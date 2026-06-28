https://ukraina.ru/20260628/proizvodstvo-ukrainskikh-dronov-v-latvii-perenesli-tuda-gde-bpla-razognali-turistov-1080735130.html
Производство украинских дронов в Латвии перенесли туда, где БПЛА разогнали туристов
Производство украинских дронов в Латвии перенесли туда, где БПЛА разогнали туристов - 28.06.2026 Украина.ру
Производство украинских дронов в Латвии перенесли туда, где БПЛА разогнали туристов
Совместное предприятие по выпуску украинских беспилотников разместят в латгальской приграничной зоне, а не в Риге, как планировалось ранее. Об этом 28 июня сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье"
2026-06-28T19:47
2026-06-28T19:47
2026-06-28T20:30
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В качестве причины назвали "инвестиции в самый бедный регион республики". Однако ирония в том, что именно в Латгалию чаще всего залетали украинские дроны, а новый премьер Латвии Кулбергс ранее призывал местных жителей отдыхать именно там.Теперь вместо туристов в приграничье будут собирать беспилотники, которые, вероятно, продолжат падать где-то неподалёку.Об этом – в материале НАТО сбивает дроны над Прибалтикой, а местные политики ищут русский следБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, латвия, нато, рига, прибалтика
Новости, Латвия, НАТО, Рига, Прибалтика
Производство украинских дронов в Латвии перенесли туда, где БПЛА разогнали туристов
19:47 28.06.2026 (обновлено: 20:30 28.06.2026)
Совместное предприятие по выпуску украинских беспилотников разместят в латгальской приграничной зоне, а не в Риге, как планировалось ранее. Об этом 28 июня сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье"