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Последний полёт: 105 лет со дня гибели тов. Артёма (Сергеева)

Последний полёт: 105 лет со дня гибели тов. Артёма (Сергеева) - 25.07.2026 Украина.ру

Последний полёт: 105 лет со дня гибели тов. Артёма (Сергеева)

Удивительная железнодорожная катастрофа произошла 25 июля 1921 года в районе Серпухова. С рельс сошёл… самолёт. Точнее – оборудованный авиационным мотором и пропеллером аэровагон инженера Абаковского. В результате погибло семь человек, в том числе сам Абаковский, а также знаменитый большевик Фёдор Сергеев (Артём)

2026-07-25T08:00

2026-07-25T08:00

2026-07-25T08:00

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В июле 1921 года в Москве проводились заседания III конгресса Коминтерна. 23 июля 1921 года около двадцати человек, в том числе иностранных коммунистов, прибывших на конгресс, во главе Фёдором Сергеевым, более известным как "товарищ Артём", должны были отправиться в Тулу на встречу с местными шахтёрами.Для поездки делегации Международного Комитета пропаганды и действия революционных горнорабочих, созданного только что самим Артёмом, был избран пробный вариант аэровагона, который уже проходил испытания и наездил порядка трёх тысяч километров.Аэровагон Абаковского представлял собой дрезину, снабжённую мотором от самолёта и трёхметровым двухлопастным винтом. Машина имела ходовую часть с двумя колесными парами, тормозами и другими агрегатами, заимствованными у существовавшей в то время железнодорожной техники. Аэровагон мог развивать скорость до 140 км/ч, издавая в пути страшный грохот.На раме дрезины смонтировали кабину. В своей передней части, где размещалась силовая установка, она имела клиновидную форму, призванную обеспечивать приемлемую обтекаемость. Передняя часть крыши была скошенной.До Тулы делегация доехала успешно. Гости посетили Тульский райком, спустились в Щекинские угольные шахты. Вот как это описано одним из очевидцев в статье "Как он погиб":"12 часов дня, летний день, равномерно раздается стук машины — двигателя. Сердитое урчание пропеллера. Поезд катится по железнодорожным рельсам 40-45 верст в час, вызывая удивление прохожих. Как и чем он двигается? Без трубы, без дыма. Из вагона льются звуки Интернационала, несутся ввысь, разливаются среди столетних дубов засеки, по которой проходит поезд-вагон. Пропеллер замедляет ход и мы на ст. Щекино. Иностранные гости обступают тов. Артёма и с расспросами; т. Артём спускается в шахту, а за ним и гости. Долго остаются там под землёй, изучают темп работы и сравнивают каждый по-своему с заграничной работой. Всем дает объяснения т. Артём. Его зовут в каждый забой. К счастью, он владеет немецким, английским, болгарским и немного французским языками. Осмотр окончен".Во второй половине дня вся группа делегатов конгресса вернулась в Тулу и сфотографировалась на тульском вокзале возле чудо-вагона. Этот снимок станет последним снимком самого Артёма-Сергеева.В 18:35 по местному времени приблизительно в 110 километрах от Москвы на скорости около 85 км/ч аэровагон сошёл с рельсов и улетел под откос. Из находившихся в вагоне 22 человек на месте погибли шестеро, ещё один скончался от травм позднее. Среди погибших оказались как Сергеев-Артём, так и конструктор аэровагона Абаковский.Газета "Правда" от 26 июля 1921 года сообщала: "24 июля в 6 час. 35 мин. вечера на курской дороге на 104-й версте от неизвестной пока причине сошёл с рельс аэровагон, в котором находились делегаты Коминтерна и несколько пассажиров, выехавших из Москвы для ознакомления с фабриками и заводами Московского района. Из находившихся в вагоне 22 чел. убито 6: Отто Струнат (Германия), Гельбрих (Германия), Хсоолет (Англия), Константинов Ив. (Болгария), председатель Ц.К. союза горнорабочих т. Артём (Сергеев) и т. Абаковский. Тяжело ранены шесть человек, из которых наиболее серьезно пострадал т. Фриман Поль (Австралия)".Семерых погибших, в том числе Абаковского и Артёма, похоронили в братской могиле у Кремлёвской стены. Согласно заключению комиссии, аэровагон во время движения подскочил на ухабе и от этого сошёл с рельсов.Кем же был товарищ Артём, он же Федор Андреевич Сергеев?Уроженец Фатежского уезда Курской губернии, крестьянский сын, как сообщала царская полиция, "роста 2 аршина 6 вершков, цвет бороды темно-русый, походка развалистая, от пристальных взглядов уклоняется". Он закончил реальное училище в Екатеринославе и успел поучиться в техническом училище в Москве. В 1902 году, после демонстрации у памятника Пушкину, попал под надзор полиции и загремел на нары на полгода. Отбыв срок, он выправил в Полтаве паспорт, съездил за границу и вернулся в Екатеринослав.С тех пор он участвовал в создании рабочих организаций Юга России, а в 1905 году оказался в Харькове. Сохранилось донесение начальника харьковского охранного отделения ротмистра Аплечеева о невозможности его арестовать: "Артём квартиры не имеет, из рабочего района не выходит, наблюдению не поддаётся, при случае арестую". Из рабочего района он выбрался и скрывался на Сабуровой Даче, где по сей день в Харькове находится психиатрическая больница. Там вместе с доктором Петром Тутышкиным (отцом режиссёра фильма "Свадьба в Малиновке") он занимался сбором оружия для восстания рабочих, о чем сообщает анонимка из сумасшедшего дома на имя губернатора Константина Старынкевича.