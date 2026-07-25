https://ukraina.ru/20260725/es-razreshil-prodavat-gruzy-s-zakhvachennykh-sudov-rossiyskogo-tenevogo-flota-glavnoe-k-etomu-chasu-1081845356.html

ЕС разрешил продавать грузы с захваченных судов российского "теневого флота". Главное к этому часу

ЕС разрешил продавать грузы с захваченных судов российского "теневого флота". Главное к этому часу - 25.07.2026 Украина.ру

ЕС разрешил продавать грузы с захваченных судов российского "теневого флота". Главное к этому часу

В 21-й пакет антироссийских санкций вошло положение, разрешающее странам ЕС продавать грузы с судов так называемого "теневого флота" России, захваченных в ходе операций. Ранее европейские государства не имели права распоряжаться такими грузами. Об этом и других новостях к этому часу 25 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-25T10:20

2026-07-25T10:20

2026-07-25T10:20

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🟦 Временно приостановлена работа логистического объекта Wildberries в Екатеринбурге, сообщает компания. Сотрудники эвакуированы. Комплекс не пострадал, возобновление работы склада в штатном режиме планируется в ближайшее время, уточнили в пресс-службе;🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что верит заявлениям Путина и Си Цзиньпина о том, что Москва и Пекин не поставляют вооружения Тегерану;🟥 Масштабные атаки беспилотников и ракет поразили объекты крупнейшей нефтедобывающей компании мира ARAMCO в Саудовской Аравии;🟦 В Бразилии запретили производство фуа-гра и других продуктов питания, полученных через принудительное кормление животных$🟦 Власти Китая исключили из партии экс-главу атомной корпорации CNNC за коррупцию;🟥 ВВС Саудовской Аравии атаковали объекты телекоммуникационной инфраструктуры в йеменском городе Ходейда, — сообщил йеменский телеканал Al-Masirah;🟦 В Европе опасаются чрезмерной зависимости от США после отказа от российских энергоносителей, пишет газета New York Times. Согласно данным газеты, доля поставщиков СПГ из США в Европу может вырасти до 80% к концу десятилетия;🟦 США за май нарастили закупки российского мороженого более чем в 15 раз - до 62 тысяч долларов.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, сша, дональд трамп, владимир путин, саудовская аравия, россия, си цзиньпин, saudi aramco, украина.ру, евросоюз