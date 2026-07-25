https://ukraina.ru/20260725/raskol-v-polskoy-oppozitsii-kakovy-budut-posledstviya-dlya-polshi-ukrainy-i-rossii-1081844198.html

Раскол в польской оппозиции. Каковы будут последствия для Польши, Украины и России

Раскол в польской оппозиции. Каковы будут последствия для Польши, Украины и России - 25.07.2026 Украина.ру

Раскол в польской оппозиции. Каковы будут последствия для Польши, Украины и России

Польская оппозиционная консервативная партия "Право и Справедливость" (ПиС) потеряла более пятой части фракции в Сейме. В восторге и правящие леволибералы, и оппозиционные националисты. Чего ожидать Киеву и Москве?

2026-07-25T08:54

2026-07-25T08:54

2026-07-25T08:54

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украина

россия

матеуш моравецкий

ярослав качиньский

мир без границ

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В пятницу, 24 июля, лидер главной польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский объявил, что более 30 депутатов Сейма покинут фракцию этой политической силы из-за отказа подписать декларацию об отсутствии членства в объединениях, которые "занимаются политической деятельностью" в рамках партии.Ранее подписать такую декларацию публично отказался Матеуш Моравецкий, бывший премьер-министр Польши и вице-президент ПиС. При этом в апреле 2026 года Моравецкий основал в рамках партии объединение "Развитие плюс", утверждая, что этот шаг направлен на расширение электоральной базы ПиС. К этому объединению присоединились десятки депутатов Сейма (нижней палаты парламента) Польши от ПиС.Однако руководство партии установило крайний срок (полночь четверга, 23 июля), до которого все депутаты ПиС должны были письменно подтвердить, что они не являются членами политических объединений типа "Развитие плюс"."Около 30 с лишним депутатов нашей партии вышли из её рядов. Факт очевиден: все знали, что должны подписать, и в то же время все знали, какими будут последствия отказа от подписания", – сообщил Качиньский на пресс-конференции в штаб-квартире ПиС в пятницу, 24 июля. Он добавил, что знал о подготовке к расколу партии, ведущейся "надёжным, очень влиятельным лицом" в ПиС."Дело связано, с одной стороны, с определённым объединением, но прежде всего с предложением, прозвучавшим уже много недель назад, о расколе нашей партии. В этой ситуации мы не могли рассматривать объединение иначе как элемент именно этого плана, плана раскола партии", – сказал лидер ПиС. Качиньский утверждал, что то, чем занималось объединение, можно было делать и в рамках партии, но такое предложение было отклонено его оппонентами. Хотя формально решение об исключении депутатов-отступников должно быть принято только в следующий вторник, Моравецкого и его соратников уже исключили из закрытого чата парламентской фракции ПиС.При этом ещё в пятницу утром Моравецкий заявлял, что остаётся одним из лидеров ПиС. В рамках компромисса он предложил понизить себя до статуса рядового члена партии и уйти в отставку с поста вице-президента политической силы. "Давайте действовать так, чтобы сохранить достоинство. Люди, вступавшие в ПиС, не должны подписывать очередные декларации", – убеждал он.После пресс-конференции лидера ПиС Моравецкий также собрал журналистов и фактически анонсировал создание новой партии. "В нашу группу входят 40 депутатов Сейма, а также сенатор и три члена Европейского парламента", – отметил экс-премьер. Поскольку ныне во фракции ПиС в Сейме 186 депутатов, она "похудеет" более чем на пятую часть."Мы боролись за единство, чтобы стать вторым лёгким ПиС, расширяя свой электорат. Мы не отвечаем ненавистью на ненависть, не отвечаем на различные нападки. Мы хотим донести свои аргументы. Мы не только не боимся, но и убеждены в победоносности нашей стратегии. Мы хотим, чтобы наше послание достигло широкой аудитории в рамках республиканского, патриотического, государственно ориентированного правого крыла", – заявил Моравецкий.Бывший премьер-министр также сообщил, что политики из его фракции совершат "замечательный тур по Польше", и добавил, что ранее анонсированный на 31 июля в Варшаве открытый пикник его объединения обязательно состоится. "Как нам расширить поддержку среди избирателей? С помощью таких форматов", – отметил политик. "Не спрашивайте меня сегодня о партии и о фракции. Надёжных опросов нет, потому что партии ещё не существует", – добавил он.По словам Моравецкого, в настоящее время у польских правых нет гегемона, в них много течений. "Для меня и для нас эти споры – семейные споры", – заявил он. При этом, согласно опубликованным накануне результатам соцопроса, 30,8% поляков уверены, что создание партии Моравецкого ухудшит положение польских правых, находящихся ныне в оппозиции, а в улучшение в связи с этим верят лишь 16,3% опрошенных. 