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"Самоубийственная политика": экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла причину продолжения конфликта
"Самоубийственная политика": экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла причину продолжения конфликта - 27.06.2026 Украина.ру
"Самоубийственная политика": экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла причину продолжения конфликта
Западные лидеры поддерживают Владимира Зеленского, чтобы "спасти рейтинги", однако это ведёт страну к краху. Об этом бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала в соцсети X
2026-06-27T13:56
2026-06-27T13:56
2026-06-27T13:56
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Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выступила с резкой критикой политики Киева и Запада, заявив, что конфликт на Украине затягивается ради сохранения власти. По её словам, западные лидеры продолжают поддерживать Зеленского, чтобы "сохранить лицо" и "спасти стремительно снижающиеся рейтинги", однако эта стратегия ведёт Украину к катастрофе."К сожалению, решимость Зеленского бесконечно затягивать войну — наживаясь на крови украинцев — стала одним из самых спорных вопросов на Западе. Поддержка этой самоубийственной политики рано или поздно закончится", — заявила экс-пресс-секретарь.Мендель также подчеркнула, что каждый день конфликта — это необратимая потеря для Украины, и предупредила, что западная поддержка киевского режима не может длиться вечно.Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский президент намеренно затягивает конфликт с Россией, и это, по её мнению, ставит Украину на грань гибели. Об этом сообщает РИА Новости. Подробнее в материале Украину превратили в "частную лабораторию для проведения экспериментов над людьми" - МендельБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Запад, Юлия Мендель, Владимир Путин, Украина.ру
"Самоубийственная политика": экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла причину продолжения конфликта
Западные лидеры поддерживают Владимира Зеленского, чтобы "спасти рейтинги", однако это ведёт страну к краху. Об этом бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала в соцсети X
Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выступила с резкой критикой политики Киева и Запада, заявив, что конфликт на Украине затягивается ради сохранения власти. По её словам, западные лидеры продолжают поддерживать Зеленского, чтобы "сохранить лицо" и "спасти стремительно снижающиеся рейтинги", однако эта стратегия ведёт Украину к катастрофе.
"К сожалению, решимость Зеленского бесконечно затягивать войну — наживаясь на крови украинцев — стала одним из самых спорных вопросов на Западе. Поддержка этой самоубийственной политики рано или поздно закончится", — заявила экс-пресс-секретарь.
Мендель также подчеркнула, что каждый день конфликта — это необратимая потеря для Украины, и предупредила, что западная поддержка киевского режима не может длиться вечно.
Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский президент намеренно затягивает конфликт с Россией, и это, по её мнению, ставит Украину на грань гибели. Об этом сообщает РИА Новости. Подробнее в материале Украину превратили в "частную лабораторию для проведения экспериментов над людьми" - Мендель
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру