https://ukraina.ru/20260621/vokrug-bulgakova-avtor-sketchey-khustov-1079877429.html

"Вокруг Булгакова": автор скетчей Хустов

"Вокруг Булгакова": автор скетчей Хустов - 21.06.2026 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": автор скетчей Хустов

В одном из исследований обнаружил забавную логику при поисках прототипа Хустова: надо найти литератора, живущего в Лаврушинском переулке и имеющего дачу на Сходне… В результате обнаруживается обитатель дачи на Сходне, который никогда не жил в Лаврушинском и, по большому счёту, не был литератором…

2026-06-21T11:57

2026-06-21T11:57

2026-06-21T11:57

"вокруг булгакова"

история

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Начнём всё же с романа. Так вот – в романе "Мастер и Маргарита" Хустова нет. Вообще. Отсутствует он среди действующих лиц. Но присутствует среди упоминаемых.Во-первых, о нём говорит Стёпа Лиходеев – накануне событий романа он ездил на дачу к Хустову и надрался там до положения риз (мешал водку с портвейном, к чему даже Воланд относится отрицательно).Во-вторых, о нём говорит Воланд, характеризуя его так: "сволочь, склочник, приспособленец и подхалим" (с этой характеристикой Лиходеев согласен, но не объясняет, зачем он напивался в компании столь неприятного субъекта). Воланд видел Хустова в кабинете директора театра варьете (т.е. собственно Лиходеева).В-третьих, квартиру Хустова в доме Драмлита громит Маргарита – не со зла, а случайно – просто его квартира находится под квартирой Латунского.Последнее обстоятельство изобличает Хустова как высокопоставленного литературного деятеля – кому ни попадя квартиры в доме Драмлита не раздают (дом кооперативный, но не будем углубляться в детали). Это объясняет, почему Лиходеев общается с ним в неформальной обстановке – полезное знакомство…Литературная специальность Хустова – скетчист. Скетч – небольшая одноактовая пьеса. Как правило – сатирическая или юмористическая. Исполняются скетчи во время эстрадных представлений, т.е. нахождение Хустова в кабинете директора варьете вполне оправдано.Отметим, что в ранней редакции романа есть эпизод, где в отсутствие Лиходеева уже к Римскому приходит некий скетчист, тот обходится с ним грубо (тяжёлый характер этого персонажа в конечной редакции романа был смягчён), но скетч всё же принимает. Видимо прямые отношения с театрами для скетчистов выгоднее, чем посредством МАССОЛИТа (там есть касса личных расчётов скетчистов).Отметим, что Хустов всё же назван не скетчистом, а автором скетчей. Невелика разница, но можно расценить как намёк на то, что у него есть какое-то другое занятие, а скетчист – амплуа для общения с администрацией варьете (что, опять же, соответствует квартире в доме Драмлита, которая просто скетчисту вроде бы и не положена). В одной из ранних редакций Хустов назван автором "малых форм", чтобы это ни значило.Повторим, что персонаж не самый важный и к числу действующих лиц не относящийся, но всё же некоторое недоумение вызывает отсутствие к нему особого интереса со стороны булгаковедов.Собственно, мы нашли только одного серьёзного претендента в прототипы – Кароля Собельсона, более известного как Карл Радек. Фигура эта настолько яркая, что именно её яркость создаёт определённые сомнения в том, что он мог быть прототипом столь незначительного персонажа, как Хустов. Бывший глава НКВД Генрих Ягода в тексте только угадывается, но угадывается вполне убедительно, а вот в Хустове заприметить черты Радека довольно трудно.Итак, Карл Радек – член ЦК РКП(б), значимый деятель международного коммунистического движения (член Президиума Исполкома Коминтерна), соратник Льва Троцкого, организатор попытки пролетарской революции в Германии, журналист и писатель (автор книги "Портреты и памфлеты").Именно в время написания романа "Мастер и Маргарита" политический маршрут Радека изобиловал просто таки удивительными кульбитами.В 1927 году он был исключён из ВКП(б) вместе с другими лидерами внутрипартийной оппозиции (в некоторых источниках почему-то пишут о его выступлении против коллективизации – об этом речи не было, коллективизацию Радек как раз поддержал) и выслан в Красноярск.В 1930 году публично покаялся и был не просто восстановлен в партии, но и получил работу заведующего бюро международной информации ЦК ВКП(б), постоянную возможность публиковаться в "Известиях", а также служебную квартиру в Доме на набережной.В 1936 году он вновь был исключён из партии, арестован и стал одним из главных обвиняемых на Втором Московском процессе. Получил совершенно несолидные 10 лет, как считают современные исследователи – в рамках соглашения со следствием (он был свидетелем на Третьем Московском процессе – против Бухарина). Погиб в тюрьме в 1939 году, чего Булгаков знать не мог.Возможно его роль на московских процессах (в частности – клоунские свидетельства во время суда) отразились на характеристике, которую ему дал Воланд. Но это не обязательно.Теперь немного о чертах сходства.