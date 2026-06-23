https://ukraina.ru/20260623/elena-markosyan-poka-zelenskiy-igraet-protiv-polshi-i-belorussii-krym-stal-kostyu-v-gorle-zapada-1080506837.html

Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле Запада

Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле Запада - 23.06.2026 Украина.ру

Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле Запада

Крым в изоляции, а Россия под ударом? Не дождетесь! Полуостров готовится к решающей схватке за побережье, понимая, что Запад и Украина без Черного моря теряют смысл войны. А вот украинцев не выпустят из страны. Именно в этом тайный смысл конфликта Владимира Зеленского с соседями.

2026-06-23T06:22

2026-06-23T06:22

2026-06-23T06:22

интервью

украина

крым

россия

владимир зеленский

кир стармер

елена маркосян

вооруженные силы украины

сво

черное море

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.Приём детей в летние лагеря и места оздоровления в Крыму приостановлен с 22 июня по 1 сентября 2026 года, сообщил глава региона Сергей Аксёнов 22 июня. Ранее политик объявил о полной приостановке отпуска топлива на всех автозаправочных станциях полуострова.— Елена, вроде бы совсем недавно социально-экономическая (гуманитарная) ситуация в Крыму стала налаживается. В том же Севастополе только начали снимать ограничения. Как вы считаете, почему сейчас ситуация резко ухудшилась, с чем это связано: это организационная проблема на местном уровне или ВСУ действительно настолько усилили удары, что справиться стало в разы сложнее? — Украина теряет порты на северном побережье Черного моря, а также утрачивает логистическую инфраструктуру. Та же самая ситуация наблюдается относительно путей отступления "по морю". Судьба Одессы и Николаева, военная база в Очакове — все это находится под ударом. А спасти и защитить их для военных целей, для контрабанды оружия и всего, чем украинцы торгуют, без Крыма практически невозможно.Поэтому, да, тема Крыма и всего побережья будет актуализироваться с каждым днем всё сильнее. Украина без выхода к Черному морю — это конец проекта войны, который Штаты и Европа готовили больше 15 лет и запускали госпереворотом в 2014 году.— Насколько эффективными в условиях текущего военно-политического давления могут оказаться экстренные решения властей Крыма — в частности, полная приостановка детского оздоровительного отдыха до конца лета и перевод распределения топлива в закрытый режим?— Считаю, что это очень правильные и ответственные решения. Нам пора действовать в жестких рамках войны, отдавая себе отчет, с кем и с чем мы имеем дело. Эти мальчики с Банковой способны абсолютно на всё. А сейчас они загнаны в угол.Нам же необходимо поддержать страну и друг друга, правильно выставляя приоритеты. То есть паниковать сейчас не имеет смысла, но и розовые очки тоже ни к чему. Они били и будут бить по детям, по транспорту, по базам отдыха, и так далее, и такое прочее. Зачем же нам рисковать? Такой риск не оправдан. Уверена, мы вполне переживем летний сезон без морского загара — Россия большая страна.У нас в народе есть мудрая пословица "Береженого Бог бережет". Так давайте ему и себе в этом поможем.— Насколько сильный удар по моральному духу офиса Зеленского нанесет уход Стармера в отставку, ведь он считался одним из самых надежных "адвокатов" Киева на Западе?— Моральный дух команды Зеленского давно смердит гнилью. Его уже ничто не освежит. Уход Стармера, конечно, не порадует мальчиков с Банковой, но это ведь не неожиданность. Остановить войну весной 2022 года помешал один британский премьер, а провести все провокации этого года — помог другой. От смены премьер-министра суть влияния Британии на происходящее на Украине не меняется. И пока ждать перемен не стоит. Другое дело — чем дольше продолжается украинская война, тем глубже погружается Британия и Европа в болото собственных проблем. А ведь Россия их об этом предупреждала... Если западные государства такой расклад дел устраивает, зачем мы будем им мешать?— Но ведь Британия при Стармере была "главным ястребом" Европы. Это приведет к дезорганизации в Европе поставок вооружений и разведданных для ВСУ?— Британия была "главным ястребом" Европы всегда. А вот поставки оружия — это другое. Это бизнес. Пока западники этим кормятся, они будут оставаться ястребами. Но по мере того, как Россия будет продвигаться вперед в своих военных, дипломатических, экономических и финансовых планах, ресурсная база черного рынка торговли оружием и "демократией" во всех её волшебных проявлениях будет сокращаться.Сложилась очень интересная ситуация. Я это называю системным кризисом войны. Те, кто хотят воевать и такими действиями решать свои проблемы (при этом любой ценой), теряют ресурсы — они, по сути, уже их не имеют. Другие, кто такими ресурсами обладает, наоборот, против войны, потому что цена победы в человеческом измерении их не устраивает. Стандартная схема — одни не могут, другие не хотят. И революция в этом кризисе будет уничтожать войну как источник мотиваций к развитию. Уже сейчас задачи защиты лучше и эффективнее стимулируют развитие. Российский "Старлинк" — совсем недавнее подтверждение сказанному. Россия, возможно, не торопилась бы с его созданием, как и с проектами реформ в экономке, но теперь сделав это, открыла для себя много новых направлений развития во всех сферах жизнедеятельности общества и государства.Война нас уже не пугает, не подталкивает и не тормозит. Российские проекты развития выходят за рамки тех мотиваций, которые ранее могли быть простимулированы боевыми действиями. Поэтому параллельно идут реформы в образовании, здравоохранении, технологическом секторе и многих других сферах и направлениях.— Зеленский выставляет ультиматум Белоруссии, а Польша лишила главу киевского режима ордена Белого орла. Зачем Зеленский провоцирует Белоруссию и ссорится с Польшей?— Думаю, целей несколько, и большинство из них уже озвучили в экспертном сообществе. Я отмечу то, о чем еще никто не говорил: оба конфликта Зеленского с указанными странами создают условия для жесткого и быстрого закрытия границ Украины с Польшей с польской стороны, а с Белоруссией со стороны Украины. Цель Киева — предотвратить массовую миграцию граждан за пределы страны, в том числе женщин и детей.Гражданское население сегодня — это живой щит и мобилизационный ресурс для ВСУ. Кроме того, Западу и преступникам с Банковой выгоднее укреплять и защищать западные регионы Украины, а не выпускать из страны людей для спасения своей жизни. Они хотят продолжать войну любой ценой и люди им нужны только для этого.Тем временем боевики Вооруженных сил Украины тратят дни, а иногда и недели, чтобы просто добраться до передовых позиций. Об этом в материале Кристины Черкасовой Пехота гибнет еще до боя: как российские дроны превратили передовую ВСУ в ад.

https://ukraina.ru/20230221/1043802080.html

https://ukraina.ru/20260622/1080412297.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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