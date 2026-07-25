https://ukraina.ru/20260725/wsj-vashington-potreboval-ot-kieva-prekratit-ataki-na-suda-v-chrnom-more-1081846382.html

WSJ: Вашингтон потребовал от Киева прекратить атаки на суда в Чёрном море

WSJ: Вашингтон потребовал от Киева прекратить атаки на суда в Чёрном море - 25.07.2026 Украина.ру

WSJ: Вашингтон потребовал от Киева прекратить атаки на суда в Чёрном море

США предупредили Украину о недопустимости ударов по судам и нефтяной инфраструктуре в Чёрном море. Об этом пишет Wall Street Journal

2026-07-25T11:23

2026-07-25T11:23

2026-07-25T11:23

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Администрация США потребовала от Киева ограничить нападения на суда в Чёрном море, сообщает Wall Street Journal. Как пишет издание, нефтегазовая корпорация Chevron обратилась к Белому дому с просьбой повлиять на продолжающиеся атаки ВСУ в акватории. В ответ американские власти предостерегли Украину от ударов по судам, не принадлежащим России.Особое внимание США уделяют Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который неоднократно подвергался украинским атакам. Вашингтон рассматривает его как ключевой канал поставок казахстанской нефти на европейские рынки, альтернативный российским маршрутам.КТК — крупнейшая нефтепроводная система из Каспийского региона, мощностью 83 млн тонн в год. Магистраль протяжённостью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с черноморским побережьем. Среди акционеров — Россия, Казахстан, "Лукойл", структуры "Роснефти", ExxonMobil, Chevron и Shell. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что за сутки ни одно судно не смогло зайти в порты Одесской и Николаевской областей. Блокада черноморского судоходства стала ответной мерой российских ВКС на систематические удары Украины по российской инфраструктуре. Подробнее — в материале автора "Украина.ру" Виктории Титовой Блокада Чёрного моря. Что дальше?Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, черное море, сша, украина.ру, вооруженные силы украины, роснефть