Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ создают условия, при которых ВСУ будут выбиты из Покровского и Орехова - 29.06.2026 Украина.ру
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Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ создают условия, при которых ВСУ будут выбиты из Покровского и Орехова
Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ создают условия, при которых ВСУ будут выбиты из Покровского и Орехова - 29.06.2026 Украина.ру
Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ создают условия, при которых ВСУ будут выбиты из Покровского и Орехова
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру.
2026-06-29T14:36
2026-06-29T14:36
эксклюзив
спецоперация
днепропетровская область
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
доброполье
донбасс
орехов
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Ранее подразделения группировки войск "Восток" овладели населенными пунктами Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровка. Это означает, что ребята сформировали западный фас окружения Покровского – важного логистического узла ВСУ на границе Запорожской и Днепропетровской. Оно имеет статус поселка городского типа, но фактически это город. Восточный фас окружения будет формироваться по линии "Александровка-Великомихайловка". В связи с этим надо понимать следующее.Покровское – это важный тыловой хаб киевского режима, который поддерживает наступление ВСУ в районе Великомихайловки в сторону Поддубного. К сожалению, мы в свое время не вышли на трассу "Покровское-Орлы-Подгавриловка". А ведь это большая и хорошо асфальтированная дорога, по которой врагу подкрепление идет. Было бы странно, если бы они не попытались там атаковать, несмотря на то, что в целом на фронте количество личного состава с обеих сторон весьма ограниченное.Короче говоря, выключение Покровского в качестве тылового хаба ВСУ – это первоочередная задача, которую решает группировка "Восток". Фактически, мы там проводим свое контрнаступление. Без этого мы как следует не сможем сдержать наступления противника на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.Поспособствует ли взятие Покровского нашему более быстрому продвижению к Орехову? Вряд ли войска, которые задействованы под Покровским, будут это поддерживать. У них есть свои задачи в Днепропетровской области, которые будут решаться параллельно. То есть мы одновременно будем штурмовать и Покровское, и Орехов.У "дальневосточников" сейчас есть еще одна важная задача – выйти к Омельнику. Они ее решают. Новоселовка освобождена, за Егоровку идут бои. Это означает, что враг уже не может использовать дорогу "Любецкое-Омельник" для снабжения гарнизона Орехова. У них осталась только одна трасса – "Таврийское-Преображенка". Конечно, все это долго происходило. Но мы все подползаем ко взятию Орехова в клещи.Я понимаю, что всех смущают "легендарные" бои в Малой Токмачке. Но давайте еще раз объясним, что без выключения хотя бы одной веток северной логистики Орехова какие-то активные наступательные действия к югу от города просто бесполезны.Может ли овладение Покровским затруднить положение ВСУ в районе Межевой и Доброполья?С одной стороны, да. Мы же знаем, что киевский режим любит действовать в режиме пожарных бригад. Как только у них резко начинает ухудшаться обстановка в крупных населенных пунктах, они сразу начинают пихать туда личный состав. Может быть, они что-то перебросят в Покровское из того же Доброполья. Все-таки дороги северо-западнее Покровского весьма неплохие. Да и сам факт потери важной точки в Днепропетровской области станет для киевского режима болезненным ударом.Доброполье – это тоже важный участок. Если украинское командование снимет оттуда силы для удержания Покровского, это будет их оперативной ошибкой. Хотя, учитывая их проблемы с личным составом, возможно, у них больше выбора не останется.С другой стороны, я не согласен с мнением, что освобождение Доброполья позволить нам решить вопрос с Донбассом. У ВСУ всегда есть возможность отступить в Славянск и Краматорск, которые находятся северо-восточнее. Нас за эту агломерацию в любом случае ждет долгая битва.
https://ukraina.ru/20260603/1079769114.html
https://ukraina.ru/20260625/1080620217.html
днепропетровская область
россия
запорожская область
доброполье
донбасс
орехов
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, днепропетровская область, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, доброполье, донбасс, орехов
Эксклюзив, Спецоперация, Днепропетровская область, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Доброполье, Донбасс, Орехов

Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ создают условия, при которых ВСУ будут выбиты из Покровского и Орехова

14:36 29.06.2026
 
© Украина.руТимофей Ермаков (СВО)
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру.
Ранее подразделения группировки войск "Восток" овладели населенными пунктами Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровка. Это означает, что ребята сформировали западный фас окружения Покровского – важного логистического узла ВСУ на границе Запорожской и Днепропетровской. Оно имеет статус поселка городского типа, но фактически это город. Восточный фас окружения будет формироваться по линии "Александровка-Великомихайловка". В связи с этим надо понимать следующее.
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
3 июня, 14:51
Военкор Тимофей Ермаков: Этим летом ВС России выбьют ВСУ из Константиновки, Красного Лимана и НиколаевкиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру.
Покровское – это важный тыловой хаб киевского режима, который поддерживает наступление ВСУ в районе Великомихайловки в сторону Поддубного. К сожалению, мы в свое время не вышли на трассу "Покровское-Орлы-Подгавриловка". А ведь это большая и хорошо асфальтированная дорога, по которой врагу подкрепление идет. Было бы странно, если бы они не попытались там атаковать, несмотря на то, что в целом на фронте количество личного состава с обеих сторон весьма ограниченное.
Короче говоря, выключение Покровского в качестве тылового хаба ВСУ – это первоочередная задача, которую решает группировка "Восток". Фактически, мы там проводим свое контрнаступление. Без этого мы как следует не сможем сдержать наступления противника на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.
Поспособствует ли взятие Покровского нашему более быстрому продвижению к Орехову? Вряд ли войска, которые задействованы под Покровским, будут это поддерживать. У них есть свои задачи в Днепропетровской области, которые будут решаться параллельно. То есть мы одновременно будем штурмовать и Покровское, и Орехов.
У "дальневосточников" сейчас есть еще одна важная задача – выйти к Омельнику. Они ее решают. Новоселовка освобождена, за Егоровку идут бои. Это означает, что враг уже не может использовать дорогу "Любецкое-Омельник" для снабжения гарнизона Орехова. У них осталась только одна трасса – "Таврийское-Преображенка". Конечно, все это долго происходило. Но мы все подползаем ко взятию Орехова в клещи.
Я понимаю, что всех смущают "легендарные" бои в Малой Токмачке. Но давайте еще раз объясним, что без выключения хотя бы одной веток северной логистики Орехова какие-то активные наступательные действия к югу от города просто бесполезны.
Может ли овладение Покровским затруднить положение ВСУ в районе Межевой и Доброполья?
С одной стороны, да. Мы же знаем, что киевский режим любит действовать в режиме пожарных бригад. Как только у них резко начинает ухудшаться обстановка в крупных населенных пунктах, они сразу начинают пихать туда личный состав. Может быть, они что-то перебросят в Покровское из того же Доброполья. Все-таки дороги северо-западнее Покровского весьма неплохие. Да и сам факт потери важной точки в Днепропетровской области станет для киевского режима болезненным ударом.
Доброполье – это тоже важный участок. Если украинское командование снимет оттуда силы для удержания Покровского, это будет их оперативной ошибкой. Хотя, учитывая их проблемы с личным составом, возможно, у них больше выбора не останется.
С другой стороны, я не согласен с мнением, что освобождение Доброполья позволить нам решить вопрос с Донбассом. У ВСУ всегда есть возможность отступить в Славянск и Краматорск, которые находятся северо-восточнее. Нас за эту агломерацию в любом случае ждет долгая битва.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
25 июня, 11:18
Полковник Геннадий Алехин: Российское командование под Харьковом заготовило для ВСУ несколько сюрпризовЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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