"Самоубийственная политика": экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла причину продолжения конфликта - 27.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260627/samoubiystvennaya-politika-eks-press-sekretar-zelenskogo-raskryla-prichinu-prodolzheniya-konflikta-1080716139.html
"Самоубийственная политика": экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла причину продолжения конфликта
"Самоубийственная политика": экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла причину продолжения конфликта - 27.06.2026 Украина.ру
"Самоубийственная политика": экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла причину продолжения конфликта
Западные лидеры поддерживают Владимира Зеленского, чтобы "спасти рейтинги", однако это ведёт страну к краху. Об этом бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала в соцсети X
2026-06-27T13:56
2026-06-27T13:56
новости
украина
россия
владимир зеленский
запад
юлия мендель
владимир путин
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0c/1078826914_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_cb3141e06ef1da0c1f329679aa026d93.jpg
Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выступила с резкой критикой политики Киева и Запада, заявив, что конфликт на Украине затягивается ради сохранения власти. По её словам, западные лидеры продолжают поддерживать Зеленского, чтобы "сохранить лицо" и "спасти стремительно снижающиеся рейтинги", однако эта стратегия ведёт Украину к катастрофе."К сожалению, решимость Зеленского бесконечно затягивать войну — наживаясь на крови украинцев — стала одним из самых спорных вопросов на Западе. Поддержка этой самоубийственной политики рано или поздно закончится", — заявила экс-пресс-секретарь.Мендель также подчеркнула, что каждый день конфликта — это необратимая потеря для Украины, и предупредила, что западная поддержка киевского режима не может длиться вечно.Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский президент намеренно затягивает конфликт с Россией, и это, по её мнению, ставит Украину на грань гибели. Об этом сообщает РИА Новости. Подробнее в материале Украину превратили в "частную лабораторию для проведения экспериментов над людьми" - МендельБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0c/1078826914_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_50263d6379f815f6cc25486a82e9314a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, владимир зеленский, запад, юлия мендель, владимир путин, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Запад, Юлия Мендель, Владимир Путин, Украина.ру

"Самоубийственная политика": экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла причину продолжения конфликта

13:56 27.06.2026
 
© Фото : CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента УкраиныБывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Западные лидеры поддерживают Владимира Зеленского, чтобы "спасти рейтинги", однако это ведёт страну к краху. Об этом бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала в соцсети X
Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выступила с резкой критикой политики Киева и Запада, заявив, что конфликт на Украине затягивается ради сохранения власти. По её словам, западные лидеры продолжают поддерживать Зеленского, чтобы "сохранить лицо" и "спасти стремительно снижающиеся рейтинги", однако эта стратегия ведёт Украину к катастрофе.
"К сожалению, решимость Зеленского бесконечно затягивать войну — наживаясь на крови украинцев — стала одним из самых спорных вопросов на Западе. Поддержка этой самоубийственной политики рано или поздно закончится", — заявила экс-пресс-секретарь.
Мендель также подчеркнула, что каждый день конфликта — это необратимая потеря для Украины, и предупредила, что западная поддержка киевского режима не может длиться вечно.
Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский президент намеренно затягивает конфликт с Россией, и это, по её мнению, ставит Украину на грань гибели. Об этом сообщает РИА Новости. Подробнее в материале Украину превратили в "частную лабораторию для проведения экспериментов над людьми" - Мендель
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЗападЮлия МендельВладимир ПутинУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:56"Самоубийственная политика": экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла причину продолжения конфликта
13:49"Дух рабовладения" и бывшие заключённые: военнослужащая ВСУ вскрыла "армейский вирус" украинской армии
13:31В Курскую область возвращаются ещё пятеро жителей, попавших в плен в 2024 году
13:00Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июня
12:54В Макеевке от осколков БПЛА погиб человек, ещё один ранен. Новости СВО
12:45Россияне режут логистику и охватывают с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
12:35Сеул поднял авиацию из-за входа российских и китайских самолётов в опознавательную зону
12:30Глава МИД Польши объяснил, почему не вернёт Зеленскому орден Белого Орла
12:29"Цена независимости": страны Балтии требуют от ЕС ускорить запрет на российскую нефть, пока не поздно
12:13"Никаких соглашений подписано не было". Отказ США от мира и забвение "духа Анкориджа": что дальше?
12:13Почти две трети украинцев в Нидерландах имеют психические проблемы и не хотят учить язык
12:01Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши
11:20В ЕС признали: санкции против России не имеют законной силы по международному праву
11:16Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников
10:55Обстановка на Купянском направлении: ВС РФ расширяют охват, резервы ВСУ уничтожаются на подходах
10:50Иран нанёс удары по позициям США на Ближнем Востоке
10:34Минкульт Украины разрешил снести памятник освободителям в Чернигове
10:25"Скала" позора для Сырского. Хроника событий на утро 27 июня
10:00Стубб решил порассуждать о войне России с Украиной
09:36"Герани" бьют по складам и эшелонам, Сумы без воды, бои в "Святых Горах": сводка СВО
Лента новостейМолния