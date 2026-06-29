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"У Бухареста нет средств": политолог ответил на вопрос про объединение Румынии и Молдавии

"У Бухареста нет средств": политолог ответил на вопрос про объединение Румынии и Молдавии - 29.06.2026 Украина.ру

"У Бухареста нет средств": политолог ответил на вопрос про объединение Румынии и Молдавии

Объединение Румынии и Молдавии обсуждают уже 30 лет, но оно упирается в финансовую составляющую — у Бухареста нет средств, чтобы сделать граждан Молдавии богаче. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин

2026-06-29T14:49

2026-06-29T14:49

2026-06-29T14:49

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Отвечая на вопрос об объединении Румынии и Молдовы, Бардин заявил, что эта идея обсуждается десятилетиями, но упирается в деньги. "Об этом говорят уже 30 лет, но есть преграда — финансовая составляющая. У Бухареста нет средств, чтобы сделать граждан Молдовы богаче, а без этого возникнут огромные репутационные риски", — подчеркнул политолог.По словам Бардина, ситуация с законопроектом очень показательная: нижняя палата парламента Румынии его одобрила, верхняя — нет, положительного заключения правительства и отзыва специальной комиссии по правам человека также нет.Эксперт также рассказал, что законопроект внесла лидер парламентской партии S.O.S. Румыния (можем вольно перевести как "Спасите Румынию") Диана Шошоаке, которая совсем недавно посещала ПМЭФ-2026. "Эта дама искусно эпатирует публику, и, разумеется, все проекты, что она вносит, правящие партии Румынии и правительство никогда не одобрят. Подчиненные Брюсселя Диану Шошоаке ненавидят", — резюмировал Бардин.Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в Молдавии и Приднестровье — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Украина и Молдавия собираются ликвидировать Приднестровье по венесуэльскому сценарию" на сайте Украина.ру.

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