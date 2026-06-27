"Скала" позора для Сырского. Хроника событий на утро 27 июня - 27.06.2026 Украина.ру
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"Скала" позора для Сырского. Хроника событий на утро 27 июня
"Скала" позора для Сырского. Хроника событий на утро 27 июня - 27.06.2026 Украина.ру
"Скала" позора для Сырского. Хроника событий на утро 27 июня
На Украине продолжается скандал с убийствами и пытками в полку "Скала"
2026-06-27T10:25
2026-06-27T10:35
эксклюзив
хроники
вооруженные силы украины
марьяна безуглая
москва
россия
украина
александр сырский
гбр
слуга народа
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Народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский заявил, что из-за ситуации в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" оснований для увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "точно нет"."На сегодняшний день он (Сырский — Ред.) очень эффективно выполняет свои функции и задачи по освобождению нашей территории и отражению врага. Я считаю, что оснований для отставки главнокомандующего точно нет", – заявил Вениславский.Он также указал, что необходимо установить всех причастных к уголовным правонарушениям и принять соответствующие решения."Командира батальона "Скала" отстранили от исполнения обязанностей. Органы досудебного расследования должны установить всех причастных, кто совершал уголовные правонарушения, кто способствовал совершению уголовных правонарушений, и принять соответствующие решения", – отметил Вениславский.За сутки до этого его коллега – народный депутат Марьяна Безуглая – указала, что ранее сообщала о том, что творится в полку."Как к народному депутату ко мне обращались десятки людей касательно убийств, преступлений в "Скале" и других отдельных штурмовых полках Сырского. Я первой обнародовали информацию об этих подразделениях, о попытке создать штурмовые войска, было много чего", – писала Безуглая в своём телеграм-канале поздно ночью 25 июня.По её словам, что-то ей удалось прекратить из-за общественного резонанса."Не единожды работала с военной омбудсменкой. Я вас уверяю, президент (Зеленский – Ред.) и главком (Сырский – Ред.) прекрасно знают, что и как там происходит, как и правоохранительные органы, в частности ГБР. Всем докладывалось не единожды. Это очевидный факт. Поэтому их молчание и игнорирование является соучастием. И должно быть прекращено, а Сырский наконец должен уйти с должности несмотря на его сильные стороны, которые ценит Зеленский. В тюрьмы бы", – подчеркивала Безуглая.Она также рассказала о личном опыте, связанным со "Скалой"."Родной брат моей подруги, которую знаю 20 лет, не прятался от мобилизации. Они не пытались ничего "решить", он прошёл БЗВП (базова загальновійськова підготовка – базовая общевойсковая подготовка – Ред.) и попал в "Скалу". На третий (!!!) день после БЗВП он пропал без вести. Это произошло совсем недавно. Для чего это? Что получило государство? Фронт? Оборона? Это просто бессмысленное убийство. Их сотни, сотни, сотни в таких подразделениях", – заявила Безуглая.Она также припомнила Сырскому его национальность (Сырский родился во Владимирской области РФ – Ред.) и образование."Сколько ещё украинским войском будет руководить выпускник Москвы? "Искренний патриот" Украины с российским мозгом и сердцем?" – негодовала Безуглая.Скандал с полком "Скала" вспыхнул 23 июня, когда издание "Бабель" опубликовало большое расследование о том, что происходило в полку. Журналистки Катерина Верхогляд и Катерина Коберник сообщили, что с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала" умерли как минимум 26 человек. Речь идёт о смертях, не связанных с боевыми действиями. Родственники части погибших заявляют о несвоевременном оказании медицинской помощи и возможном насилии, в полку обвинения отвергают.Большинство погибших в "Скале" умерли от пневмонии, сердечно-сосудистых заболеваний и других болезней вскоре после мобилизации.Среди умерших, о которых писало издание "Бабель": Владимир Цуканов, 32 года; Дмитрий Коваль, 50 лет; Виталий Салтан, 34 года; Александр Семёнов, 35 лет; Максим Скипа, 37 лет; Александр Исаев, 42 года; Сергей Черноиван, 36 лет; Сергей Табацкий, 38 лет; Вадим Поливаный, 49 лет; Дмитрий Школярский, 34 года; Сергей Голубов, 41 год; Андрей Чередниченко; Александр Коваленко, 32 года; Вячеслав Гекало, 37 лет; Дмитрий Иванченко, 42 года; Роман Кожарко, 45 лет; Денис Багрий-Шахматов, 38 лет; Виталий Карат, 38 лет; Василий Войчук, 52 года; Василий Цюрко, 41 год; Ярослав Мокрий, 53 года; Петр Данильцев, 52 года; Вячеслав Борисов, 31 год; Виталий Батура, 43 года; Иван Терентьев, 46 лет; Владимир Белас, 47 лет.