Живой щит для Банковой: зачем Зеленский провоцирует Польшу и Белоруссию — мнение Маркосян - 26.06.2026 Украина.ру
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Живой щит для Банковой: зачем Зеленский провоцирует Польшу и Белоруссию — мнение Маркосян
Живой щит для Банковой: зачем Зеленский провоцирует Польшу и Белоруссию — мнение Маркосян - 26.06.2026 Украина.ру
Живой щит для Банковой: зачем Зеленский провоцирует Польшу и Белоруссию — мнение Маркосян
Западу и преступникам с Банковой выгоднее защищать западные регионы Украины, а не позволять людям спасать свои жизни бегством. Они хотят продолжать войну любой ценой, и люди им нужны только как щит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-06-26T05:15
2026-06-26T05:15
новости
украина
польша
владимир зеленский
елена маркосян
украина.ру
власти украины
киевский режим
мир без границ
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Отвечая на вопрос журналиста о том, зачем Зеленский провоцирует Белоруссию и ссорится с Польшей, Маркосян отметила, что оба конфликта с указанными странами создают условия для быстрого закрытия границ Украины.Собеседница Украина.ру заявила, что целей несколько, и большинство из них уже озвучили в экспертном сообществе. "Я отмечу то, о чем еще никто не говорил: оба конфликта Зеленского с указанными странами создают условия для жесткого и быстрого закрытия границ Украины с Польшей с польской стороны, а с Белоруссией со стороны Украины", — пояснила политолог.По словам Маркосян, цель Киева — предотвратить массовую миграцию жителей Украины за пределы страны, в том числе женщин и детей.Она подчеркнула, что гражданское население Украины сегодня — это живой щит и мобилизационный ресурс для ВСУ. "Кроме того, Западу и преступникам с Банковой выгоднее укреплять и защищать западные регионы Украины, а не выпускать из страны людей для спасения своей жизни. Они хотят продолжать войну любой ценой и люди им нужны только для этого", — констатировала собеседница издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле Запада" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале Сергея Зуева "AUKUS - пока не кусает, но очень опасен. Против кого дружат Австралия и США в Индийском и Тихом океанах" на сайте Украина.ру.
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Живой щит для Банковой: зачем Зеленский провоцирует Польшу и Белоруссию — мнение Маркосян

05:15 26.06.2026
 
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Западу и преступникам с Банковой выгоднее защищать западные регионы Украины, а не позволять людям спасать свои жизни бегством. Они хотят продолжать войну любой ценой, и люди им нужны только как щит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Отвечая на вопрос журналиста о том, зачем Зеленский провоцирует Белоруссию и ссорится с Польшей, Маркосян отметила, что оба конфликта с указанными странами создают условия для быстрого закрытия границ Украины.
Собеседница Украина.ру заявила, что целей несколько, и большинство из них уже озвучили в экспертном сообществе.
"Я отмечу то, о чем еще никто не говорил: оба конфликта Зеленского с указанными странами создают условия для жесткого и быстрого закрытия границ Украины с Польшей с польской стороны, а с Белоруссией со стороны Украины", — пояснила политолог.
По словам Маркосян, цель Киева — предотвратить массовую миграцию жителей Украины за пределы страны, в том числе женщин и детей.
Она подчеркнула, что гражданское население Украины сегодня — это живой щит и мобилизационный ресурс для ВСУ. "Кроме того, Западу и преступникам с Банковой выгоднее укреплять и защищать западные регионы Украины, а не выпускать из страны людей для спасения своей жизни. Они хотят продолжать войну любой ценой и люди им нужны только для этого", — констатировала собеседница издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле Запада" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в материале Сергея Зуева "AUKUS - пока не кусает, но очень опасен. Против кого дружат Австралия и США в Индийском и Тихом океанах" на сайте Украина.ру.
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