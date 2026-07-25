https://ukraina.ru/20260725/gerani-porazili-tseli-v-chetyrkh-regionakh-ukrainy-novosti-svo--1081845849.html

"Герани" поразили цели в четырёх регионах Украины. Новости СВО

"Герани" поразили цели в четырёх регионах Украины. Новости СВО - 25.07.2026 Украина.ру

"Герани" поразили цели в четырёх регионах Украины. Новости СВО

Ночью одиночные беспилотники и небольшие группы российских "Гераней" наносили удары по целям в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях и на Донбассе. Об этом и других военных новостях 25 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-25T10:46

2026-07-25T10:46

2026-07-25T10:46

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🟥 Пожар на стоянке произошёл после падения обломков БПЛА в Екатеринбурге. В результате, огонь охватил 300 квадратов на парковке в Чкаловском районе города."Люди были эвакуированы, пострадавших нет", — сообщил губернатор Денис Паслер.Пожар локализован, угрозы распространения нет, но в регионе сохраняется беспилотная опасность;🟥 Ночью несколько объектов в Полтавском районе подверглись атаке беспилотников. Зафиксированы попадания по двум автозаправочным станциям, а также по зданию пожарной части –начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьякивнич;🟥 В Краматорске уничтожен склад боеприпасов ВСУ. После удара начался сильный пожар, а детонация, по сообщениям местных СМИ, продолжается уже более двух часов;🟥 Количество террористических преступлений, совершаемых подростками на объектах железнодорожного транспорта в России, увеличилось многократно. Об этом заявил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Виталий Саксин.24 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства. Подробнее в материале Минобороны РФ подтвердило удар по выставке беспилотников в КапитановкеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, ск рф, украина.ру