Из больницы Артём был эвакуирован в закрытом гробу и перенесен на Кирилло-Мефодьевское кладбище (после сноса названное парком им. Артёма). Оттуда он сбежал из города и был арестован в Сибири только в 1909 году. Харьковский суд приговорил его к пожизненной каторге.С каторги он бежал. Его видели в Японии, в Китае он работал кули, а к концу 1911-го стал влиятельным лидером в Ассоциации Русских Эмигрантов Брисбена (Австралия). Вернулся он в Харьков только в июле 1917 года и сразу утвердился в роли лидера местных большевиков.В Харькове в выборах в городскую думу 9 июля 1917 года участвовали 13 политических партий и блоков. В гласные прошли эсеры (54 места), кадеты (16 мест), меньшевики (13 мест), большевики (11 гласных, среди которых и Артём). Руководство города стало "двухголовым": функции "мэра" были поделены между городским головой Сергеем Стефановичем и председателем городской думы Яковом Рубинштейном.Параллельно с думой существовал и совет. Большинство и в совете, и в думе принадлежало эсерам и меньшевикам. Однако в августе совет избирает своим председателем большевика – Павла Кина. В Харькове социалисты успешно сотрудничали – вместе вводили на предприятиях 8-часовой рабочий день, занимались распределением продуктов и поддержанием порядка на улицах.Наличие общего дела отодвигало межпартийные противоречия на театральные подмостки. Именно на сценах харьковских театров и клубов проходили лекции, выступления и дискуссии, и харьковцы не только с удовольствием посещали такие заменители спектаклей, но и платили деньги за вход.12 ноября в Харьков из революционного Петрограда вернулся Артём-Сергеев, который в тот же день потребовал от Харьковского Совета взять всю власть в городе. Совет, вопреки требованиям большевиков подчинить "революционную девятку" (исполком Военно-революционного комитета) Совету, принял эсеровско-меньшевистскую резолюцию, требовавшую признания этой "девятки" "правильной формой власти".В тот же день конференция заводских и ротных комитетов Харькова, митинги рабочих харьковских заводов приняли резолюцию идентичного содержания: "мы требуем, чтобы вся власть перешла только в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а не в образованные какие-то другие органы, превращающиеся в бессильные говорильни".Когда большевики захватили власть в Петрограде, в жизни Харькова поначалу мало что изменилось. Теперь уже Кин (вскоре оставил пост председателя совета в пользу Артёма и стал его замом) мирно делил власть с городским головой эсером Стефановичем. 16 ноября исполком совета вынужден был согласиться на проведение перевыборов депутатов там, где это потребуют рабочие и солдаты. На тех заводах, где они состоялись четыре-пять дней спустя, большевики победили.В трудах по истории города и региона никак не объяснялся тот факт, что первое украинское советское правительство находилось в Харькове в изгнании и ничем не руководило. И уж совсем никому не хотелось говорить, что продвижение немецких войск по нашей территории не было мирным. Здесь Брестский мир не действовал, и до апреля 1918 года провозглашенная Артёмом Донецко-Криворожская республика была едва ли не последним осколком старой России. Она продолжала вести войну с Германией, а большевики вполне мирно сотрудничали с представителями других партий.После падения Харькова Артём с товарищами отступили в Луганск, а потом совершил марш на Царицын. В начале июня он был командирован на Северный Кавказ для налаживания путей снабжения, а в конце августа был направлен на Украину.16 января 1919 года после отставки Пятакова на заседании правительства УССР Артём был избран председателем, однако вскоре (24 января) уступил пост присланному из Москвы Христиану Раковскому, став наркомом пропаганды УССР. 23 марта в Славянске состоялся І губернский съезд Советов новосозданной Донецкой губернии, где Артём был избран председателем губисполкома. Он подготовил и провёл административную реорганизацию новой территориальной единицы, вместо уездов было создано 12 районов, но наступление Добровольческой армии не дало возможности завершить админреформу.В 1919-20 годах Артём – чрезвычайный уполномоченный ЦК РКП(б) и ВЦИК при Башкирском военно-революционном комитете. С середины декабря 1919 года по июнь 1920 года одновременно был руководителем Центрального управления "Башкиропомощи".В апреле 1920 года он снова избран председателем Донецкого губисполкома, вёл работу по восстановлению угольных шахт бассейна. На IX и Х съездах избирается членом ЦК РКП(б).С ноября 1920 по январь 1921 Артём – секретарь Московского комитета РКП(б), затем председатель ЦК Всероссийского союза горнорабочих, член ВЦИК. На этом посту он и отправился в своё последнее путешествие.

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