https://ukraina.ru/20260725/es-razreshil-prodavat-gruzy-s-zakhvachennykh-sudov-rossiyskogo-tenevogo-flota-glavnoe-k-etomu-chasu-1081845356.html
ЕС разрешил продавать грузы с захваченных судов российского "теневого флота". Главное к этому часу
ЕС разрешил продавать грузы с захваченных судов российского "теневого флота". Главное к этому часу - 25.07.2026 Украина.ру
ЕС разрешил продавать грузы с захваченных судов российского "теневого флота". Главное к этому часу
В 21-й пакет антироссийских санкций вошло положение, разрешающее странам ЕС продавать грузы с судов так называемого "теневого флота" России, захваченных в ходе операций. Ранее европейские государства не имели права распоряжаться такими грузами. Об этом и других новостях к этому часу 25 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-25T10:20
2026-07-25T10:20
2026-07-25T10:20
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🟦 Временно приостановлена работа логистического объекта Wildberries в Екатеринбурге, сообщает компания. Сотрудники эвакуированы. Комплекс не пострадал, возобновление работы склада в штатном режиме планируется в ближайшее время, уточнили в пресс-службе;🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что верит заявлениям Путина и Си Цзиньпина о том, что Москва и Пекин не поставляют вооружения Тегерану;🟥 Масштабные атаки беспилотников и ракет поразили объекты крупнейшей нефтедобывающей компании мира ARAMCO в Саудовской Аравии;🟦 В Бразилии запретили производство фуа-гра и других продуктов питания, полученных через принудительное кормление животных$🟦 Власти Китая исключили из партии экс-главу атомной корпорации CNNC за коррупцию;🟥 ВВС Саудовской Аравии атаковали объекты телекоммуникационной инфраструктуры в йеменском городе Ходейда, — сообщил йеменский телеканал Al-Masirah;🟦 В Европе опасаются чрезмерной зависимости от США после отказа от российских энергоносителей, пишет газета New York Times. Согласно данным газеты, доля поставщиков СПГ из США в Европу может вырасти до 80% к концу десятилетия;🟦 США за май нарастили закупки российского мороженого более чем в 15 раз - до 62 тысяч долларов.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, дональд трамп, владимир путин, саудовская аравия, россия, си цзиньпин, saudi aramco, украина.ру, евросоюз
Новости, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Саудовская Аравия, Россия, Си Цзиньпин, Saudi Aramco, Украина.ру, Евросоюз
ЕС разрешил продавать грузы с захваченных судов российского "теневого флота". Главное к этому часу
В 21-й пакет антироссийских санкций вошло положение, разрешающее странам ЕС продавать грузы с судов так называемого "теневого флота" России, захваченных в ходе операций. Ранее европейские государства не имели права распоряжаться такими грузами. Об этом и других новостях к этому часу 25 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 Временно приостановлена работа логистического объекта Wildberries в Екатеринбурге, сообщает компания. Сотрудники эвакуированы.
Комплекс не пострадал, возобновление работы склада в штатном режиме планируется в ближайшее время, уточнили в пресс-службе;
🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что верит заявлениям Путина и Си Цзиньпина о том, что Москва и Пекин не поставляют вооружения Тегерану;
🟥 Масштабные атаки беспилотников и ракет поразили объекты крупнейшей нефтедобывающей компании мира ARAMCO в Саудовской Аравии;
🟦 В Бразилии запретили производство фуа-гра и других продуктов питания, полученных через принудительное кормление животных$
🟦 Власти Китая исключили из партии экс-главу атомной корпорации CNNC за коррупцию;
🟥 ВВС Саудовской Аравии атаковали объекты телекоммуникационной инфраструктуры в йеменском городе Ходейда, — сообщил йеменский телеканал Al-Masirah;
🟦 В Европе опасаются чрезмерной зависимости от США после отказа от российских энергоносителей, пишет газета New York Times. Согласно данным газеты, доля поставщиков СПГ из США в Европу может вырасти до 80% к концу десятилетия;
🟦 США за май нарастили закупки российского мороженого более чем в 15 раз - до 62 тысяч долларов.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру