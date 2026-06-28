https://ukraina.ru/20260628/proizvodstvo-ukrainskikh-dronov-v-latvii-perenesli-tuda-gde-bpla-razognali-turistov-1080735130.html

Производство украинских дронов в Латвии перенесли туда, где БПЛА разогнали туристов

Производство украинских дронов в Латвии перенесли туда, где БПЛА разогнали туристов - 28.06.2026 Украина.ру

Производство украинских дронов в Латвии перенесли туда, где БПЛА разогнали туристов

Совместное предприятие по выпуску украинских беспилотников разместят в латгальской приграничной зоне, а не в Риге, как планировалось ранее. Об этом 28 июня сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье"

2026-06-28T19:47

2026-06-28T19:47

2026-06-28T20:30

новости

латвия

нато

рига

прибалтика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102658/45/1026584566_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_f3a6c1626c8b2c6e88c920c12cc547b6.jpg

В качестве причины назвали "инвестиции в самый бедный регион республики". Однако ирония в том, что именно в Латгалию чаще всего залетали украинские дроны, а новый премьер Латвии Кулбергс ранее призывал местных жителей отдыхать именно там.Теперь вместо туристов в приграничье будут собирать беспилотники, которые, вероятно, продолжат падать где-то неподалёку.Об этом – в материале НАТО сбивает дроны над Прибалтикой, а местные политики ищут русский следБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня

латвия

рига

прибалтика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, латвия, нато, рига, прибалтика