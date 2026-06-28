Производство украинских дронов в Латвии перенесли туда, где БПЛА разогнали туристов - 28.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260628/proizvodstvo-ukrainskikh-dronov-v-latvii-perenesli-tuda-gde-bpla-razognali-turistov-1080735130.html
Производство украинских дронов в Латвии перенесли туда, где БПЛА разогнали туристов
Производство украинских дронов в Латвии перенесли туда, где БПЛА разогнали туристов - 28.06.2026 Украина.ру
Производство украинских дронов в Латвии перенесли туда, где БПЛА разогнали туристов
Совместное предприятие по выпуску украинских беспилотников разместят в латгальской приграничной зоне, а не в Риге, как планировалось ранее. Об этом 28 июня сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье"
2026-06-28T19:47
2026-06-28T20:30
новости
латвия
нато
рига
прибалтика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102658/45/1026584566_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_f3a6c1626c8b2c6e88c920c12cc547b6.jpg
В качестве причины назвали "инвестиции в самый бедный регион республики". Однако ирония в том, что именно в Латгалию чаще всего залетали украинские дроны, а новый премьер Латвии Кулбергс ранее призывал местных жителей отдыхать именно там.Теперь вместо туристов в приграничье будут собирать беспилотники, которые, вероятно, продолжат падать где-то неподалёку.Об этом – в материале НАТО сбивает дроны над Прибалтикой, а местные политики ищут русский следБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
латвия
рига
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102658/45/1026584566_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f1473a22efc9dc0e1f0b4c7819ad2b52.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, латвия, нато, рига, прибалтика
Новости, Латвия, НАТО, Рига, Прибалтика

Производство украинских дронов в Латвии перенесли туда, где БПЛА разогнали туристов

19:47 28.06.2026 (обновлено: 20:30 28.06.2026)
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкШествие в Риге в честь национального праздника Дня Лачплесиса
Шествие в Риге в честь национального праздника Дня Лачплесиса - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Совместное предприятие по выпуску украинских беспилотников разместят в латгальской приграничной зоне, а не в Риге, как планировалось ранее. Об этом 28 июня сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье"
В качестве причины назвали "инвестиции в самый бедный регион республики".
Однако ирония в том, что именно в Латгалию чаще всего залетали украинские дроны, а новый премьер Латвии Кулбергс ранее призывал местных жителей отдыхать именно там.
Теперь вместо туристов в приграничье будут собирать беспилотники, которые, вероятно, продолжат падать где-то неподалёку.
Об этом – в материале НАТО сбивает дроны над Прибалтикой, а местные политики ищут русский след
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛатвияНАТОРигаПрибалтика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:14Ядерный шантаж НАТО: альянс готовит крупнейший пересмотр ядерной доктрины со времён холодной войны
19:47Производство украинских дронов в Латвии перенесли туда, где БПЛА разогнали туристов
19:21США оставили в Гренландии тысячи тонн опасных отходов и миллионы литров радиоактивных вод
19:03"ЕС их судьба не интересует": Медведев объяснил, чем заплатит Армения за евроинтеграцию
18:43"Решение наркодиктатора": Захарова жёстко ответила на планы Зеленского поставить памятник Мазепе
18:40В лучших традициях киевского режима: представитель "Скалы" угрожает журналистам за расследование о пытках
18:15Стармер метит в кресло генсека НАТО после провала на посту премьера Британии
17:45Лихачёв: МАГАТЭ молчит об ударах ВСУ, потому что контрольный пакет у Запада
17:18Белый орел улетел. И не обещал вернуться
17:15День Конституции Украины, атаки на ЗАЭС. Итоги 28 июня
16:45Санду хочет включить вывод российских войск из Приднестровья в переговоры по Украине
16:22Путин: Россию не могут победить на поле боя, поэтому пытаются раскачать
16:00XIX Всесоюзная партконференция: самая масштабная промо-акция Бориса Ельцина
15:58США лишили Израиль статуса особого союзника, Ормузский пролив заминирован на месяцы: новости к этому часу
15:40Поляки придумали наказание для украинца, угрожавшего Навроцкому
15:20Кучма выступил против изменения Конституции Украины в период конфликта
15:17ВС РФ освободили Писанцы и Новосёлку в Днепропетровской области, "Герани" бьют по тылам ВСУ: сводка СВО
15:01Глава МИД Польши заявил о готовности воевать с Россией
14:41Зеленский анонсировал памятник Мазепе в центре Киева
14:10"Такой коррупции Америка не знала": Байден публично уничтожил Трампа
Лента новостейМолния