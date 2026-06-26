https://ukraina.ru/20260626/visit-na-voloske-izrail-mozhet-v-lyuboy-moment-sorvat-sdelku-ssha-i-irana--amerikanist-1080695409.html

"Висит на волоске": Израиль может в любой момент сорвать сделку США и Ирана — американист

"Висит на волоске": Израиль может в любой момент сорвать сделку США и Ирана — американист - 26.06.2026 Украина.ру

"Висит на волоске": Израиль может в любой момент сорвать сделку США и Ирана — американист

Сделка США с Ираном висит на волоске и может быть сорвана в любой момент — Израилю это сделать проще простого. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не заинтересован в мире, так как боится оказаться на скамье подсудимых. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

2026-06-26T16:57

2026-06-26T16:57

2026-06-26T17:20

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Отвечая на вопрос о прогрессе в переговорах США и Ирана, Васильев заявил, что затишье на Ближнем Востоке — непрочно, подвешено на волоске и может быть сорвано в любую неделю. Американист сослался на мнение сенатора-республиканца Линдси Грэма*, который назвал сделку "обреченной".Как отметил эксперт, против соглашения выступают не только силы внутри Ирана, но и Израиль, который четко заявил о своем неприятии. "Сорвать сделку для Израиля — задача для школьника. Лично Нетаньяху не заинтересован в мире, потому что, как многие говорят, после этого он может оказаться на скамье подсудимых", — подчеркнул собеседник издания.Он пояснил, что израильский премьер будет выбирать момент, чтобы всё торпедировать. "Это "карточный домик", который, простите, держится на соплях", — добавил Васильев.Американист также отметил, что соглашение невыгодно и России, так как цены на нефть от него поползли вниз. "Говорить, что проблема решена — преждевременно", — констатировал Владимир Васильев.Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.Отношения между Украиной и Белоруссией за последнюю неделю достигли критической точки. Подробнее об этом — в материале Кристины Черкасовой "Второй фронт для Украины: зачем Зеленскому эскалация с Белоруссией, и чем это грозит всем" на сайте Украина.ру.* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

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