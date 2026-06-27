"Дух рабовладения" и бывшие заключённые: военнослужащая ВСУ вскрыла "армейский вирус" украинской армии - 27.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260627/dukh-rabovladeniya-i-byvshie-zaklyuchnnye-voennosluzhaschaya-vsu-vskryla-armeyskiy-virus-ukrainskoy-armii-1080715979.html
"Дух рабовладения" и бывшие заключённые: военнослужащая ВСУ вскрыла "армейский вирус" украинской армии
"Дух рабовладения" и бывшие заключённые: военнослужащая ВСУ вскрыла "армейский вирус" украинской армии - 27.06.2026 Украина.ру
"Дух рабовладения" и бывшие заключённые: военнослужащая ВСУ вскрыла "армейский вирус" украинской армии
Военнослужащая ВСУ Леся Ганжа заявила, что в украинской армии процветает "дух рабовладения", а командиры предпочитают набирать солдат из бывших заключённых, а не из иностранцев или женщин, которые могут уволиться по закону. Об этом 27 июня сообщает "Политика Страны"
2026-06-27T13:49
2026-06-27T13:49
новости
россия
украина
вена
владимир путин
вооруженные силы украины
александр лукашенко
сбу
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103362/14/1033621402_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_968ce32ece1cdf063f8feeb727050dfd.jpg
В украинской армии продолжают обсуждать скандал в полку "Скала", где массово издевались над новобранцами. Военнослужащая ВСУ Леся Ганжа в своём комментарии заявила, что корень проблемы — системный "дух рабовладения".По её словам, украинское командование не заинтересовано в военнослужащих, которые могут уволиться после определённого срока службы или свободно перевестись в другую часть. Именно поэтому возникают сложности с набором иностранцев, которые в любой момент могут расторгнуть контракт, а также женщин — многие командиры не хотят брать их на службу из-за возможного ухода в декрет.При этом, как отмечает Ганжа, у командиров пользуются хорошей репутацией бывшие заключённые. "Кого из командиров ни послушаешь: отличные ребята. Я понимаю почему…", — пишет она.Военнослужащая также сравнила армейскую систему ВСУ со Стэнфордским тюремным экспериментом, где люди оказываются либо в роли заключённых, либо надзирателей. По её словам, война не вылечила армейский вирус рабовладения, а лишь обострила его."Среди воинов, сражающихся за свободу, самым большим дефицитом оказывается сама свобода. Каждый, на каждой ступени, чувствует, что у него зажаты яйца — степень образности здесь может быть разной, но сути это не меняет", — резюмировала Ганжа.Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену. По мнению украинского суда, полковник СБУ был завербован в 2018 году в Вене и с тех пор работал на Россию. Он имел доступ к гостайне, передавал России секретные военные сведения и нанёс серьезный урон безопасности Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
вена
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103362/14/1033621402_81:0:820:554_1920x0_80_0_0_343f26be1397468a22496d2bd23b07c9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, вена, владимир путин, вооруженные силы украины, александр лукашенко, сбу, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Вена, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Александр Лукашенко, СБУ, Украина.ру

"Дух рабовладения" и бывшие заключённые: военнослужащая ВСУ вскрыла "армейский вирус" украинской армии

13:49 27.06.2026
 
© Фото : коллаж Украина.Ру / Перейти в фотобанкСБУ заключенные коллаж
СБУ заключенные коллаж - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Военнослужащая ВСУ Леся Ганжа заявила, что в украинской армии процветает "дух рабовладения", а командиры предпочитают набирать солдат из бывших заключённых, а не из иностранцев или женщин, которые могут уволиться по закону. Об этом 27 июня сообщает "Политика Страны"
В украинской армии продолжают обсуждать скандал в полку "Скала", где массово издевались над новобранцами. Военнослужащая ВСУ Леся Ганжа в своём комментарии заявила, что корень проблемы — системный "дух рабовладения".
По её словам, украинское командование не заинтересовано в военнослужащих, которые могут уволиться после определённого срока службы или свободно перевестись в другую часть. Именно поэтому возникают сложности с набором иностранцев, которые в любой момент могут расторгнуть контракт, а также женщин — многие командиры не хотят брать их на службу из-за возможного ухода в декрет.
При этом, как отмечает Ганжа, у командиров пользуются хорошей репутацией бывшие заключённые.
"Кого из командиров ни послушаешь: отличные ребята. Я понимаю почему…", — пишет она.
Военнослужащая также сравнила армейскую систему ВСУ со Стэнфордским тюремным экспериментом, где люди оказываются либо в роли заключённых, либо надзирателей. По её словам, война не вылечила армейский вирус рабовладения, а лишь обострила его.
"Среди воинов, сражающихся за свободу, самым большим дефицитом оказывается сама свобода. Каждый, на каждой ступени, чувствует, что у него зажаты яйца — степень образности здесь может быть разной, но сути это не меняет", — резюмировала Ганжа.
Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену. По мнению украинского суда, полковник СБУ был завербован в 2018 году в Вене и с тех пор работал на Россию. Он имел доступ к гостайне, передавал России секретные военные сведения и нанёс серьезный урон безопасности Украины.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаВенаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныАлександр ЛукашенкоСБУУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:56"Самоубийственная политика": экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла причину продолжения конфликта
13:49"Дух рабовладения" и бывшие заключённые: военнослужащая ВСУ вскрыла "армейский вирус" украинской армии
13:31В Курскую область возвращаются ещё пятеро жителей, попавших в плен в 2024 году
13:00Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июня
12:54В Макеевке от осколков БПЛА погиб человек, ещё один ранен. Новости СВО
12:45Россияне режут логистику и охватывают с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
12:35Сеул поднял авиацию из-за входа российских и китайских самолётов в опознавательную зону
12:30Глава МИД Польши объяснил, почему не вернёт Зеленскому орден Белого Орла
12:29"Цена независимости": страны Балтии требуют от ЕС ускорить запрет на российскую нефть, пока не поздно
12:13"Никаких соглашений подписано не было". Отказ США от мира и забвение "духа Анкориджа": что дальше?
12:13Почти две трети украинцев в Нидерландах имеют психические проблемы и не хотят учить язык
12:01Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши
11:20В ЕС признали: санкции против России не имеют законной силы по международному праву
11:16Ночная атака БПЛА ВСУ 26 июня стала самой массированной за год: сбито 660 беспилотников
10:55Обстановка на Купянском направлении: ВС РФ расширяют охват, резервы ВСУ уничтожаются на подходах
10:50Иран нанёс удары по позициям США на Ближнем Востоке
10:34Минкульт Украины разрешил снести памятник освободителям в Чернигове
10:25"Скала" позора для Сырского. Хроника событий на утро 27 июня
10:00Стубб решил порассуждать о войне России с Украиной
09:36"Герани" бьют по складам и эшелонам, Сумы без воды, бои в "Святых Горах": сводка СВО
Лента новостейМолния