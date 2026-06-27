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Иран нанёс удары по позициям США на Ближнем Востоке

Иран нанёс удары по позициям США на Ближнем Востоке - 27.06.2026 Украина.ру

Иран нанёс удары по позициям США на Ближнем Востоке

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции атаковали места размещения американских военных в регионе. Об этом 27 июня сообщает телеканал Press TV

2026-06-27T10:50

2026-06-27T10:50

2026-06-27T12:18

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В КСИР уточнили: удары стали ответом на атаку США, совершённую несколькими часами ранее. Американская авиация нанесла удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям. Это произошло после того, как 25 июня Иран атаковал коммерческое судно M/V Ever Lovely ударным беспилотником в Ормузском проливе.По данным иранского государственного телевидения, перед американскими ударами силы КСИР произвели несколько предупредительных выстрелов в сторону торговых судов, "нарушавших соглашения и не координировавших свои действия с иранскими властями". Примерно через пять часов после этого два снаряда попали в вышку связи в городе Сирик провинции Хормозган.26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в проливе. Один из них нанес прямой удар по верхней палубе крупного грузового судна, однако оно смогло продолжить путь. Подробнее – Проблема урегулирования на Ближнем Востоке. Опасное перемирие

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новости, иран, ближний восток, сша, дональд трамп