Большинство пользователей не поверили в версию с "недослушанным треком", отмечая, что любой танец готовится заранее. Некоторые комментаторы отметили, что незнание закона не освобождает от ответственности, а ситуация существенно испортила репутацию заведения. "Какое опровержение? Дирекцию школы уволить! Какое патриотическое воспитание на русском языке?", – написала пользовательница под ником Леся Украинка.Лишь небольшая часть комментаторов – причем под собственными именами – поддержала выпускников и их родителей, осуждая чрезмерную агрессию в соцсетях и указывая на то, что песня является легальным украинским продуктом. "Я считаю, что новостью манипулировали, ведь кто-то сознательно прислал журналистам только 10 секунд видео, где слышно только русский язык… Дети не заслуживают того хейта, который на них полился", – написала Лилия Кондрат. "Я вообще не понимаю, почему вы должны оправдываться за украинскую песню, которая прошла цензуру и разрешена к использованию в Украине", – отметил Александр Шевчук.Конституция Украины прямо провозглашает, что в стране "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины" (ст. 10), а "цензура запрещена" (ст. 15).Инциденты с русским языком на Украине снова демонстрируют цветение в этой стране самой откровенной дискриминации и атмосферы всеобщего доносительства.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФО том, как с русским языком на Украине воюют деятели местной "культуры" - в материале Что делают с русскомовными в Киеве и певцами из России в Кишиневе за деньги из Гданьска. События культуры.

https://ukraina.ru/20260626/vmesto-vosstanovleniya-ukrainy--voyna-s-rossiey-maksim-bardin-ob-istinnykh-tselyakh-foruma-v-polshe-1080703338.html

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эксклюзив, львов, украина, польша, ярослав качиньский, руслан марцинкив, садовой, западная украина, украина.ру