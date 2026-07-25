Социология: одна перемога и много зрад Владимира Зеленского
© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Thomas Peter
Случилось невероятное – 22 июля Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты первого за долгое время опроса на политические темы. Учитывая, что группа выполняет заказы Офиса президента, можно сделать вывод, что и в данном случае ОП что-то хочет донести до подконтрольного ему населения
Напомним, что мы скептически относимся к украинской социологии военного времени, но в данном случае важно не то, в какой степени социологические данные отражают общественное мнение (а вообще отмахиваться не стоит – что-то они да отражают…), а то, что хотят донести инициаторы публикации.
Инициаторы публикации хотят донести в первую очередь решительную перемогу бывшего президента Владимира Зеленского – за него собираются голосовать 26% от числа определившихся с выбором. При этом он с большим отрывом опережает своего главного конкурента – бывшего главкома Валерия Залужного, за которого собираются голосовать немногим более 17%.
Собственно, на этом перечень перемог успешно заканчивается и начинается сплошная зрада.
В чисто электоральном плане важны два момента.
Во-первых, заметное отставание Залужного определяется появлением нового политического игрока – третье место занял свежеотставленный Михаил Фёдоров с 16% голосов. А ведь есть ещё Буданов* с 8,5%... Рейтинги, конечно, прямо не суммируются, но, если Буданов и Фёдоров на выборы не пойдут, а пуще того – призовут голосовать за Залужного, получится нехорошо уже в первом туре.
3 сентября 2019, 08:21Социология страха. Почему нельзя верить немецким опросам по ДонбассуСМИ Украины распространяют информацию о том, что больше половины жителей ЛДНР (если точнее 54,5%) хотят, чтобы эти территории вернулись в состав Украины, причем почти четверть (23,5%), или на 3% больше, чем в 2016-м, не желают никакого особого статуса, но хотят пребывать в Донецкой и Луганской областях с теми же правами, что имеют сейчас
Во-вторых, результат выборов определяется тем, против кого будут голосовать во втором туре. В опубликованных данных нет ни прогноза возможных результатов второго тура, ни данных по антирейтингам, но мы имеем основания полагать, что из политиков новой волны (с Порошенко** и Тимошенко тут тягаться глупо – они чемпионы) наибольший антирейтинг имеет как раз Зеленский.
Из интересного – кандидат от Юго-Востока, если ориентироваться на рейтинги Александра Усика и Игоря Терехова, может претендовать на 12-15% голосов активных избирателей. Негусто. Впрочем, и сами кандидаты максимально "обезжиренные" – ни о какой оппозиционности в их случае речь идти не может.
Вторая зрада – Зеленский занимает только четвёртое место в рейтинге доверия – 59% доверяющих, в т.ч. 26 – полностью. При этом 39% не доверяют. Интересно, что после ноября прошлого года, когда на фоне "миндичгейта" число недоверяющих достигло 50%, рейтинг доверия бывшего президента колеблется незначительно.
© telegram ukr_2025_ruЗеленский официально снял Сырского с должности главкома ВСУ и назначил на этот пост Драпатого
© telegram ukr_2025_ru
Зеленский официально снял Сырского с должности главкома ВСУ и назначил на этот пост Драпатого
Впереди него – Залужный (70%), Фёдоров (65%), Буданов (62%).
Рейтинг доверия в электоральный рейтинг не конвертируется прямо, но примерно обозначает предельные значения, на которые может рассчитывать кандидат. У Залужного, соответственно, коридор возможностей шире – он, в теории, может рассчитывать на поддержку 80% избирателей, а Зеленский – 60%. Естественно, именно такие результаты получить нельзя (хотя от украинских выборов можно ожидать всего), но резерв у Залужного бо́льший.
Отдельно хочется сказать о Сырском. Кажется, украинцы в курсе, что в России его называют "генерал 200" – не доверяют ему 59% (хуже дела только у Порошенко). Это говорит о том, что экс-министр "битву за ТЦК" выиграл вчистую. Население сочло, что в беспределе "бусификаторов" виноват именно главком, хотя ТЦК подчинены министру.
16 февраля, 15:11Национальные особенности учёта мнения избирателей УкраиныПостоянно приходится себе напоминать, что демократия – явление сугубо национальное и демократии в Айдахо и Шампани (не говоря о демократии в Екатеринбурге и Исфахане) будут выглядеть по-разному, оставаясь при этом демократиями. Так что и украинская демократия имеет право на существование. Хотя, послушав Зеленского, начинаешь в этом сомневаться
(Немного отступая, отметим, что там сложнее – ТЦК действительно подчинены министру, но Фёдоров управлять ими так и не научился, а сами сотрудники ТЦК ориентируются именно на главкома, который ставит перед министерством задачи на мобилизацию. Кроме того, они в значительной части участники боевых действий и, естественно, лучше относятся к боевому генералу, чем к штатской штафирке).
Ну и дополнительная иллюстрация ко всему этому – отставку Фёдорова поддерживают 5%, Сырского – 55%. Это сигнал не столько населению, сколько президенту – "Вова, ты слажал, не делай так больше, Вова". Но Вова будет, потому что других возможностей для действий помимо перестановки персоналий ему не остаётся… Хотя вернуть Фёдорова с оглядкой на результаты опроса – плохая идея.
Но самая главная сенсация не в рейтингах, а в том, что они в принципе опубликованы. Если не ошибаемся, "Рейтинг" данных электоральных исследований не публиковал с 2022 года. Между тем позиция украинской власти, как мы помним, заключается в том, что выборы нельзя проводить в военное время. А раз рейтинги начали публиковать, значит, Зеленский увидел (точнее – ему помогли увидеть) перспективы отмены военного положения.
© telegram ukr_2025_ru‼ Сырский победил Федорова в битве за оборонные закупки
© telegram ukr_2025_ru
‼ Сырский победил Федорова в битве за оборонные закупки
Есть, конечно, конспирологические варианты.
Первый состоит в том, что это сигнал американцам: мы готовы к переговорам, вот – даже рейтинги публикуем, к выборам готовимся.
Второй – в том, что это сигнал населению: "дальнобойные санкции" работают, скоро мы заставим Россию сесть за стол переговоров, и тогда будут выборы.
9 марта, 18:02Социологическое безумие УкраиныНа протяжении последних лет мы следили за украинской социологией, конечно, отдавая себе отчёт в том, что социология военного времени измеряет не общественное мнение, а непонятно что. И даже привыкли к тому, что нам показывают не состояние общественного мнения, а тенденции – данные ведь меняются. Но в начале марта шаблон сломался
Вероятность того и другого околонулевая – это можно сказать прямым текстом, без самокритики, и это будет понято правильно. А так – население не поймёт, на что ему намекают, а американцы просто не поверят (особенно после слов Рубио о том, что реализовать анкориджские соглашения не удалось из-за Зеленского, который вертит Трампом как цыган солнцем).
Слова Рубио сами по себе показывают не только (и, возможно даже, не столько) бессилие Трампа, сколько высшую степень раздражения Вашингтона. Хотя итоги последнего саммита НАТО вроде бы ничего такого не показали – напротив, Запад по-прежнему готов воевать до последнего украинца.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
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