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Наркобизнес Киева, культ предательства, угрозы от Польши. Хроника событий на 13:00 29 июня

Наркобизнес Киева, культ предательства, угрозы от Польши. Хроника событий на 13:00 29 июня - 29.06.2026 Украина.ру

Наркобизнес Киева, культ предательства, угрозы от Польши. Хроника событий на 13:00 29 июня

СВР рассказала, как режим Зеленского наживается на транзите наркотиков. Рогов назвал открытие памятника Мазепе в Киеве культом предательства. ВС РФ уничтожают противника и технику. Польша подумывает перестать финансировать коррумпированное правительство в Киеве, а также не пускать Украину в ЕС

2026-06-29T13:00

2026-06-29T13:00

2026-06-29T13:34

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Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России в понедельник рассказало, как режим Владимира Зеленского пытается получить дополнительный доход от транзита наркотиков.По данным разведки, украинские силовые структуры сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу.Там уточнили, что в то же время интерес для латиноамериканских наркокартелей представляет доступ к украинскому "черному рынку" оружия."Ведущие преступные группировки Латинской Америки стремятся расширить географию поставок наркотических средств, в том числе фентанила, из-за активизации антинаркотической кампании в США. При этом Украина рассматривается ими как безопасный коридор для выхода на европейский рынок в силу отсутствия в стране должного пограничного и таможенного контроля", - говорится в сообщении.Разведка уточнила, что основной перевалочной базой наркотиков в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области.Недавно замглавы МИД России Дмитрий Любинский на "круглом столе" об угрозе распространения преступности и наркотиков с Украины сетовал, что киевские власти готовы подсадить не менее четверти своего населения на наркотики ради финансирований от Евросоюза (ЕС).Он отмечал, что на Украине появилось много наркокартелей с высоким уровнем организации, разветвленной структурой и значительными финансовыми ресурсами. По его словам, эти наркокартели имеют тесные и взаимовыгодные связи с властями Украины.Преступность на Украине действительно приняла угрожающие формы. Среди наиболее распространенных преступлений, совершаемых организованными украинскими группировками, — незаконный оборот наркотиков, мошенничество, торговля стрелковым оружием, организация нелегальной миграции, а также торговля людьми и человеческими органами.Реакция на Мазепу в лавреНакануне в Киево-Печерской лавре открыли бюст Мазепы, при этом Зеленский заявил о планах возвести ему памятник в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где ранее стоял памятник Владимиру Ленину.В понедельник политолог, член совета движения "Другая Украина" Василь Вакаров указал, что таким образом Зеленский подчеркнул фальшивость и временность основных символов власти и государственности на Украине."Владимир Зеленский отметил День конституции, а заодно на территории Киево-Печерской лавры открыл бюст клятвопреступнику и изменнику Ивану Мазепе, ставшему в нынешней Украине еще одним представителем национального "пантеона героев", - отметил Вакаров.Он напомнил, что бывший гетман уже увековечен на 10-гривневой купюре, правда, на Украине спорят о том, что это облик не Мазепы, а Орлика (автора первой конституции)."В нынешней Украине все вот такое ненастоящее, временное и спорное: конституция, облики, президенты, герои", - добавил Вакаров.В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал открытие памятника Мазепе в Киеве культом предательства.По его словам, возведение Мазепы в культ личности выглядит мерзко и постыдно."Особенно цинично смотрится открытие бюста Мазепе, преданному православной церковью анафеме, в захваченной сатанистами Киево-Печерской лавре. Да и Тарас Шевченко, на бульваре имени которого Зеленский задумал установить памятник, всегда отзывался о Мазепе как предателе. Самым мягким словом, которым он называл гетмана-предателя, было "пес", - указал Рогов.Мазепа в 1687-1704 годах был гетманом войска Запорожского, управлял левобережной Украиной и Киевом. Во время Северной войны, в 1708 году, переметнулся на сторону Швеции, за что в том же году был предан анафеме Русской православной церковью. После поражения Швеции в Полтавской битве бежал в Османскую империю, где и скончался.Провалы ВСУВзрыв прогремел в Харькове на северо-востоке Украины, также взрывы раздавались в подконтрольном ВСУ Запорожье.Российские военнослужащие уничтожили украинский бронетранспортер иностранного производства в районе Алексеево-Дружковки.Как указало Минобороны РФ, россияне за сутки нанесли удар по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах", - перечислили в ведомстве. Российские войска уничтожили до 95 украинских военнослужащих и 31 наземный робототехнический комплекс в Константиновке ДНР за сутки.