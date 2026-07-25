https://ukraina.ru/20260725/ukrainskie-smi-priznali-uspekhi-rossii-na-trkh-frontakh-1081845414.html
Украинские СМИ признали успехи армии России на трёх фронтах
Украинские СМИ признали успехи армии России на трёх фронтах - 25.07.2026 Украина.ру
Украинские СМИ признали успехи армии России на трёх фронтах
Украинские источники, включая военного "Мучного", подтверждают тяжёлое положение ВСУ и успехи ВС РФ на нескольких направлениях. Об этом 25 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-25T10:00
2026-07-25T10:00
2026-07-25T10:00
россия
дружковка
оскол
вооруженные силы украины
вкс
"рубикон"
сво
спецоперация
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🟥 Краматорско-Дружковский сектор: Армия РФ наращивает мощное огневое давление. Действуя в едином контуре с ВКС, центр "Рубикон" и беспилотники вскрывают тылы и логистику врага. Трасса Н20 и ключевые районы Дружковки находятся под непрерывным прицелом: тяжелые авиабомбы ФАБ и FPV-дроны Армии РФ методично уничтожают инфраструктуру и технику ВСУ;🟥 Купянское направление: По признанию украинской стороны, оборона ВСУ на левом берегу Оскола трещит по швам. Армия РФ расширяет плацдармы, уверенно продвигаясь в районах Петропавловки, Песчаного, Куриловки и Ковшаровки. Левобережная зона контроля противника стремительно сокращается, а на правом берегу наши штурмовики мощным натиском атакуют позиции врага с целью деблокады сил в центре Купянска;🟥 Очеретинское направление: Армия РФ проводит полноценную наступательную операцию. Несмотря на активное сопротивление, наши штурмовые группы на квадроциклах и легком автотранспорте успешно инфильтруются в боевые порядки противника, доказывая несостоятельность украинской обороны.24 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства. Подробнее в материале Минобороны РФ подтвердило удар по выставке беспилотников в КапитановкеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
дружковка
оскол
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/17/1081761438_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_f9d2aa9a714db204c8aea2e65fd3b1c3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, дружковка, оскол, вооруженные силы украины, вкс, "рубикон", сво, спецоперация
Россия, Дружковка, Оскол, Вооруженные силы Украины, ВКС, "Рубикон", СВО, Спецоперация
Украинские СМИ признали успехи армии России на трёх фронтах
Украинские источники, включая военного "Мучного", подтверждают тяжёлое положение ВСУ и успехи ВС РФ на нескольких направлениях. Об этом 25 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 Краматорско-Дружковский сектор: Армия РФ наращивает мощное огневое давление. Действуя в едином контуре с ВКС, центр "Рубикон" и беспилотники вскрывают тылы и логистику врага. Трасса Н20 и ключевые районы Дружковки находятся под непрерывным прицелом: тяжелые авиабомбы ФАБ и FPV-дроны Армии РФ методично уничтожают инфраструктуру и технику ВСУ;
🟥 Купянское направление: По признанию украинской стороны, оборона ВСУ на левом берегу Оскола трещит по швам. Армия РФ расширяет плацдармы, уверенно продвигаясь в районах Петропавловки, Песчаного, Куриловки и Ковшаровки. Левобережная зона контроля противника стремительно сокращается, а на правом берегу наши штурмовики мощным натиском атакуют позиции врага с целью деблокады сил в центре Купянска;
🟥 Очеретинское направление: Армия РФ проводит полноценную наступательную операцию. Несмотря на активное сопротивление, наши штурмовые группы на квадроциклах и легком автотранспорте успешно инфильтруются в боевые порядки противника, доказывая несостоятельность украинской обороны.
24 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства. Подробнее в материале Минобороны РФ подтвердило удар по выставке беспилотников в Капитановке
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