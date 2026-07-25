https://ukraina.ru/20260725/ukrainskie-smi-priznali-uspekhi-rossii-na-trkh-frontakh-1081845414.html

Украинские СМИ признали успехи армии России на трёх фронтах

Украинские СМИ признали успехи армии России на трёх фронтах - 25.07.2026 Украина.ру

Украинские СМИ признали успехи армии России на трёх фронтах

Украинские источники, включая военного "Мучного", подтверждают тяжёлое положение ВСУ и успехи ВС РФ на нескольких направлениях. Об этом 25 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-25T10:00

2026-07-25T10:00

2026-07-25T10:00

россия

дружковка

оскол

вооруженные силы украины

вкс

"рубикон"

сво

спецоперация

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🟥 Краматорско-Дружковский сектор: Армия РФ наращивает мощное огневое давление. Действуя в едином контуре с ВКС, центр "Рубикон" и беспилотники вскрывают тылы и логистику врага. Трасса Н20 и ключевые районы Дружковки находятся под непрерывным прицелом: тяжелые авиабомбы ФАБ и FPV-дроны Армии РФ методично уничтожают инфраструктуру и технику ВСУ;🟥 Купянское направление: По признанию украинской стороны, оборона ВСУ на левом берегу Оскола трещит по швам. Армия РФ расширяет плацдармы, уверенно продвигаясь в районах Петропавловки, Песчаного, Куриловки и Ковшаровки. Левобережная зона контроля противника стремительно сокращается, а на правом берегу наши штурмовики мощным натиском атакуют позиции врага с целью деблокады сил в центре Купянска;🟥 Очеретинское направление: Армия РФ проводит полноценную наступательную операцию. Несмотря на активное сопротивление, наши штурмовые группы на квадроциклах и легком автотранспорте успешно инфильтруются в боевые порядки противника, доказывая несостоятельность украинской обороны.24 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства. Подробнее в материале Минобороны РФ подтвердило удар по выставке беспилотников в КапитановкеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, дружковка, оскол, вооруженные силы украины, вкс, "рубикон", сво, спецоперация