В частности, того же Салтала мобилизовали в "Скалу" 26 января, а уже 22 февраля он умер в больнице от пневмонии. По данным "Бабеля", в медицинское учреждение его доставили с критически низким уровнем сатурации — 75%. Через неделю после госпитализации он скончался.В полку настаивают, что медицинское обеспечение было надлежащим. Командир Андрей Сурай заявил, что проверка с участием представителей Сухопутных войск не выявила нарушений. В то же время представитель Офиса военного омбудсмена Руслан Цыганков сообщил, что в ходе проверки были выявлены проблемы с медицинским обеспечением подразделения.Семья погибшего также считает, что помощь Салтану оказали слишком поздно. Близкие рассказали журналистам, что мужчина жаловался на температуру выше 40 градусов, однако лечение в подразделении не давало результата. Сейчас семья ожидает результатов повторной судебно-медицинской экспертизы.Невеста погибшего Анастасия Полева вспомнила, что он также рассказывал ей об атмосфере на учениях. По её словам, мужчина не планировал сбегать из подразделения, однако говорил, что видел мобилизованных со следами избиения.Что касается погибшего Коваля, то "Скалу" он попал 6 марта, а 21 марта скончался в автомобиле военнослужащих полка. Предварительной причиной смерти эксперты назвали неуточненную кардиомиопатию.Жена Коваля рассказала, что в морге сначала не узнала мужа из-за многочисленных синяков и других повреждений на теле. После его смерти к семье вышли трое мужчин, которые проходили подготовку вместе с ним в "Скале". Они утверждают, что Коваль почти не ел, много молился и требовал, чтобы его отпустили. Свидетели также рассказывают о избиении Коваля и принудительных медицинских процедурах.По словам свидетелей, к издевательствам над ним могли быть причастны двое медиков подразделения с позывными "Сатана" и "Бокс", а также начальник полигона "Сыч". В правоохранительные органы эти мужчины не обращались, поскольку сами находятся в СЗЧ (СОЧ, самовольное оставление части – Ред.).В "Скале" обвинения отвергли. Сурай заявил, что подразделение не располагает данными, подтверждающими эти утверждения, и не видит оснований доверять показаниям людей, самовольно покинувших место службы.Также "Бабель" детально рассказал истории и других погибших.В целом же по информации издания, массовые жалобы на "Скалу" начали появляться в конце 2025 года, когда подразделение уже было расширено с батальона до полка.В самой "Скале" оправдываются тем, что 26 смертей для такого крупного подразделения — "не так много". При этом издание "Бабель" подчеркнуло, что описанное им – лишь те случаи, о которых журналистам удалось собрать информацию, а реальное количество смертей на полигонах полк не называет.Примечательно, что в Офисе военного омбудсмена заявили, что смертей в полку больше. Так, представитель Офиса Цыганков заявил, что доля смертей, не связанных с боевыми действиями, в "Скале" пропорционально выше, чем в других частях, хотя "колоссального разрыва" нет. По словам чиновника, речь идёт прежде всего о вопросах медицинского обеспечения.По количеству жалоб военнослужащих в Офис военного омбудсмена "Скала" также лидирует: на неё приходится 5,1% из более чем 9 тыс. обращений. В то же время в Офисе военного омбудсмена признали, что эти данные могут быть неполными, ведь не все военные имеют возможность выйти на связь.После публикации происходящем в полку заинтересовалось Госбюро расследований. ГБР объявило о начале досудебного расследования.Однако нашлись и те, кто, если на оправдывает происходящее в полку, то призывает не судить по "Скале" о всей армии. Так, журналистка ТСН Юлия Кириенко опубликовала колонку на "Украинской правде", в которой призвала украинский тыл не осуждать ВСУ, а коллег – публиковать не всю информацию о творящемся в украинской армии."Поднимать проблемы войска нужно, но так, чтобы не навредить всем Силам обороны", – призвала Кириенко.По её словам, она не "отбеливает" "Скалу", а "призывается смотреть на проблему шире".О происходящем на Украине – в статье Михаила Павлива "Будет ли новый майдан в Киеве".