Место жительства. Разумеется, Дом на набережной – не дом Драмлита, но:- прототип дома Драмлита (дом писательского кооператива "Вдохновение" в Лаврушинском переулке) находится не так далеко от Дома на набережной – 15 минут неспешным шагом;- судя по оговоркам в Доме на набережной жил Аркадий Семплеяров, что может быть намёком (может и не быть, потому что дом прямо не назван).Дача. Радек жил на одной из известинских дач на Сходне. Одним из его соседей был главный редактор "Известий" Николай Бухарин, ставший, вероятно, одним из прототипов Николая Ивановича из "Мастера и Маргариты".Положение в Союзе писателей. Радек писателем в собственном смысле слова не был, скорее журналистом, но занимал значительное положение в писательской организации. Например, на первом съезде советских писателей в 1934 год он выступал с докладом о ситуации в мировой литературе – разумеется, литературным критиком он не был, но в международной повестке разбирался отлично.Есть объяснение даже его странноватому статусу автора скетчей – скетчи Радек не писал, но был знаменитым острословом, с которым народная молва связывала множество анекдотов, причём зачастую вовсе не безобидных. Типичные анекдоты "от Радека":"- В разгар очередной реформы Радек предложил слить все наркоматы в три, которые следовало назвать Наркомтяп, Наркомляп и Наркомдуб.- На вопрос о двухпартийной системе Радек ответил: "Конечно, у нас могут быть две партии… одна у власти, другая в тюрьме".- Сталин спрашивает у Радека: "Как же мне избавиться от клопов?" Радек отвечает: "А вы организуйте из них колхоз — они сами разбегутся".- На дне рождения Максима Горького Радек, глядя неотрывно на Ежова и Сталина, говорит тост: "Я пью за нашу максимально — горькую действительность".Сталин сказал Радеку: "Товарищ Радек, я слышал, что ты сочиняешь политические анекдоты. Анекдоты – это неплохо. Только обо мне не надо сочинять анекдотов. Я ведь вождь". "Ты – вождь?! Этот анекдот сочинил не я".Это, разумеется, не его собственное творчество, но Радек, так же как и Бухарин, имел в партии славу человека несерьёзного. Ленин как-то раз упомянул о Радеке так: "ему удалось нечаянно сказать серьёзную фразу". Троцкий же ехидно констатировал, что Радек говорит нечто серьёзное только в самом крайнем случае.Михаил Булгаков с Радеком, разумеется, пересекался, хотя хорошо они вряд ли бы знакомы – просто в силу разницы общественного положения.Тем не менее ходила байка, которая в изложении писателя Виталия Шенталинского (свидетелем он не был – родился в 1939 году) выглядела примерно так:"Идёт спектакль ("Дни Турбиных" – Авт.) В антракте к Булгакову подходит маленький, беспокойный человек и с ходу заявляет:- Вас за эту пьесу следовало бы расстрелять!- А вы кто такой? – недоумевающе спрашивает Булгаков.- Я Карл Радек!- Простите, но я и вас не знаю и не знаю, кто такой Карл Радек…"Такого разумеется быть не могло – знал Булгаков, кто такой Радек. Тем более, что тот действительно выступал против постановки "Дней Турбиных". Писатель Виктор Ардов* вспоминал:"Помню, я был в зале МХАТа на том закрытом спектакле, когда специальная комиссия, выделенная ЦК, смотрела „Дни Турбиных“. Помню, как в антракте Карл Радек – член этой комиссии – говорил кому-то из своих друзей, делая неправильные ударения почти во всяком слове – так говорят по-русски уроженцы Галиции:- Я считаю, что цензура права!"Булгаковы видели Радека на приёме в резиденции американского посла и наверняка знали (если не из личных наблюдений, то по рассказам), что именно Радек напоил медвежонка шампанским, а когда недовольного зверёныша попытался успокоить маршал Егоров, того на него стошнило.Результатом чуть не стал международный скандал – маршал возмущался и кричал: "передайте вашему послу, что советские генералы не привыкли, чтобы с ними обращались, как с клоунами!" Потом, правда, переоделся и сменил гнев на милость.Медведи в сцене бала у сатаны в романе "Мастер и Маргарита" присутствуют, правда без шампанского, Радека и Егорова.Что касается дамы, с которой Лиходеев целовался на даче у Хустова, то некоторые булгаковеды видят в ней революционерку Ларису Рейснер, ставшую прототипом женщины-комиссара из "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, с которой у Радека был роман в 1920-х годах. Однако информации для подобного отождествления недостаточно, кроме того, Рейснер рассталась с Радеком в 1924 году и умерла в 1926-м.* Ардов был соседом Булгакова по дому на улице Фурманова. Его пасынок Алексей Баталов дружил с пасынком Булгакова Сергеем Шиловским, а в 1970 году сыграл одну из главных ролей в фильме "Бег" по одноимённой булгаковской пьесе.

https://ukraina.ru/20260208/vokrug-bulgakova-stepan-bogdanovich-likhodeev-1075191391.html

https://ukraina.ru/20251031/karl-radek-polsko-nemetskiy-revolyutsioner-v-rsdrp--1070912051.html

https://ukraina.ru/20251123/vokrug-bulgakova-nikolay-ivanovich-1071707381.html

https://ukraina.ru/20240218/1053262761.html

https://ukraina.ru/20260208/vokrug-bulgakova-stepan-bogdanovich-likhodeev-1075191391.html

https://ukraina.ru/20240419/1054611310.html

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