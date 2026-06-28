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Иран атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне, Пентагон нанёс ответные удары

Иран атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне, Пентагон нанёс ответные удары - 28.06.2026 Украина.ру

Иран атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне, Пентагон нанёс ответные удары

Иран нанёс ракетно-дроновые удары по восьми стратегическим объектам США в Кувейте и Бахрейне, включая базу Али-аль-Салем и Пятый флот ВМС США в порту Салман. Об этом 28 июня сообщает Mash с ссылкой на иранские ресурсы

2026-06-28T07:44

2026-06-28T07:44

2026-06-28T07:44

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Тегеран нанёс массированный удар по американским объектам в регионе Персидского залива. Как сообщает Mash со ссылкой на иранские источники, под атаку баллистических ракет и дронов попали восемь стратегических объектов США в Кувейте и Бахрейне. Среди них — база Али-аль-Салем в Кувейте и Пятый флот ВМС США в порту Салман в Бахрейне. Иранская сторона утверждает, что объекты полностью уничтожены.Тем временем Fox News со ссылкой на Пентагон сообщает, что США завершили новую серию ударов по десяти военным объектам Ирана в районе Ормузского пролива. По данным американских военных, это был ответ на атаку иранского беспилотника на танкер Kiku, перевозивший более двух миллионов баррелей нефти.Телеканал Press TV сообщил, что ранее этой ночью США уже наносили удары в районе портового города Бендер-Ленге на юге Ирана. Кроме того, как заявил президент Дональд Трамп, американские ВВС нанесли удар "по радарам, складам ракет и беспилотников Ирана за нарушение соглашения о прекращении огня".27 июня военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удар по позициям американских военных в регионе. Подробнее в материале Иран нанёс удары по позициям США на Ближнем ВостокеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сша, новости, иран, тегеран , дональд трамп, пентагон, fox news, ввс