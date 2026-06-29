https://ukraina.ru/20260629/1080772764.html

Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ создают условия, при которых ВСУ будут выбиты из Покровского и Орехова

Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ создают условия, при которых ВСУ будут выбиты из Покровского и Орехова - 29.06.2026 Украина.ру

Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ создают условия, при которых ВСУ будут выбиты из Покровского и Орехова

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру.

2026-06-29T14:36

2026-06-29T14:36

2026-06-29T14:36

эксклюзив

спецоперация

днепропетровская область

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

доброполье

донбасс

орехов

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Ранее подразделения группировки войск "Восток" овладели населенными пунктами Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровка. Это означает, что ребята сформировали западный фас окружения Покровского – важного логистического узла ВСУ на границе Запорожской и Днепропетровской. Оно имеет статус поселка городского типа, но фактически это город. Восточный фас окружения будет формироваться по линии "Александровка-Великомихайловка". В связи с этим надо понимать следующее.Покровское – это важный тыловой хаб киевского режима, который поддерживает наступление ВСУ в районе Великомихайловки в сторону Поддубного. К сожалению, мы в свое время не вышли на трассу "Покровское-Орлы-Подгавриловка". А ведь это большая и хорошо асфальтированная дорога, по которой врагу подкрепление идет. Было бы странно, если бы они не попытались там атаковать, несмотря на то, что в целом на фронте количество личного состава с обеих сторон весьма ограниченное.Короче говоря, выключение Покровского в качестве тылового хаба ВСУ – это первоочередная задача, которую решает группировка "Восток". Фактически, мы там проводим свое контрнаступление. Без этого мы как следует не сможем сдержать наступления противника на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.Поспособствует ли взятие Покровского нашему более быстрому продвижению к Орехову? Вряд ли войска, которые задействованы под Покровским, будут это поддерживать. У них есть свои задачи в Днепропетровской области, которые будут решаться параллельно. То есть мы одновременно будем штурмовать и Покровское, и Орехов.У "дальневосточников" сейчас есть еще одна важная задача – выйти к Омельнику. Они ее решают. Новоселовка освобождена, за Егоровку идут бои. Это означает, что враг уже не может использовать дорогу "Любецкое-Омельник" для снабжения гарнизона Орехова. У них осталась только одна трасса – "Таврийское-Преображенка". Конечно, все это долго происходило. Но мы все подползаем ко взятию Орехова в клещи.Я понимаю, что всех смущают "легендарные" бои в Малой Токмачке. Но давайте еще раз объясним, что без выключения хотя бы одной веток северной логистики Орехова какие-то активные наступательные действия к югу от города просто бесполезны.Может ли овладение Покровским затруднить положение ВСУ в районе Межевой и Доброполья?С одной стороны, да. Мы же знаем, что киевский режим любит действовать в режиме пожарных бригад. Как только у них резко начинает ухудшаться обстановка в крупных населенных пунктах, они сразу начинают пихать туда личный состав. Может быть, они что-то перебросят в Покровское из того же Доброполья. Все-таки дороги северо-западнее Покровского весьма неплохие. Да и сам факт потери важной точки в Днепропетровской области станет для киевского режима болезненным ударом.Доброполье – это тоже важный участок. Если украинское командование снимет оттуда силы для удержания Покровского, это будет их оперативной ошибкой. Хотя, учитывая их проблемы с личным составом, возможно, у них больше выбора не останется.С другой стороны, я не согласен с мнением, что освобождение Доброполья позволить нам решить вопрос с Донбассом. У ВСУ всегда есть возможность отступить в Славянск и Краматорск, которые находятся северо-восточнее. Нас за эту агломерацию в любом случае ждет долгая битва.

https://ukraina.ru/20260603/1079769114.html

https://ukraina.ru/20260625/1080620217.html

днепропетровская область

россия

запорожская область

доброполье

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, днепропетровская область, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, доброполье, донбасс, орехов