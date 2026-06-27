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Стубб решил порассуждать о войне России с Украиной

Стубб решил порассуждать о войне России с Украиной - 27.06.2026 Украина.ру

Стубб решил порассуждать о войне России с Украиной

Президент Финляндии Александр Стубб сделал признание о стратегии Запада в украинском конфликте. Об этом 27 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-27T10:00

2026-06-27T10:00

2026-06-27T10:00

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"Я с самого начала говорил, что Россия не собирается заканчивать эту войну из-за экономических сложностей. Она закончит эту войну, если население выступит против неё", — заявил Стубб. Он также призвал "перестать распространять нарратив о том, что Россия находится на вершине", готовиться победить её и наладить новые отношения. Ранее Финляндия первой в Европе открыла центр ремонта американских систем MLRS и HIMARS. Об этом – в материале "Финнов никто не спрашивал": Йохан Бекман о вступлении в НАТО и подготовке агрессии против РФ

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новости, россия, финляндия, украина, александр стубб, йохан бекман, украина.ру