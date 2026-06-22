https://ukraina.ru/20260622/ukrainu-prevratili-v-chastnuyu-laboratoriyu-dlya-provedeniya-eksperimentov-nad-lyudmi---mendel-1080506519.html
Украину превратили в "частную лабораторию для проведения экспериментов над людьми" - Мендель
Украину превратили в "частную лабораторию для проведения экспериментов над людьми" - Мендель - 22.06.2026 Украина.ру
Украину превратили в "частную лабораторию для проведения экспериментов над людьми" - Мендель
Владимир Зеленский осознанно затягивает конфликт с Россией, что грозит Украине гибелью. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, сообщает РИА Новости
2026-06-22T17:34
2026-06-22T17:34
2026-06-22T17:35
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"Когда я слышу, как Зеленский в очередной раз говорит о "рассмотрении новых форматов", становится очевидно, что этот конфликт очень удобен для него и практически не затронул его лично. В то время как некоторые все еще надеются, что этим летом удастся подписать мирное соглашение, Зеленский говорит нам, что "Европа думает о формате" переговоров, и еще больше накаляет риторику", — написала Мендель в соцсети.По её мнению, Зеленский продвигает мысль о сохранении нынешнего положения дел как о единственном пути к спасению Киева. В действительности же такой курс приведет к гибели Украины, которая превратилась в "частную лабораторию для проведения экспериментов над людьми", констатировала Мендель.Незадолго до этого Москва подтвердила информацию спецслужб США. Подробности в публикации Украина разрабатывает биологическое оружие — Минобороны РФ Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неблагодарный Зеленский, провалы ВСУ, стремление Киева к медиапобедам. Хроника событий на 13:00 22 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украину превратили в "частную лабораторию для проведения экспериментов над людьми" - Мендель
17:34 22.06.2026 (обновлено: 17:35 22.06.2026)
Владимир Зеленский осознанно затягивает конфликт с Россией, что грозит Украине гибелью. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, сообщает РИА Новости