https://ukraina.ru/20260626/smert-ivanova-pravoradikal-iz-kieva-i-popytka-terakta-v-ssha-itogi-26-iyunya-1080696466.html
https://ukraina.ru/20260626/zaderzhanie-glavy-terroristicheskogo-soobschestva-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-26-iyunya-1080676081.html
https://ukraina.ru/20260626/eskalatsiya-na-ukraine-40-dnevnaya-operatsiya-protiv-rf-i-660-dronov-za-noch-khronika-sobytiy-na-utro-26-1080664652.html
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Егор Леев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, вооруженные силы украины, марьяна безуглая, москва, россия, украина, александр сырский, гбр, слуга народа
Эксклюзив, Хроники, Вооруженные силы Украины, Марьяна Безуглая, Москва, Россия, Украина, Александр Сырский, ГБР, Слуга народа

"Скала" позора для Сырского. Хроника событий на утро 27 июня

10:25 27.06.2026 (обновлено: 10:35 27.06.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУСырский
Сырский - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине продолжается скандал с убийствами и пытками в полку "Скала"
Народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский заявил, что из-за ситуации в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" оснований для увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "точно нет".
"На сегодняшний день он (Сырский — Ред.) очень эффективно выполняет свои функции и задачи по освобождению нашей территории и отражению врага. Я считаю, что оснований для отставки главнокомандующего точно нет", – заявил Вениславский.
Он также указал, что необходимо установить всех причастных к уголовным правонарушениям и принять соответствующие решения.
"Командира батальона "Скала" отстранили от исполнения обязанностей. Органы досудебного расследования должны установить всех причастных, кто совершал уголовные правонарушения, кто способствовал совершению уголовных правонарушений, и принять соответствующие решения", – отметил Вениславский.
За сутки до этого его коллега – народный депутат Марьяна Безуглая – указала, что ранее сообщала о том, что творится в полку.
"Как к народному депутату ко мне обращались десятки людей касательно убийств, преступлений в "Скале" и других отдельных штурмовых полках Сырского. Я первой обнародовали информацию об этих подразделениях, о попытке создать штурмовые войска, было много чего", – писала Безуглая в своём телеграм-канале поздно ночью 25 июня.
По её словам, что-то ей удалось прекратить из-за общественного резонанса.
"Не единожды работала с военной омбудсменкой. Я вас уверяю, президент (Зеленский – Ред.) и главком (Сырский – Ред.) прекрасно знают, что и как там происходит, как и правоохранительные органы, в частности ГБР. Всем докладывалось не единожды. Это очевидный факт. Поэтому их молчание и игнорирование является соучастием. И должно быть прекращено, а Сырский наконец должен уйти с должности несмотря на его сильные стороны, которые ценит Зеленский. В тюрьмы бы", – подчеркивала Безуглая.
Она также рассказала о личном опыте, связанным со "Скалой".
"Родной брат моей подруги, которую знаю 20 лет, не прятался от мобилизации. Они не пытались ничего "решить", он прошёл БЗВП (базова загальновійськова підготовка – базовая общевойсковая подготовка – Ред.) и попал в "Скалу". На третий (!!!) день после БЗВП он пропал без вести. Это произошло совсем недавно. Для чего это? Что получило государство? Фронт? Оборона? Это просто бессмысленное убийство. Их сотни, сотни, сотни в таких подразделениях", – заявила Безуглая.
Она также припомнила Сырскому его национальность (Сырский родился во Владимирской области РФ – Ред.) и образование.
"Сколько ещё украинским войском будет руководить выпускник Москвы? "Искренний патриот" Украины с российским мозгом и сердцем?" – негодовала Безуглая.
- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Вчера, 17:10
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Скандал с полком "Скала" вспыхнул 23 июня, когда издание "Бабель" опубликовало большое расследование о том, что происходило в полку. Журналистки Катерина Верхогляд и Катерина Коберник сообщили, что с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала" умерли как минимум 26 человек. Речь идёт о смертях, не связанных с боевыми действиями. Родственники части погибших заявляют о несвоевременном оказании медицинской помощи и возможном насилии, в полку обвинения отвергают.
Большинство погибших в "Скале" умерли от пневмонии, сердечно-сосудистых заболеваний и других болезней вскоре после мобилизации.
Среди умерших, о которых писало издание "Бабель": Владимир Цуканов, 32 года; Дмитрий Коваль, 50 лет; Виталий Салтан, 34 года; Александр Семёнов, 35 лет; Максим Скипа, 37 лет; Александр Исаев, 42 года; Сергей Черноиван, 36 лет; Сергей Табацкий, 38 лет; Вадим Поливаный, 49 лет; Дмитрий Школярский, 34 года; Сергей Голубов, 41 год; Андрей Чередниченко; Александр Коваленко, 32 года; Вячеслав Гекало, 37 лет; Дмитрий Иванченко, 42 года; Роман Кожарко, 45 лет; Денис Багрий-Шахматов, 38 лет; Виталий Карат, 38 лет; Василий Войчук, 52 года; Василий Цюрко, 41 год; Ярослав Мокрий, 53 года; Петр Данильцев, 52 года; Вячеслав Борисов, 31 год; Виталий Батура, 43 года; Иван Терентьев, 46 лет; Владимир Белас, 47 лет.
