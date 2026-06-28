https://ukraina.ru/20260628/chtoby-nachat-polnotsennye-boi-za-sumy-nuzhno-nakopit-krupnuyu-gruppirovku--ofitser-zapasa-1080720865.html

Чтобы начать полноценные бои за Сумы, нужно накопить крупную группировку — офицер запаса

Чтобы начать полноценные бои за Сумы, нужно накопить крупную группировку — офицер запаса - 28.06.2026 Украина.ру

Чтобы начать полноценные бои за Сумы, нужно накопить крупную группировку — офицер запаса

Для полноценных боев за Сумы нужна крупная группировка, но накопить её мешают дроновые килл-зоны ВСУ. "Северяне" успешно продвигаются только по лесным массивам к востоку и северо-востоку от города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь

2026-06-28T05:45

2026-06-28T05:45

2026-06-28T05:45

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Отвечая на вопрос журналиста о том, когда начнутся полноценные бои за Сумы, Кутырь заявил, что для этого нужна крупная группировка. "К сожалению, мы ее сейчас не можем накопить из-за того, что ВСУ активно используют дроновые килл-зоны. "Северяне" успешно продвигаются только по тому, что их выручают крупные лесные массивы к востоку и северо-востоку от города (Токаревский и Гнилицкий лес)", — подчеркнул собеседник издания.По мнению эксперта, продвижение на этом участке возможно малыми группами и незаметно для дронов, однако крупную группировку там накопить не получится, но можно перерезать врагу логистику.Кутырь подчеркнул, что для перекрытия логистики российским войскам нужно подходить к городу с юга. "Для этого нам надо подходить к Сумам с юга в сторону Верхней Сыроватки. Оттуда мы сможем доставать дронами до сумского аэропорта. Если же мы будем двигаться только с севера, то мы логистику им не обрежем", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России потребуется очень много времени, чтобы привыкнуть к новым реалиям войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про текущую ситуацию вокруг Украины и перспективы мирного урегулирования — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от России" на сайте Украина.ру.

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