Кроме того, в Красном Лимане уничтожили более 40 украинских боевиков, заняли 48 зданий за сутки. Украинские региональные энергетические компании информировали о введении графиков возможных почасовых отключений электроэнергии в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской областях Украины, а также для подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 300 военнослужащих ВСУ, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.Также ВСУ за сутки потеряли до 80 военных,17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы в зоне действий российской группировки войск "Днепр".Противник лишился более 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийского орудия и станции радиоэлектронной борьбы в зоне действий сил российской группировки войск "Север".Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 485 военных, боевую бронированную машину и шесть автомобилей.В полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.А в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 225 военнослужащих. Уничтожено шесть боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Угрозы со стороны ПольшиВице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак считает, что страна вредит себе, финансируя коррумпированное правительство в Киеве."Безусловная помощь и финансирование правительства в Киеве, задолженность польского государства для финансирования коррумпированного правительства в Киеве — это абсолютно вредно и иррационально", — заявил он в эфире телеканала TVP Info.По его словам, тот факт, что политики из партии "Право и справедливость", а в настоящее время и из "Гражданской платформы", Левых, Польской народной партии и партии "Польша 2050" делают это безоговорочно, ничего не ожидая взамен, "просто позорен".Как считает политик, такие решения поставили Польшу "в совершенно безнадежную ситуацию, когда Киев презирает Варшаву как слабую сторону".По словам Босака, необходимо "немедленное прекращение безусловной финансовой помощи" Украине."Возможно, в США что-то продумали, чего мы в Польше не учли. В любом случае, я считаю, что эту помощь следует немедленно прекратить", — подчеркнул вице-спикер.В то же время польский депутат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Януш Чешиньский в эфире радиостанции RMF FM призвал Киев понять, что с УПА* в пантеоне героев он не вступит в Европейский союз."На мой взгляд, сейчас ключевой момент, который найдет отклик как у Владимира Зеленского, так и у украинского общества, — это обсуждение того факта, что с такой культурой на своих знаменах Украина не вступит в Европейский союз", — заявил Чешиньский.Он назвал включение УПА в украинский пантеон абсолютно скандальной ситуацией.Также один из евродепутатов Петр Мюллер в социальной сети Х сообщил, что группа польских депутатов Европарламента предложила принять резолюцию, посвященную памяти жертв массовых убийств поляков, совершенных Украинской повстанческой армией*."Наша группа в Европейском парламенте внесла предложение о проведении дебатов и принятии резолюции в память о жертвах геноцида, совершенного УПА. Отношения в Европе должны основываться на правде. Украинские политики должны наконец это понять. В настоящее время своим поведением они наносят ущерб и долгосрочным интересам собственной страны", — написал Мюллер.Он назвал решение по украинскому пантеону еще одним шагом, наносящим ущерб польско-украинским отношениям и доказательством того, что предыдущие спорные решения Киева были преднамеренными."Надеюсь, на этот раз весь польский политический класс поймет, что здесь необходима жесткая, напористая политика. Помогать, но и требовать", — написал польский депутат Европарламента.Другой польский евродепутат Патрик Яки уточнил, что предложение польской стороны будет рассмотрено в президиуме ЕП в среду."С 6 по 10 июля, в канун годовщины Национального дня памяти жертв геноцида, совершенного против граждан Второй Польской Республики, в Страсбурге состоится заседание. Лучшей возможности напомнить жителям ЕС о том, чем была УПА, не будет", — написал Яки в соцсети Х.Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.После этого польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.Накануне Владимир Зеленский объявил о внесении в парламент страны законопроекта о создании Украинского национального пантеона. Предполагается, что в него войдет и УПА. В Польше решение Зеленского назвали провокацией.Подробнее о конфликтной ситуации - в материале Плевок в сторону Киева: польский сенатор вернул награды из-за героизации УПА* на сайте Украина.ру. * Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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