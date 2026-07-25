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Кондитерское наследие Порошенко* уходит с молотка: фабрику в Липецке продадут государству
Кондитерское наследие Порошенко* уходит с молотка: фабрику в Липецке продадут государству - 25.07.2026 Украина.ру
Кондитерское наследие Порошенко* уходит с молотка: фабрику в Липецке продадут государству
Российское правительство включило Липецкую кондитерскую фабрику Roshen в программу приватизации на 2026–2028 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин
2026-07-25T10:10
2026-07-25T10:10
2026-07-25T10:10
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Бывшая кондитерская фабрика украинского бизнесмена и экс-президента Петра Порошенко* в Липецке будет продана. Как следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина, предприятие включено в программу приватизации на 2026–2028 годы. В федеральной собственности находится пакет в 99,9% акций.Липецкая фабрика Roshen прекратила работу ещё весной 2017 года. В 2024 году суд передал её акции государству, а также запретил деятельность Порошенко*, его сына Алексея и бывшего гендиректора предприятия Олега Казакова на территории России в связи с осуществлением экстремистской деятельности.6 июля российские войска нанесли удар по Киевской области, в результате которого загорелось здание компании Roshen. Известно, что предприятие активно финансирует Вооружённые силы Украины.*Внесён в РФ в список террористов и экстремистовВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, липецк, украина, михаил мишустин, украина.ру, roshen
Новости, Россия, Липецк, Украина, Михаил Мишустин, Украина.ру, Roshen
Кондитерское наследие Порошенко* уходит с молотка: фабрику в Липецке продадут государству
Российское правительство включило Липецкую кондитерскую фабрику Roshen в программу приватизации на 2026–2028 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Бывшая кондитерская фабрика украинского бизнесмена и экс-президента Петра Порошенко* в Липецке будет продана. Как следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина, предприятие включено в программу приватизации на 2026–2028 годы. В федеральной собственности находится пакет в 99,9% акций.
Липецкая фабрика Roshen прекратила работу ещё весной 2017 года. В 2024 году суд передал её акции государству, а также запретил деятельность Порошенко*, его сына Алексея и бывшего гендиректора предприятия Олега Казакова на территории России в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
6 июля российские войска нанесли удар по Киевской области, в результате которого загорелось здание компании Roshen. Известно, что предприятие активно финансирует Вооружённые силы Украины.
*Внесён в РФ в список террористов и экстремистов
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