28,5% респондентов считают, что появление новой партии не повлияет на ситуацию в лагере польских правых сил, а 24,3% не определились с ответом.Стоит отметить, что турбулентность в ПиС началась за год с небольшим до парламентских выборов, которые должны состояться в Польше осенью 2027 года. В этой ситуации националистическая "Конфедерация" рассчитывает стать самой влиятельной партией среди польских правых и видит в расколе ПиС значительные возможности для себя. "Мы на автостраде по пути к выборам. Сейчас мы не можем споткнуться. На правом фланге назревает что-то новое", – слышно от окружения лидеров "Конфедерации", Славомира Ментцена и Кшиштофа Босака."Мы пока ещё не открыли шампанское, но с интересом следим за ситуацией с Моравецким. Есть большая вероятность, что "Конфедерация" скоро станет крупнейшей оппозиционной партией", – заявил один из высокопоставленных политиков этой партии порталу Onet.pl на условиях анонимности. "В среднем ПиС набирала 25%, а мы – 15%. Моравецкий уходит, его партия получает 5-6%. ПиС падает до 18%. Мы еще немного подрастём и окажемся на втором месте", – поделился он политическими расчётами.У ПиС – свои цифры. Штаб партии располагает внутренними исследованиями, показывающими, что партия Моравецкого в настоящее время может рассчитывать на 3% поддержки. Между тем лагерь бывшего премьер-министра ссылается на исследования, дающие его политической силе 6-7%, и на большую популярность Моравецкого среди избирателей ПиС.Но любой результат партии Моравецкого резко повышает шансы как на победу партии нынешнего премьер-министра Польши Дональда Туска, "Гражданской коалиции" (ГК), так и на сохранение действующей леволиберальной коалиции на основе ГК. Потому неудивительно, что соратники Туска не скрывали своего удовлетворения и злорадства."Из гегемона ПиС превращается в политического середняка. Вероятно, это новый опыт для председателя Качиньского. Не обязательно самый приятный. Атомизация правых, безусловно, является хорошей новостью для нашей стороны политической сцены", – заявил вице-спикер Сейма Петр Згожельский, представляющий входящую в правительство Польскую народную партию.Глава МИД Польши и однопартиец премьера Радослав Сикорский иронично выразил надежду, что "коллеги из ПиС сделают выводы из того факта, что конкуренция с Конфедерацией на почве антиевропеизма и национализма сбила их с пути истинного".Последнее заявление, безусловно, не соответствует действительности. Именно Качиньский, в то время "силовой" вице-премьер Польши, в компании Моравецкого первым из западных политиков прибыл в Киев в марте 2022 года. Правительство Моравецкого при полной поддержке Качиньского как лидера ПиС выделило Украине военной и финансовой помощи на сумму более 3,5 млрд евро.А буквально 10 дней назад, когда нынешний кандидат в премьеры от ПиС Пшемыслав Чарнек заявил, что Польша должна заставить Европейский союз прекратить любое финансирование вооружения Украины и её восстановления, пока Украина не встанет на путь гуманных ценностей и не откажется от идеологии бандеризма, Качиньский его резко отчитал.Лидер ПиС заявил, что позиция ПиС остается неизменной и предусматривает поддержку военной помощи Украине. "Партия "Право и справедливость" придерживается и всегда придерживалась позиции, что военная помощь, которую оказывает Украине также ЕС, является абсолютно необходимой. Это ключевой вопрос с точки зрения польских государственных интересов и нашей безопасности", – отметил Качиньский и добавил, что высказывания Чарнека будут рассмотрены руководством партии.После этого Чарнек заверил, что между ним и лидером ПиС нет разногласий и что он не ставил под сомнение необходимость победы Украины – иначе Россия стала бы смертельной угрозой для Польши. "Я никогда и ни в каком формате не отрицал, что принципиальный интерес Польши – в том, чтобы Украина победила в войне против России", – подчеркнул он.Под этими словами Чарнека с удовольствием подпишется подавляющее большинство польских политиков – как находящихся ныне у власти, так и пребывающих в оппозиции. Поэтому даже если очередной, пятый в истории раскол ПиС и повлияет на итоги грядущих парламентских выборов в Польше, то на отношении польского правительства к России и Украине он точно никак не скажется.О событиях культуры - в материале Штаны Шамана, запрет "Кроликов" и Паулса, русский паспорт Орнеллы Мути. События культуры.

https://ukraina.ru/20260713/imitatsiya-borby-zhertvy-volynskoy-rezni-ne-meshayut-vlastyam-polshi-podderzhivat-kiev-1081395524.html

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Олег Хавич

эксклюзив, польша, украина, россия, матеуш моравецкий, ярослав качиньский, мир без границ