Стубб решил порассуждать о войне России с Украиной
© Фото : Mindaugas Kulbis
© Фото : Mindaugas Kulbis
Президент Финляндии Александр Стубб сделал признание о стратегии Запада в украинском конфликте. Об этом 27 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
"Я с самого начала говорил, что Россия не собирается заканчивать эту войну из-за экономических сложностей. Она закончит эту войну, если население выступит против неё", — заявил Стубб.
Он также призвал "перестать распространять нарратив о том, что Россия находится на вершине", готовиться победить её и наладить новые отношения.
Ранее Финляндия первой в Европе открыла центр ремонта американских систем MLRS и HIMARS. Об этом – в материале "Финнов никто не спрашивал": Йохан Бекман о вступлении в НАТО и подготовке агрессии против РФ
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