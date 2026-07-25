https://ukraina.ru/20260725/ispaniya-pobezhdaet-dvazhdy-odessa-delaet-selfi-na-fone-voyny-nedelya-neobychnykh-fotofaktov-1081799588.html

Испания побеждает дважды. Одесса делает селфи на фоне войны. Неделя необычных фотофактов

Испания побеждает дважды. Одесса делает селфи на фоне войны. Неделя необычных фотофактов - 25.07.2026 Украина.ру

Испания побеждает дважды. Одесса делает селфи на фоне войны. Неделя необычных фотофактов

В Киеве и других городах страны продолжаются митинги в поддержку экс-министра обороны: на смену палаткам пришли коробки и лозунги за Михаила Фёдорова. Дональд Трамп пытается приписать себе чемпионство, однако Испания готова побеждать не только на поле, но в фотошопе. В Одессе набирает популярность новый новый тренд: селфи на фоне горящего сухогруза

2026-07-25T09:00

2026-07-25T09:00

2026-07-25T09:00

фото

эксклюзив

сша

испания

венесуэла

дональд трамп

михаил федоров

фифа

youtube

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075991485_0:2:1360:767_1920x0_80_0_0_414d58f1a4fb6e29f967b3fc0be6730b.jpg

В субботу, 18 июля, на смену привычным протестным атрибутам пришёл картонный минимализм: в Киеве и других городах Украины вышли на митинги "картонные рыцари" — протестующие в полной экипировке из картона с плакатами в поддержку экс-министра обороны Михаила Фёдорова, уволенного на прошлой неделе.Картонный рыцарь, картонный щит и картонный Майдан — всё это выглядит как бюджетный театр, где на месте декораций — конфликты из-за распределения средств. В воскресенье, 19 июля, испанцы выиграли чемпионат мира по футболу впервые с 2010 года, но главным героем церемонии награждения стал не их капитан, а президент США Дональд Трамп. Он спустился на поле, проигнорировал неодобрительный гул трибун и, несмотря на настойчивые просьбы, остался на подиуме для победителей, испортив командное фото сборной Испании. Однако позже история получила неожиданный поворот: ФИФА взяла ситуацию в свои руки и просто убрала Трампа с официальной фотографии сборной Испании — как будто его никогда там и не было. Испанцы, в свою очередь, выложили собственный праздничный снимок без главы Белого дома, хотя в другом посте его всё же можно разглядеть. Пока президент США позировал рядом с победителями ЧМ по футболу, украинские пляжи в Одессе получили новую достопримечательность — вместо привычных закатов и морского бриза отдыхающие теперь позируют на фоне горящего сухогруза, который российские БПЛА накануне превратили в костёр. Фотография, разлетевшаяся по сети, запечатлела не только густой дым, но и граждан, которые, похоже, решили, что военный конфликт — это отличный повод для оригинального селфи.В понедельник, 20 июля, дипломатический конфликт между Китаем и Филиппинами достиг нового уровня — морского боя на вёслах. В районе Второй отмели Томаса экипаж китайской береговой охраны сошёлся с филиппинскими рыбаками в схватке, напоминающей не военную операцию, а разборки на гребных тренажёрах. По заявлению Манилы, один из филиппинцев получил от китайского пограничника несколько ударов дубинкой — вероятно, в качестве аргумента в споре о территориальной принадлежности вод.Во вторник, 21 июля, смена власти в Великобритании ознаменовалась не только кадровыми перестановками, но и дипломатическим жестом от главного мышелова страны. Кот Ларри, 19-летний ветеран Даунинг-стрит, встретил нового премьера Энди Бернэма умершей мышью — видимо, решил, что традиционное рукопожатие слишком банально. Утром, в день первого заседания кабинета, полосатый охотник гордо дефилировал у входа с добычей в зубах.Судя по всему, Ларри хорошо усвоил ритуал: в 2019 году он точно так же приветствовал Бориса Джонсона, а теперь повторил номер для Бернэма. В тот же день летчик на Piper J-3 Cub решил проверить, насколько точно можно приземлиться на частную полосу, но ошибся на один дом. Самолёт зацепился за крышу жилого здания и жёстко сел прямо во дворе, рядом с бассейном. Пилот с лёгкими травмами отправился в больницу, а хозяева дома, которые в тот момент мирно спали, проснулись от звука незваного гостя, но, к счастью, не пострадали.В среду, 22 июля, японцы, уставшие от летней жары, нашли способ охладиться без кондиционеров — они просто решили залезть в холодильник. Две фирмы Do Hiemon и SDRS запустили продажу персональных охлаждающих шкафов, где взрослый человек может комфортно разместиться на лавочке и наслаждаться температурой 15°C. Через 20 минут автомат сам отключится, чтобы никто не превратился в ледышку, а заодно и сэкономит электроэнергию — меньше, чем у кондиционера. Правда, цена вопроса — 8 тысяч долларов, что, согласитесь, несколько дороже, чем просто включить сплит-систему.Пока японцы покупают холодильники, чтобы охлаждаться в жару, австралийцы Алекс Крейг и Пол Грэм нашли способ сэкономить на доставке унитаза через пролив. Вместо того чтобы платить за паром, они смастерили баржу, установили на неё унитаз, приделали мотор и отправились в плавание через опасный Бэкстейрс-Пассаж — с его сильными течениями и волнами. Дорога заняла четыре часа (против 45 минут на пароме), зато в пути товарищи успели пожарить сосиски с рёбрышками и снять репортаж для YouTube.В четверг, 23 июля, в Сети появилась фотография, на которой запечатлены могилы жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле. На кладбище в прибрежном регионе Ла-Гуайра начали захоронение более 150 неопознанных тел жертв землетрясений, потрясших Венесуэлу 24 июня. Под простыми белыми крестами с общей датой смерти покоятся те, кого не смогли идентифицировать — останки слишком повреждены, документов нет, а следователи лишь присваивают номера пакетам с телами, чтобы родственники могли потом опознать их по фотографиям и портретам.Число подтверждённых погибших уже превысило 3300 человек, но реальные потери, по оценкам ООН, могут достигать 50 тысяч пропавших без вести. Страна подсчитывает разрушения, а власти превратили морской порт во временный морг и готовятся к массовым захоронениям. В пятницу, 24 июля, китайская ракета "Чанчжэн 3B" во время старта получила неожиданное испытание от природы — в неё ударила молния, которая прошила носитель насквозь. Однако, в отличие от австралийского туалета, который плыл по волнам, эта машина оказалась крепче. Заряд не повредил оборудование, и ракета продолжила полёт как ни в чём не бывало, успешно выведя на орбиту спутник Tianlian-2-06. Между тем накануне, 24 июля, ВС России нанесли сокрушительный удар по военной выставке в Киевской области, уничтожив скопление военнослужащих и техники противника. По данным украинских военных каналов, для поражения цели были применены две гиперзвуковые ракеты "Циркон" и восемь оперативно-тактических ракет "Искандер".О том, как это было, — в публикации Онлайн-регистрация на выставку помогла российским ракетам прийти вовремя.

сша

испания

венесуэла

одесса

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

фото, эксклюзив, сша, испания, венесуэла, дональд трамп, михаил федоров, фифа, youtube, оон, одесса, киев