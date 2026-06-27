https://ukraina.ru/20260627/peregovory-putina-i-lukashenko-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-27-iyunya-1080714636.html

Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июня

Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июня - 27.06.2026 Украина.ру

Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июня

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-06-27T13:00

2026-06-27T13:00

2026-06-27T13:03

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На субботу запланированы переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт."Переговоры с президентом России сегодня запланированы, и даже в расширенном составе", – рассказала она.Лукашенко накануне прибыл с рабочим визитом в Россию и провёл с Путиным переговоры в формате тет-а-тет на Валдае."В переговорной повестке - актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе", – сообщало тогда о переговорах на Валдае агентство БелТА.Визит Лукашенко в Россию начался 26 июня. Днём ранее Лукашенко рассказал о том, как ответил на угрозы Владимира Зеленского."Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: "Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и ещё втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая"", – заявил Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым в Минске.По его словам, Белоруссия получила ответ, что представители Зеленского и сам Зеленский это понимает."Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть", – заявил президент Белоруссии и подчеркнул, что его страну не нужно втягиваться в войну.В то же время, подчеркнул Лукашенко, "в любой ситуации" Республика Беларусь будет рядом с РФ."Иначе быть не может! Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину. Ну какая Украина? Не про Украину речь! Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня", – отмечал Лукашенко.Он ещё раз подчеркнул, что Белоруссии "война не нужна" и ни к какой конфронтации страна не стремится.Обстрелы и налётыУтром 27 июня Минобороны России рассказало об атаках на регионы России."В течение прошедшей ночи с 20:00 по московскому времени 26 июня до 08:00 по московскому времени 27 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 175 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Чёрного моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что при атаке ВСУ на одно из предприятий в Волгограде 10 человек получили ранения."Отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима. Повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. Известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу <...>, медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет", — приводились его слова в канале администрации региона в "Макс".Жилые дома не получили повреждений. Возникшие локальные возгорания быстро потушили.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики во вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 25 атак на этот регион России: 17 на горловском, по 2 на мариупольском и волновахском и по 1 на донецком, новоазовском, великоновосёлковском и ясиноватском направлениях, выпустив 25 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 3 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены специализированная техника, легковые и грузовые автомобили, объект гражданской инфраструктуры.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 15 дронов противникаПо информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 3; Горностаевка — 6; Алёшки — 2; Каховка — 4; Новая Каховка — 4; Великая Лепетиха — 4", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Маячка, Новая Каховка, Каиры и Подстепное.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об отражении атаки украинских дронов на регион."Минувшей ночью отражена очередная атака вражеских БПЛА. Силами ПВО, РЭБ и мобильных огневых групп сбиты и подавлены 34 ударных беспилотника ВСУ. Наши военные снова сработали чётко и слаженно, защитив людей и важные объекты региона. Благодарю бойцов за службу и результативную работу", – отметил Сальдо.Мэр Энергодара Максим Пухов в своём телеграм-канале рассказал об атаке на мирную инфраструктуру."Прошедшей ночью киевский режим осуществил очередную террористическую атаку FPV-дроном по рабочему автомобилю Тепловодоканала. Транспортное средство сгорело. Но главное - пострадавших нет. Обстановка по-прежнему стабильно сложная — это факт. Но именно в такие моменты видно, что мы — единый механизм. Сейчас наша главная задача — сохранить стабильность. Все службы на своих местах, все понимают ответственность. Спасибо вам за мужество и профессионализм. Мы справимся", – писал Пухов.Утром 27 июня Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе по посёлкам Майский, Октябрьский, Разумное, сёлам Журавлевка, Новая Деревня, Старая Нелидовка, Чайки и Ясные Зори произведены удары 20 беспилотников, 10 из которых сбиты. Вчера за медицинской помощью обратился мужчина, получивший минно-взрывную травму в результате удара дрона по спецтехнике в районе села Крутой Лог 25 июня. Лечение продолжает амбулаторно. Также в больницу госпитализирована женщина, которая получила акубаротравму от детонации дрона в селе Никольское 24 июня. В селе Ясные Зори повреждён многоквартирный дом, в посёлке Разумное — сооружение предприятия, в посёлке Октябрьский — 2 частных дома и 3 автомобиля", – отмечалось в сводке.В Борисовском округе посёлок Борисовка и село Грузское атакованы 6 беспилотниками, 3 из которых сбиты. В посёлке Борисовка повреждены оборудование коммерческого объекта, частный дом и автомобиль, в селе Грузское — частный дом.В Валуйском округе по селам Долгое, Соболевка и хутору Рябики совершены удары 17 беспилотников, 15 из которых подавлены и сбиты. В селе Долгое повреждён социальный объект.Над Вейделевским округом сбиты 2 беспилотника. Без последствий.В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка в результате атаки беспилотника повреждены частный дом, надворная постройка и машина."В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Дунайка, Замостье, Косилово, Новостроевка-Вторая и Смородино в ходе 3 обстрелов выпущено 17 боеприпасов и произведены удары 37 беспилотников, 24 из которых сбиты и подавлены. В городе Грайворон повреждены частный дом, грузовой и легковой автомобили и 2 коммерческих объекта, в селе Косилово — 2 частных дома, хозпостройка и газовая труба, в селе Замостье — частный дом, в селе Дунайка — объект инфраструктуры", – указывалось в сводке.Над Ивнянским округом сбит один беспилотник. Обошлось без последствий."В Корочанском округе в селе Плоское вследствие детонации боеприпаса погиб мужчина. Женщина получила акубаротравму. Она продолжает лечение амбулаторно", – сообщил Оперштаб.Повреждены 14 частных домов, газовая труба, административное здание, храм Казанской иконы Божией Матери и 4 автомобиля, также частично разрушено здание социального объекта."В Краснояружском округе по посёлкам Быценков, Задорожный, Красная Яруга, Степное, сёлам Вязовое, Илек-Пеньковка и Колотиловка один раз сброшены 2 взрывных устройства с БПЛА и совершены атаки 37 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Быценков повреждены газовая труба, частный дом и автомобиль, в селе Илек-Пеньковка — 2 частных дома, один из которых уничтожен огнём, в посёлке Красная Яруга повреждены 2 частных дома и газовая труба", – отмечалось в сводке.В Ракитянском округе по посёлку Ракитное, сёлам Бобрава, Илек-Кошары, Русская Берёзовка, Солдатское и хутору Никольский нанесены удары 9 беспилотников."В хуторе Никольский при детонации FPV-дрона пострадал 15-летний юноша. После оказания помощи продолжает лечение амбулаторно", – сообщал Оперштаб.В посёлке Ракитное повреждён объект инфраструктуры, в хуторе Никольский — 3 автомобиля и частный дом, в селе Солдатское — газовая труба и 3 частных дома, в селе Русская Берёзовка — частный дом.Над Чернянским округом сбит один беспилотник. Обошлось без последствий.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Доброе, Зимовенька, Маломихайловка, Мешковое, Новая Таволжанка и Ржевка совершены удары 33 беспилотников, 13 из которых подавлены и сбиты."В селе Маломихайловка в результате атаки дрона на КамАЗ пострадал мужчина. Он продолжает амбулаторное лечение. Техника повреждена. В городе Шебекино от детонации дрона на предприятии ранен мирный житель. Мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены здание цеха и одна единица спецтехники", – указывалось в сводке.В Шебекино повреждены легковой и грузовой автомобили и инфраструктурный объект, в селе Новая Таволжанка — 2 автомобиля и 2 частных дома, один из которых сгорел, в селе Мешковое повреждён социальный объект. Сегодня ночью и утром от детонации FPV-дронов в Шебекино повреждены надворная постройка и 4 автомобиля, в селе Белянка — частный дом, в селе Маломихайловка — машина.Над Яковлевским округом сбиты 4 беспилотника. Обошлось без последствий.Украинские военные продолжают атаки на регионы России.Подробнее об угрозах Зеленского в адрес Белоруссии — в статье Марии Илащук "Зеленский запутался в угрозах Лукашенко и боится, что ложь вскроется".

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https://ukraina.ru/20260626/zaderzhanie-glavy-terroristicheskogo-soobschestva-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-26-iyunya-1080676081.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, александр лукашенко, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, россия