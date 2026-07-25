https://ukraina.ru/20260725/gerani-porazili-tseli-v-chetyrkh-regionakh-ukrainy-novosti-svo--1081845849.html
"Герани" поразили цели в четырёх регионах Украины. Новости СВО
"Герани" поразили цели в четырёх регионах Украины. Новости СВО - 25.07.2026 Украина.ру
"Герани" поразили цели в четырёх регионах Украины. Новости СВО
Ночью одиночные беспилотники и небольшие группы российских "Гераней" наносили удары по целям в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях и на Донбассе. Об этом и других военных новостях 25 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-25T10:46
2026-07-25T10:46
2026-07-25T10:46
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🟥 Пожар на стоянке произошёл после падения обломков БПЛА в Екатеринбурге. В результате, огонь охватил 300 квадратов на парковке в Чкаловском районе города."Люди были эвакуированы, пострадавших нет", — сообщил губернатор Денис Паслер.Пожар локализован, угрозы распространения нет, но в регионе сохраняется беспилотная опасность;🟥 Ночью несколько объектов в Полтавском районе подверглись атаке беспилотников. Зафиксированы попадания по двум автозаправочным станциям, а также по зданию пожарной части –начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьякивнич;🟥 В Краматорске уничтожен склад боеприпасов ВСУ. После удара начался сильный пожар, а детонация, по сообщениям местных СМИ, продолжается уже более двух часов;🟥 Количество террористических преступлений, совершаемых подростками на объектах железнодорожного транспорта в России, увеличилось многократно. Об этом заявил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Виталий Саксин.24 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства. Подробнее в материале Минобороны РФ подтвердило удар по выставке беспилотников в КапитановкеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, ск рф, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Украина.ру
"Герани" поразили цели в четырёх регионах Украины. Новости СВО
Ночью одиночные беспилотники и небольшие группы российских "Гераней" наносили удары по целям в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях и на Донбассе. Об этом и других военных новостях 25 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 Пожар на стоянке произошёл после падения обломков БПЛА в Екатеринбурге. В результате, огонь охватил 300 квадратов на парковке в Чкаловском районе города.
"Люди были эвакуированы, пострадавших нет", — сообщил губернатор Денис Паслер.
Пожар локализован, угрозы распространения нет, но в регионе сохраняется беспилотная опасность;
🟥 Ночью несколько объектов в Полтавском районе подверглись атаке беспилотников. Зафиксированы попадания по двум автозаправочным станциям, а также по зданию пожарной части –начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьякивнич;
🟥 В Краматорске уничтожен склад боеприпасов ВСУ. После удара начался сильный пожар, а детонация, по сообщениям местных СМИ, продолжается уже более двух часов;
🟥 Количество террористических преступлений, совершаемых подростками на объектах железнодорожного транспорта в России, увеличилось многократно. Об этом заявил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Виталий Саксин.
24 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства. Подробнее в материале Минобороны РФ подтвердило удар по выставке беспилотников в Капитановке
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру