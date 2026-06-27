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"Дух рабовладения" и бывшие заключённые: военнослужащая ВСУ вскрыла "армейский вирус" украинской армии

"Дух рабовладения" и бывшие заключённые: военнослужащая ВСУ вскрыла "армейский вирус" украинской армии - 27.06.2026 Украина.ру

"Дух рабовладения" и бывшие заключённые: военнослужащая ВСУ вскрыла "армейский вирус" украинской армии

Военнослужащая ВСУ Леся Ганжа заявила, что в украинской армии процветает "дух рабовладения", а командиры предпочитают набирать солдат из бывших заключённых, а не из иностранцев или женщин, которые могут уволиться по закону. Об этом 27 июня сообщает "Политика Страны"

2026-06-27T13:49

2026-06-27T13:49

2026-06-27T13:49

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В украинской армии продолжают обсуждать скандал в полку "Скала", где массово издевались над новобранцами. Военнослужащая ВСУ Леся Ганжа в своём комментарии заявила, что корень проблемы — системный "дух рабовладения".По её словам, украинское командование не заинтересовано в военнослужащих, которые могут уволиться после определённого срока службы или свободно перевестись в другую часть. Именно поэтому возникают сложности с набором иностранцев, которые в любой момент могут расторгнуть контракт, а также женщин — многие командиры не хотят брать их на службу из-за возможного ухода в декрет.При этом, как отмечает Ганжа, у командиров пользуются хорошей репутацией бывшие заключённые. "Кого из командиров ни послушаешь: отличные ребята. Я понимаю почему…", — пишет она.Военнослужащая также сравнила армейскую систему ВСУ со Стэнфордским тюремным экспериментом, где люди оказываются либо в роли заключённых, либо надзирателей. По её словам, война не вылечила армейский вирус рабовладения, а лишь обострила его."Среди воинов, сражающихся за свободу, самым большим дефицитом оказывается сама свобода. Каждый, на каждой ступени, чувствует, что у него зажаты яйца — степень образности здесь может быть разной, но сути это не меняет", — резюмировала Ганжа.Экс-начальника Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрия Козюру приговорили к пожизненному заключению за госизмену. По мнению украинского суда, полковник СБУ был завербован в 2018 году в Вене и с тех пор работал на Россию. Он имел доступ к гостайне, передавал России секретные военные сведения и нанёс серьезный урон безопасности Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Лукашенко, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, вена, владимир путин, вооруженные силы украины, александр лукашенко, сбу, украина.ру