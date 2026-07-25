НАТО жива и готова к войне с Россией? Митрахович о модернизации топливной инфраструктуры Альянса
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал о причинах ослабления 21-го пакета антироссийских санкций, а также оценил стратегическую глубину России и Украины в тыловой войне:
00:26 - Ослабленный 21-й пакет санкций против России;
05:40 – Модернизация и расширение топливной инфраструктуры НАТО;
07:21 – Энергетический хаос из-за войны в Персидском заливе;
10:40 – Оценка энергетической стойкости в тыловой войне;
13:44 – Положительная динамика на АЗС страны;
16:41 – Эффективность личной защиты коммерческих объектов.
ТГ-канал Станислава Митраховича: t.me/SMitrakhovich
Станислав Митрахович на Дзен: dzen.ru/stasmitr
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:26 - Ослабленный 21-й пакет санкций против России;
05:40 – Модернизация и расширение топливной инфраструктуры НАТО;
07:21 – Энергетический хаос из-за войны в Персидском заливе;
10:40 – Оценка энергетической стойкости в тыловой войне;
13:44 – Положительная динамика на АЗС страны;
16:41 – Эффективность личной защиты коммерческих объектов.
ТГ-канал Станислава Митраховича: t.me/SMitrakhovich
Станислав Митрахович на Дзен: dzen.ru/stasmitr
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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