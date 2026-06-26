"Висит на волоске": Израиль может в любой момент сорвать сделку США и Ирана — американист - 26.06.2026 Украина.ру
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"Висит на волоске": Израиль может в любой момент сорвать сделку США и Ирана — американист
"Висит на волоске": Израиль может в любой момент сорвать сделку США и Ирана — американист - 26.06.2026 Украина.ру
"Висит на волоске": Израиль может в любой момент сорвать сделку США и Ирана — американист
Сделка США с Ираном висит на волоске и может быть сорвана в любой момент — Израилю это сделать проще простого. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не заинтересован в мире, так как боится оказаться на скамье подсудимых. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-06-26T16:57
2026-06-26T17:20
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Отвечая на вопрос о прогрессе в переговорах США и Ирана, Васильев заявил, что затишье на Ближнем Востоке — непрочно, подвешено на волоске и может быть сорвано в любую неделю. Американист сослался на мнение сенатора-республиканца Линдси Грэма*, который назвал сделку "обреченной".Как отметил эксперт, против соглашения выступают не только силы внутри Ирана, но и Израиль, который четко заявил о своем неприятии. "Сорвать сделку для Израиля — задача для школьника. Лично Нетаньяху не заинтересован в мире, потому что, как многие говорят, после этого он может оказаться на скамье подсудимых", — подчеркнул собеседник издания.Он пояснил, что израильский премьер будет выбирать момент, чтобы всё торпедировать. "Это "карточный домик", который, простите, держится на соплях", — добавил Васильев.Американист также отметил, что соглашение невыгодно и России, так как цены на нефть от него поползли вниз. "Говорить, что проблема решена — преждевременно", — констатировал Владимир Васильев.Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.Отношения между Украиной и Белоруссией за последнюю неделю достигли критической точки. Подробнее об этом — в материале Кристины Черкасовой "Второй фронт для Украины: зачем Зеленскому эскалация с Белоруссией, и чем это грозит всем" на сайте Украина.ру.* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.
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новости, иран, сша, израиль, украина.ру, главные новости, главное, война в иране, ближний восток, мир без границ, нефть, война, международные отношения, международная политика, новости украина ру
Новости, Иран, США, Израиль, Украина.ру, Главные новости, главное, война в Иране, Ближний Восток, Мир без границ, нефть, война, международные отношения, Международная политика, новости Украина ру

"Висит на волоске": Израиль может в любой момент сорвать сделку США и Ирана — американист

16:57 26.06.2026 (обновлено: 17:20 26.06.2026)
 
© РИА НовостиИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости
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Сделка США с Ираном висит на волоске и может быть сорвана в любой момент — Израилю это сделать проще простого. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не заинтересован в мире, так как боится оказаться на скамье подсудимых. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Отвечая на вопрос о прогрессе в переговорах США и Ирана, Васильев заявил, что затишье на Ближнем Востоке — непрочно, подвешено на волоске и может быть сорвано в любую неделю. Американист сослался на мнение сенатора-республиканца Линдси Грэма*, который назвал сделку "обреченной".
Как отметил эксперт, против соглашения выступают не только силы внутри Ирана, но и Израиль, который четко заявил о своем неприятии. "Сорвать сделку для Израиля — задача для школьника. Лично Нетаньяху не заинтересован в мире, потому что, как многие говорят, после этого он может оказаться на скамье подсудимых", — подчеркнул собеседник издания.
Он пояснил, что израильский премьер будет выбирать момент, чтобы всё торпедировать. "Это "карточный домик", который, простите, держится на соплях", — добавил Васильев.
Американист также отметил, что соглашение невыгодно и России, так как цены на нефть от него поползли вниз. "Говорить, что проблема решена — преждевременно", — констатировал Владимир Васильев.
Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.
Отношения между Украиной и Белоруссией за последнюю неделю достигли критической точки. Подробнее об этом — в материале Кристины Черкасовой "Второй фронт для Украины: зачем Зеленскому эскалация с Белоруссией, и чем это грозит всем" на сайте Украина.ру.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.
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