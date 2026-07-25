https://ukraina.ru/20260725/shtany-shamana-zapret-krolikov-i-paulsa-russkiy-pasport-ornelly-muti-sobytiya-kultury-1081843702.html

Штаны Шамана, запрет "Кроликов" и Паулса, русский паспорт Орнеллы Мути. События культуры

Штаны Шамана, запрет "Кроликов" и Паулса, русский паспорт Орнеллы Мути. События культуры - 25.07.2026 Украина.ру

Штаны Шамана, запрет "Кроликов" и Паулса, русский паспорт Орнеллы Мути. События культуры

На этой неделе разгулялись латвийские и украинские русофобы: первые запретили песни Раймонда Паулса, а депутаты Верховной Рады пригрозили повышением штрафов за исполнение и прослушивание песен на русском языке. И это они еще Шамана в косоворотке не видели…

2026-07-25T08:40

2026-07-25T08:40

2026-07-25T08:40

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владимир моисеенко

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От хитов - к хайпуДа, певец Shaman в очередной раз отличился - он устроил публичное сожжение в русской печи своих кожаных штанов. Под песню "Братья-славяне" артист запихал в топку черные брюки, в которых неизменно появлялся на сцене. Таким образом Ярослав Дронов символично попрощался с одной из самых известных деталей своего имиджа и заявил, что готов к радикальным переменам. Неужели мы увидим теперь Шамана в лаптях и косоворотке? Пока он хранит в тайне свой новый образ и "откроет личико" только 22 ноября - перед своим юбилейным концертом в Кремле. Правда, пообещал поклонникам, что на новом Шамане уже не будет никаких кожаных прикидов, "поскольку 35 лет - ответственный возраст". Это уже вторая эпатажная выходка певца - после облизывания льда на озере Байкал, что вынудило Дронова долго оправдываться и объяснять концепцию своей творческой задумки. Но прошло совсем немного времени, и вот уже Шаман орудует у печи со своими штанами. Совершенно очевидно, что Дронов ищет новые способы привлечь публику, однако сделать это при помощи творчества и новых песен не получается. Вот и приходится устраивать аутодафе штанов, да еще подавать это как значимое культурное событие. Правда, публика смену имиджа Шамана не оценила, и сеть заполнили ехидные и критические комментарии: "Завтра выйдет другая новость дня: Шаман надел трусы"; "Ждем Шамана в леопардовых лосинах?"; "Да, это прорыв года. А другие новости есть в стране?"; "Патриот на камеру"; "Русскую печь осквернил, да и только". Иными словами, медиаповод оказался сильнее художественного содержания, однако не усилил репутацию исполнителя, а спровоцировал волну скепсиса. К слову, журналист Дмитрий Борисенко связал происходящее не столько с личной инициативой артиста, сколько с особенностями его медийного позиционирования, напомнив, что проект SHAMAN изначально развивался при поддержке влиятельных политических менеджеров из АП. В такой логике нынешний брючный эпатаж выглядит не случайной выходкой, а элементом технологии по удержанию артиста в информационной повестке.Мировые звезды меняют культурные ориентирыВпрочем, любить Россию можно и без кожаных штанов. Это доказала итальянская кинозвезда Орнелла Мути: ее дочь Найке Ривелли рассказала, что они с матерью намерены получить гражданство России. "Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей", - пояснила Ривелли. По словам певицы, вместе с матерью они задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге. Это уже не сценические перформансы, а реальные культурные сигналы, которые подают мировые знаменитости. В условиях, когда европейские страны продолжают вводить ограничения против российских деятелей культуры, а значительная часть голливудского истеблишмента открыто поддерживает антироссийскую повестку, появляются публичные фигуры, демонстративно занимающие противоположную позицию. Фактически речь идет о формировании альтернативного культурного лагеря, где Россия рассматривается не как объект изоляции, а как пространство, ассоциируемое с традиционными ценностями, семейной идентичностью и культурной преемственностью. Это становится своеобразным символическим ответом западной политике "культуры отмены" и медийной русофобии.