https://ukraina.ru/20260725/sotsiologiya-odna-peremoga-i-mnogo-zrad-vladimira-zelenskogo--1081824511.html

Социология: одна перемога и много зрад Владимира Зеленского

Социология: одна перемога и много зрад Владимира Зеленского - 25.07.2026 Украина.ру

Социология: одна перемога и много зрад Владимира Зеленского

Случилось невероятное – 22 июля Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты первого за долгое время опроса на политические темы. Учитывая, что группа выполняет заказы Офиса президента, можно сделать вывод, что и в данном случае ОП что-то хочет донести до подконтрольного ему населения

2026-07-25T14:14

2026-07-25T14:14

2026-07-25T14:14

россия

вашингтон

запад

владимир зеленский

валерий залужный

михаил федоров

тцк

офис президента

нато

александр сырский

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Напомним, что мы скептически относимся к украинской социологии военного времени, но в данном случае важно не то, в какой степени социологические данные отражают общественное мнение (а вообще отмахиваться не стоит – что-то они да отражают…), а то, что хотят донести инициаторы публикации.Инициаторы публикации хотят донести в первую очередь решительную перемогу бывшего президента Владимира Зеленского – за него собираются голосовать 26% от числа определившихся с выбором. При этом он с большим отрывом опережает своего главного конкурента – бывшего главкома Валерия Залужного, за которого собираются голосовать немногим более 17%.Собственно, на этом перечень перемог успешно заканчивается и начинается сплошная зрада.В чисто электоральном плане важны два момента.Во-первых, заметное отставание Залужного определяется появлением нового политического игрока – третье место занял свежеотставленный Михаил Фёдоров с 16% голосов. А ведь есть ещё Буданов* с 8,5%... Рейтинги, конечно, прямо не суммируются, но, если Буданов и Фёдоров на выборы не пойдут, а пуще того – призовут голосовать за Залужного, получится нехорошо уже в первом туре.Во-вторых, результат выборов определяется тем, против кого будут голосовать во втором туре. В опубликованных данных нет ни прогноза возможных результатов второго тура, ни данных по антирейтингам, но мы имеем основания полагать, что из политиков новой волны (с Порошенко** и Тимошенко тут тягаться глупо – они чемпионы) наибольший антирейтинг имеет как раз Зеленский.Из интересного – кандидат от Юго-Востока, если ориентироваться на рейтинги Александра Усика и Игоря Терехова, может претендовать на 12-15% голосов активных избирателей. Негусто. Впрочем, и сами кандидаты максимально "обезжиренные" – ни о какой оппозиционности в их случае речь идти не может.Вторая зрада – Зеленский занимает только четвёртое место в рейтинге доверия – 59% доверяющих, в т.ч. 26 – полностью. При этом 39% не доверяют. Интересно, что после ноября прошлого года, когда на фоне "миндичгейта" число недоверяющих достигло 50%, рейтинг доверия бывшего президента колеблется незначительно.Впереди него – Залужный (70%), Фёдоров (65%), Буданов (62%).Рейтинг доверия в электоральный рейтинг не конвертируется прямо, но примерно обозначает предельные значения, на которые может рассчитывать кандидат. У Залужного, соответственно, коридор возможностей шире – он, в теории, может рассчитывать на поддержку 80% избирателей, а Зеленский – 60%. Естественно, именно такие результаты получить нельзя (хотя от украинских выборов можно ожидать всего), но резерв у Залужного бо́льший.Отдельно хочется сказать о Сырском. Кажется, украинцы в курсе, что в России его называют "генерал 200" – не доверяют ему 59% (хуже дела только у Порошенко). Это говорит о том, что экс-министр "битву за ТЦК" выиграл вчистую. Население сочло, что в беспределе "бусификаторов" виноват именно главком, хотя ТЦК подчинены министру.(Немного отступая, отметим, что там сложнее – ТЦК действительно подчинены министру, но Фёдоров управлять ими так и не научился, а сами сотрудники ТЦК ориентируются именно на главкома, который ставит перед министерством задачи на мобилизацию. Кроме того, они в значительной части участники боевых действий и, естественно, лучше относятся к боевому генералу, чем к штатской штафирке).Ну и дополнительная иллюстрация ко всему этому – отставку Фёдорова поддерживают 5%, Сырского – 55%. Это сигнал не столько населению, сколько президенту – "Вова, ты слажал, не делай так больше, Вова". Но Вова будет, потому что других возможностей для действий помимо перестановки персоналий ему не остаётся… Хотя вернуть Фёдорова с оглядкой на результаты опроса – плохая идея.Но самая главная сенсация не в рейтингах, а в том, что они в принципе опубликованы. Если не ошибаемся, "Рейтинг" данных электоральных исследований не публиковал с 2022 года. Между тем позиция украинской власти, как мы помним, заключается в том, что выборы нельзя проводить в военное время. А раз рейтинги начали публиковать, значит, Зеленский увидел (точнее – ему помогли увидеть) перспективы отмены военного положения.Есть, конечно, конспирологические варианты.Первый состоит в том, что это сигнал американцам: мы готовы к переговорам, вот – даже рейтинги публикуем, к выборам готовимся.Второй – в том, что это сигнал населению: "дальнобойные санкции" работают, скоро мы заставим Россию сесть за стол переговоров, и тогда будут выборы.Вероятность того и другого околонулевая – это можно сказать прямым текстом, без самокритики, и это будет понято правильно. А так – население не поймёт, на что ему намекают, а американцы просто не поверят (особенно после слов Рубио о том, что реализовать анкориджские соглашения не удалось из-за Зеленского, который вертит Трампом как цыган солнцем).Слова Рубио сами по себе показывают не только (и, возможно даже, не столько) бессилие Трампа, сколько высшую степень раздражения Вашингтона. Хотя итоги последнего саммита НАТО вроде бы ничего такого не показали – напротив, Запад по-прежнему готов воевать до последнего украинца.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга** Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20190903/1024833319.html

https://ukraina.ru/20260216/natsionalnye-osobennosti-uchta-mneniya-izbirateley-1075677948.html

https://ukraina.ru/20260309/sotsiologicheskoe-bezumie-ukrainy-1076539411.html

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россия, вашингтон, запад, владимир зеленский, валерий залужный, михаил федоров, тцк, офис президента, нато, александр сырский, президентские выборы, социология, мнения