"Герани" поразили цели в четырёх регионах Украины. Новости СВО - 25.07.2026 Украина.ру
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"Герани" поразили цели в четырёх регионах Украины. Новости СВО
"Герани" поразили цели в четырёх регионах Украины. Новости СВО - 25.07.2026 Украина.ру
"Герани" поразили цели в четырёх регионах Украины. Новости СВО
Ночью одиночные беспилотники и небольшие группы российских "Гераней" наносили удары по целям в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях и на Донбассе. Об этом и других военных новостях 25 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-25T10:46
2026-07-25T10:46
сво
спецоперация
россия
украина
днепропетровская область
вооруженные силы украины
ск рф
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🟥 Пожар на стоянке произошёл после падения обломков БПЛА в Екатеринбурге. В результате, огонь охватил 300 квадратов на парковке в Чкаловском районе города."Люди были эвакуированы, пострадавших нет", — сообщил губернатор Денис Паслер.Пожар локализован, угрозы распространения нет, но в регионе сохраняется беспилотная опасность;🟥 Ночью несколько объектов в Полтавском районе подверглись атаке беспилотников. Зафиксированы попадания по двум автозаправочным станциям, а также по зданию пожарной части –начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьякивнич;🟥 В Краматорске уничтожен склад боеприпасов ВСУ. После удара начался сильный пожар, а детонация, по сообщениям местных СМИ, продолжается уже более двух часов;🟥 Количество террористических преступлений, совершаемых подростками на объектах железнодорожного транспорта в России, увеличилось многократно. Об этом заявил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Виталий Саксин.24 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства. Подробнее в материале Минобороны РФ подтвердило удар по выставке беспилотников в КапитановкеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, россия, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, ск рф, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Украина.ру

"Герани" поразили цели в четырёх регионах Украины. Новости СВО

10:46 25.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Сокол-И" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА Сокол-И группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Ночью одиночные беспилотники и небольшие группы российских "Гераней" наносили удары по целям в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях и на Донбассе. Об этом и других военных новостях 25 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 Пожар на стоянке произошёл после падения обломков БПЛА в Екатеринбурге. В результате, огонь охватил 300 квадратов на парковке в Чкаловском районе города.
"Люди были эвакуированы, пострадавших нет", — сообщил губернатор Денис Паслер.
Пожар локализован, угрозы распространения нет, но в регионе сохраняется беспилотная опасность;
🟥 Ночью несколько объектов в Полтавском районе подверглись атаке беспилотников. Зафиксированы попадания по двум автозаправочным станциям, а также по зданию пожарной части –начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьякивнич;
🟥 В Краматорске уничтожен склад боеприпасов ВСУ. После удара начался сильный пожар, а детонация, по сообщениям местных СМИ, продолжается уже более двух часов;
🟥 Количество террористических преступлений, совершаемых подростками на объектах железнодорожного транспорта в России, увеличилось многократно. Об этом заявил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Виталий Саксин.
24 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства. Подробнее в материале Минобороны РФ подтвердило удар по выставке беспилотников в Капитановке
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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