Прибалтийские "тигры" покусали МаэстроЗато "прибалтийские тигры" продолжают рычать на РФ и недавно "загрызли" украинских "кроликов", которых считают симпатиками России. Речь идет о юмористах Владимире Моисеенко и Владимире Данильце из дуэта "Кролики" - они стали персонами нон грата в Латвии. Министерство иностранных дел страны опубликовало соответствующий указ о запрете на их въезд. "В соответствии со статьей 61, пунктом 2 Закона об иммиграции, министр иностранных дел Байба Браже приняла решение включить двух лиц в список персон нон грата в Латвийской Республике. Эти лица – Владимир Моисеенко и Владимир Данилец. Запрет на въезд в Латвийскую Республику вводится на неопределенный срок", - говорится в документе. Украинские медиа уже рукоплещут решению латвийских властей и напоминают, что сами внесли шоуменов в базу сайта "Миротворец". Это наказание за то, что дуэт поддержал уход Крыма в Россию и якобы транслировал в своих выступлениях "российскую пропаганду". Украинские клоуны не могут простить "Кроликам" выступления в России, а также их заявления о братоубийственной войне. Но на самом-то деле и Украина, и Латвия просто служат одному хозяину и отрабатывают британскую повестку ненависти ко всему российскому. Причем действуют по принципу "бей своих - чтоб чужие боялись". Недавно Сейм республики во втором чтении одобрил поправки к Закону об электронных СМИ, из-за которых радиостанциям запретили транслировать ряд песен Раймонда Паулса. Причина в том, что эти композиции в разное время исполняли российские артисты, которые находятся под санкциями Латвии или Евросоюза. Речь идет о самых знаменитых шлягерах композитора: "Вернисаж", "Миллион алых роз", "Исчезли солнечные дни". Причем доходит до абсурда - сами мелодии не запретили, но слова к ним транслировать теперь легально в Латвии нельзя. Сам автор любимых миллионами граждан Советского Союза мелодий заявил, что новость о запрете его песен в эфире латвийских радиостанций он воспринял спокойно. "Я ничего об этом не думаю, я смотрю на это со стороны. Не знаю, куда это перейдет, не знаю, кто запрещает. Будем жить так, как жили", - заявил композитор. Вообще же он много раз говорил, что разрыв связей с Россией привел Латвию к глубочайшему упадку. "Страна растеряла свою идентичность и культуру, превратившись в глухую окраину Евросоюза не только в географическом положении, но и именно в глубинном глобальном понимании", - подчеркивает Паулс. А еще знаете, что интересно? Те самые звезды, чья карьера во многом была построена на музыке Паулса, - Алла Пугачева и Лайма Вайкуле - за все это время публично так и не выступили против кампании по запрету произведений композитора и его фактической культурной отмены. Их молчание лишь подтверждает, насколько быстро в европейской "культурной среде" личная лояльность и профессиональная солидарность уступают место политической выгоде. В итоге даже автор, создавший музыку, ставшую частью общей культурной памяти нескольких поколений, оказался неудобной фигурой, и его предпочли игнорировать - дабы не вступать в конфликт с доминирующей русофобской повесткой. Вот вам и "Маэстро", которую с таким трепетом исполняла Алла Борисовна…На Украине подняли штрафы за песни на русском языкеВпрочем, чему удивляться? У Латвии есть пример украинских "запретителей", которые последнее десятилетие усиленно практикуются в русофобии и запрещают все, что связано с РФ. Буквально на днях украинские депутаты подготовили новый законопроект, предусматривающий штрафы за использование русского языка. Штрафы могут составить до 25,5 тыс. гривен (около 45 тыс. рублей). Под действие закона попадут случаи публичного исполнения русской музыки, показа клипов и других произведений на русском языке. Забавно, что одним из авторов закона стал руководитель молодежной организации "Слуга народа" Александр Санченко. Видимо, посещая бары и рестораны в столице, лидер молодежного крыла "слуг" выяснил, что участники застолий и ресторанные исполнители упорно не желают развлекаться на мове, а исполняют российские шлягеры.Это наглядно демонстрирует бесполезность многолетней политики принудительной украинизации: административные запреты так и не смогли изменить реальные культурные предпочтения значительной части общества. Именно поэтому власть вновь пытается компенсировать отсутствие естественной поддержки языковой политики новыми штрафами и ограничениями.При этом показательно, что после убийств Ирины Фарион и Демьяна Ганула* языковая тема на некоторое время практически исчезла из публичной повестки украинских политиков. Очевидно, борьба за "чистоту мовы" перестала быть безопасным инструментом политического пиара, а многие радикальные инициативы были поставлены на паузу. На этом фоне нынешняя попытка вернуться к языковым штрафам за песни в караоке выглядит декоративным политическим жестом. Просто Банковой важно продемонстрировать националистам-патриотам, что курс на дерусификацию остается неизменным. А то еще и эти начнут выходить на "картонные Майданы"…*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО событиях в энергетике - Энергетические войны: Украина бьёт по американской нефти, ЕС не смог запретить перевозку российского СПГ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, россия, латвия, украина, раймонд паулс, владимир моисеенко