https://ukraina.ru/20260625/1080596203.html

Владимир Джаралла: На жизнь Крыма больше влияют не проблемы с бензином, а удары по энергетике Севастополя

Владимир Джаралла: На жизнь Крыма больше влияют не проблемы с бензином, а удары по энергетике Севастополя - 25.06.2026 Украина.ру

Владимир Джаралла: На жизнь Крыма больше влияют не проблемы с бензином, а удары по энергетике Севастополя

Европейцы позволяют себе кричать о подготовке к войне с Россией именно потому, что чувствуют себя в безопасности и безнаказанности. А если поднять эскалацию, будет любопытно посмотреть, готовы ли они на нее пойти. И тогда это может разрядить обстановку

2026-06-25T07:00

2026-06-25T07:00

2026-06-25T07:00

интервью

крым

россия

владимир джаралла

украина

владимир зеленский

севастополь

европа

беспилотники

топливо

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный крымский политолог Владимир Джаралла, который специализируется на социально-экономической тематике региона и ходе украинского кризиса в целомРанее глава Крыма Сергей Аксенов на фоне сообщений об украинских ударах по Керченской паромной переправе и нефтебазе на Кубани объявил о полной приостановке отпуска топлива на всех автозаправочных станциях полуострова. При этом власти региона разрешили провозить до 200 литров топлива через Крымский мост.- Владимир, еще дней пять назад казалось, что ситуация с топливом начинает нормализоваться, однако сейчас она снова стала ухудшаться…- Как уже известно из новостей, противнику удалось нанести удар по Севастополю и оставить его без электроэнергии. Сейчас это более существенная проблема, которая определяет жизнь самого громадного города и влияет на остальной Крым. Что касается топлива, то ситуация выглядит кризисной, но не критической, поскольку принимаются совершенно неожиданные меры.К примеру, упомянутое вами разрешение на провоз 200 литров бензина по Крымскому мосту – это зеленый свет для частников, которые готовы в этом направлении поработать. Понятно, что цены безумные. Но лучше дорогой бензин, чем вообще никакого.В остальном жизнеобеспечение поддерживается. Каких-либо проблем с поставками продовольствия мы не видим. Все службы работают в сверхнапряженном режиме, но работают.Автомобилей на улице стало меньше. Сказать, что мы вообще без машин, как было когда-то в советское время, нельзя. При этом именно общественный транспорт стал основным средством передвижения для всех.- А с такси какая ситуация?- У такси сейчас те же самые проблемы с бензином, что у всех. Во-первых, тяжело найти машину. Во-вторых, цена слишком высокая. Поэтому люди пользуются этим транспортом только в самых крайних случаях.- И вы надеетесь, что сейчас частники начнут наполнять рынок топливом?- Нет. Это просто подспорье. Главными тут по-прежнему остаются государственные поставки. Другое дело, что будет использоваться опыт военных по рассредоточению логистики, чтобы не создавать отдельные базы.- Вы упомянули удар по энергетике Севастополя. Это первый такой крупный прилет? Или такие случаи уже были?- Судя по масштабу, в этот раз было что-то серьезное. Вообще у нас в последнее время происходят регулярные трехчасовые отключения электроэнергии по районам, а также в некоторых районах Симферополя. К этому уже привыкают. Адаптируются к имеющимся возможностям.- Мои знакомые, которые сейчас в Крыму, описывают ситуацию примерно так: "Возле Керчи страшновато, но в самой курортной зоне все спокойно. Туристов не так много, но среди отдыхающих полно семей с детьми".- У нас уже ходит грустная шутка, что туристам, которые приехали в Крым на отдых, нужно выплачивать премию в размере, которую они потратили на отдых. В южных и восточных районах сейчас действительно тихо. За исключением Феодосии. Все остальные наблюдают работу ПВО и прилеты. Понятно, что на чувство отдыха это влияет не самым лучшим образом. Но тут уже ничего не поделаешь.- То, что было принято решение о прекращении работы детских лагерей, полностью оправдано?- Абсолютно. После того, как эти мрази атаковали автобус с детьми из Белоруссии, очевидно, что для них нет никаких моральных ограничений. Наоборот, чем больше будут страдать наши люди, тем больше они будут получать удовольствия. Они же как садисты.- Опасаются ли в Крыму каких-то "рейдов Басаева" с высадкой в Крым? Или это фоновая угроза, которую мы наблюдаем все четыре года СВО?— Это информационное давление. С учетом насыщенности Крыма российскими воинскими частями, для них это будет самоубийство. Украина это осознает. И народ у нас реагирует на это с неким злорадством: "Ну давайте, попробуйте. Мы вас ждем".- Если мы в целом говорим и про безопасность, и про топливо, то что для вас будет главным показателем, что ситуация приходит в норму?- Появление бензина на заправках и его свободная продажа.Вообще, если мы говорим об экономике, то у нас в автоматическом режиме решают проблемы, которые возникают. Но одновременно с этим решают вопросы на перспективу. В частности, было проведено серьезное совещание с представителями аграрного комплекса. Речь идет об уборке урожая и подготовке озимых. Для них вопрос топлива весьма болезненный. У нас сейчас ищут способ его решить. Сельскохозяйственное производство чрезвычайно важно для Крыма.Туристическая сфера по вкладам в бюджет региона где-то на третьем-четвертом месте. Но она создавала больше всего рабочих мест, особенно летом. Это то, что улучшает положение людей. Очевидно, что в этом году сезона не будет. Поэтому для многих встает вопрос о трудоустройстве.Что будет свидетельством того, что ситуация с безопасностью наладилась? Только русский фланг во Львове и первые поездки в Одессу, вошедшую в состав России.- Сейчас у нас в пяти областях создали министерства региональной безопасности. Считается, что в идеале это должна быть некая гражданская администрация, которой подчиняются все силовые структуры (Минобороны и Росгвардия). Насколько это реально и вообще, и в случае с Крымом?- Эту структуру можно рассматривать только с одной точки зрения, ради которой ее и создают. Это координирующий орган. О подчинении силовиков речи быть не может. Государственная система России построена на разделении властей на различные ветви. Силовые органы – это отдельная вертикаль, которая подчиняется Центру. И ситуация, когда силовики оказываются в подчинении местных властей, недопустима по разным соображениям. А вот тесная координация между ними совершенно необходима. Если министерство региональной безопасности с этим справиться, это хорошо. Но пока я скептически смотрю на это. Плодить лишние ведомства – это создавать бюрократические проблемы.- Вообще сейчас не только киевский режим бьет по Крыму. Мы тоже наносим удары по их логистике в Запорожской и Днепропетровской областях. Как оцениваете их эффективность? И можно ли это считать нашим медийным ответом?- Это не просто ответ. Это системная работа по подрыву возможностей противника. Военно-экономический потенциал Украины тает на глазах.То, что происходит сейчас с налетами БПЛА – это прямое нападение Запада на Россию. Вы же знаете, что эти дроны создаются на территории Польши, Германии и Великобритании. В лучшем случае их на Украине собирают. Чаще всего уже готовыми привозят. И эти беспилотники прежде всего служат инструментом психологического давления. Конечно, с военной точки зрения они создают проблемы. Но тот же пример Крыма показывает, что эти проблемы через некоторое время преодолеваются. И сейчас Европа фактически пытается решить собственные задачи.Она говорит о "переломе Украины в войне" и намекает, что у нее есть некий козырь, с помощью которого можно диктовать России условия. Тем самым европейцы пытаются из тупика, когда у них отсутствуют контакты с нашей страной. А почему контактов нет? Потому что свою позицию они не меняют.Обратите внимание, что все эти атаки произошли под встречу "большой семерки" и встречу в Рамштайне. Главными на этой встрече были европейцы, которые одновременно пытаются решить внутриполитические проблемы.А то, что делает Россия – это последовательное перемалывание возможностей противника. Очень многие сейчас спорят о том, сможет ли Украина после боевых действий вообще самостоятельно восстановиться. Никаких европейских денег на это не хватит.- Означает ли это, что нам надо продолжать текущую боевую работу и не думать о ликвидации Зеленского и об ударах по дроновым заводам в Европе?- Ну как вам сказать? Я вчера наблюдал работу ПВО в дневном режиме. Сегодня я переживаю за своих друзей и родственников в Севастополе. И как житель Крыма я все равно думаю о каких-то сценариях эскалаций.Очевидно, что Зеленский сегодня стал главной проблемой во многих процессах. Если его убрать, не изменится ли от этого сама позиция? Те же США дали нам пример, что никакими правилами они не ограничиваются. Я уже не говорю о других военных преступниках. Наше возмездие в этом плане должно быть реализовано.Что касается Европы, то вся их политика цинична и безнравственная. Они жертвуют чужими жизнями и чувствуют себя в безопасности. Именно поэтому "Шпигель" публикует обложку с заголовком "Наша война против России", командующий германских ВВС говорит о готовности немедленно вступить в боевые действия против нашей страны, а британский и шведский спецназ тренируется на беззащитных судах.Повторюсь, они себе эти вещи позволяют именно потому, что чувствуют себя в безопасности. А если поднять эскалацию, будет любопытно посмотреть, готовы ли они на нее пойти. И тогда это может разрядить обстановку.Правда, в этой ситуации есть еще одно правило, которое за четыре года войны ни разу не дало сбой. Я говорю о полном доверии президенту Путину. Он, как человек рационально мыслящий, умеет правильно расставлять приоритеты и уделять внимание решениям главных задач. Поэтому он добивается результата. И мы видим конкретные решения, благодаря которым нынешний кризис будет преодолен.Так что мы с вами можем сколько угодно говорить об эскалации или ликвидации наиболее одиозных фигур. Но руководители страны, которые несут ответственность за ее судьбу, будут принимать решения, исходя из того, что выгоднее для России.

https://ukraina.ru/20230215/1043610160.html

https://ukraina.ru/20260621/stsenariy-kryma-ili-nechto-bolshee-aleksandr-ionov-o-tom-chto-zhdet-novorossiyu-v-blizhayshie-2-goda-1080421743.html

https://ukraina.ru/20260623/elena-markosyan-poka-zelenskiy-igraet-protiv-polshi-i-belorussii-krym-stal-kostyu-v-gorle-zapada-1080506837.html

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интервью, крым, россия, владимир джаралла, украина, владимир зеленский, севастополь, европа, беспилотники, топливо, бензин, энергетика, владимир путин, экономика