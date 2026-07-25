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НАТО жива и готова к войне с Россией? Митрахович о модернизации топливной инфраструктуры Альянса

НАТО жива и готова к войне с Россией? Митрахович о модернизации топливной инфраструктуры Альянса - 25.07.2026 Украина.ру

НАТО жива и готова к войне с Россией? Митрахович о модернизации топливной инфраструктуры Альянса

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал о причинах... Украина.ру, 25.07.2026

2026-07-25T12:13

2026-07-25T12:13

2026-07-25T12:13

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал о причинах ослабления 21-го пакета антироссийских санкций, а также оценил стратегическую глубину России и Украины в тыловой войне:00:26 - Ослабленный 21-й пакет санкций против России;05:40 – Модернизация и расширение топливной инфраструктуры НАТО;07:21 – Энергетический хаос из-за войны в Персидском заливе;10:40 – Оценка энергетической стойкости в тыловой войне;13:44 – Положительная динамика на АЗС страны;16:41 – Эффективность личной защиты коммерческих объектов.ТГ-канал Станислава Митраховича: t.me/SMitrakhovichСтанислав Митрахович на Дзен: dzen.ru/stasmitrУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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