https://ukraina.ru/20260627/sergey-ischenko-chtoby-perekryt-podkhody-k-odesse-i-izmailu-nuzhno-zaminirovat-territorialnye-vody-1080706979.html

Сергей Ищенко: Чтобы перекрыть подходы к Одессе и Измаилу, нужно заминировать территориальные воды

Сергей Ищенко: Чтобы перекрыть подходы к Одессе и Измаилу, нужно заминировать территориальные воды - 27.06.2026 Украина.ру

Сергей Ищенко: Чтобы перекрыть подходы к Одессе и Измаилу, нужно заминировать территориальные воды

Для морской блокады Украины не нужно минировать фарватеры в территориальных водах Румынии и Болгарии. Достаточно заминировать территориальные воды Украины, чтобы перекрыть подходы к Одессе и к Измаилу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, военный обозреватель "Свободной прессы" Сергей Ищенко

2026-06-27T04:30

2026-06-27T04:30

2026-06-27T04:30

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В беседе с журналистом эксперт опроверг опасения, что для морской блокады Украины России придется минировать фарватеры в территориальных водах Румынии и Болгарии, что могло бы привести к прямому конфликту с НАТО. "Зачем минировать территориальные воды Румынии и Болгарии? Достаточно заминировать территориальные воды Украины, чтобы перекрыть подходы к Одессе и к Измаилу", — сказал Ищенко.Он напомнил, что Украина уже минировала подходы к Одессе, опасаясь российского десанта. "Минировала. Где-то эти мины сносились с якорей. Их потом у берегов Турции обнаруживали. Но мы не знаем, в каком объеме и где именно Украина что-то минировала", — пояснил собеседник издания.Эксперт отметил, что десант в Одессу сейчас невозможен. "Десант в Одессу можно было провести в 2022 году. Тогда это не получилось. А сейчас такой десант в принципе невозможен", — резюмировал Сергей Ищенко.Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации в Крыму и Севастополе — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Джаралла: На жизнь Крыма больше влияют не проблемы с бензином, а удары по энергетике Севастополя" на сайте Украина.ру.

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