В частности, того же Салтала мобилизовали в "Скалу" 26 января, а уже 22 февраля он умер в больнице от пневмонии. По данным "Бабеля", в медицинское учреждение его доставили с критически низким уровнем сатурации — 75%. Через неделю после госпитализации он скончался.
В полку настаивают, что медицинское обеспечение было надлежащим. Командир Андрей Сурай заявил, что проверка с участием представителей Сухопутных войск не выявила нарушений. В то же время представитель Офиса военного омбудсмена Руслан Цыганков сообщил, что в ходе проверки были выявлены проблемы с медицинским обеспечением подразделения.
Семья погибшего также считает, что помощь Салтану оказали слишком поздно. Близкие рассказали журналистам, что мужчина жаловался на температуру выше 40 градусов, однако лечение в подразделении не давало результата. Сейчас семья ожидает результатов повторной судебно-медицинской экспертизы.
Невеста погибшего Анастасия Полева вспомнила, что он также рассказывал ей об атмосфере на учениях. По её словам, мужчина не планировал сбегать из подразделения, однако говорил, что видел мобилизованных со следами избиения.
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Вчера, 13:00
Задержание главы террористического сообщества, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 26 июняВ Дагестане задержали главу крупнейшего сетевого террористического сообщества. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Что касается погибшего Коваля, то "Скалу" он попал 6 марта, а 21 марта скончался в автомобиле военнослужащих полка. Предварительной причиной смерти эксперты назвали неуточненную кардиомиопатию.
Жена Коваля рассказала, что в морге сначала не узнала мужа из-за многочисленных синяков и других повреждений на теле. После его смерти к семье вышли трое мужчин, которые проходили подготовку вместе с ним в "Скале". Они утверждают, что Коваль почти не ел, много молился и требовал, чтобы его отпустили. Свидетели также рассказывают о избиении Коваля и принудительных медицинских процедурах.
По словам свидетелей, к издевательствам над ним могли быть причастны двое медиков подразделения с позывными "Сатана" и "Бокс", а также начальник полигона "Сыч". В правоохранительные органы эти мужчины не обращались, поскольку сами находятся в СЗЧ (СОЧ, самовольное оставление части – Ред.).
В "Скале" обвинения отвергли. Сурай заявил, что подразделение не располагает данными, подтверждающими эти утверждения, и не видит оснований доверять показаниям людей, самовольно покинувших место службы.
Также "Бабель" детально рассказал истории и других погибших.
В целом же по информации издания, массовые жалобы на "Скалу" начали появляться в конце 2025 года, когда подразделение уже было расширено с батальона до полка.
В самой "Скале" оправдываются тем, что 26 смертей для такого крупного подразделения — "не так много". При этом издание "Бабель" подчеркнуло, что описанное им – лишь те случаи, о которых журналистам удалось собрать информацию, а реальное количество смертей на полигонах полк не называет.
Примечательно, что в Офисе военного омбудсмена заявили, что смертей в полку больше. Так, представитель Офиса Цыганков заявил, что доля смертей, не связанных с боевыми действиями, в "Скале" пропорционально выше, чем в других частях, хотя "колоссального разрыва" нет. По словам чиновника, речь идёт прежде всего о вопросах медицинского обеспечения.
- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Вчера, 10:21
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По количеству жалоб военнослужащих в Офис военного омбудсмена "Скала" также лидирует: на неё приходится 5,1% из более чем 9 тыс. обращений. В то же время в Офисе военного омбудсмена признали, что эти данные могут быть неполными, ведь не все военные имеют возможность выйти на связь.
После публикации происходящем в полку заинтересовалось Госбюро расследований. ГБР объявило о начале досудебного расследования.
Однако нашлись и те, кто, если на оправдывает происходящее в полку, то призывает не судить по "Скале" о всей армии. Так, журналистка ТСН Юлия Кириенко опубликовала колонку на "Украинской правде", в которой призвала украинский тыл не осуждать ВСУ, а коллег – публиковать не всю информацию о творящемся в украинской армии.
"Поднимать проблемы войска нужно, но так, чтобы не навредить всем Силам обороны", – призвала Кириенко.
По её словам, она не "отбеливает" "Скалу", а "призывается смотреть на проблему шире".
О происходящем на Украине – в статье Михаила Павлива "Будет ли новый майдан в Киеве".
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