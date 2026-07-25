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Призрачное наступление Сырского и измотанность ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Призрачное наступление Сырского и измотанность ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 25.07.2026 Украина.ру

Призрачное наступление Сырского и измотанность ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Украинские военные и эксперты на этой неделе гадали, где же наступают ВСУ. Дело в том, что, уходя с поста главкома, Александр Сырский заявил своему преемнику Михаилу Драпатому, что оставляет ему "армию в наступлении"

2026-07-25T06:56

2026-07-25T06:56

2026-07-25T06:56

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Тем самым он поставил его на растяжку: если окажется, что ВСУ не наступают, то это будет уже вина Драпатого, а если бросать украинцев в новый "контрнаступ", то можно не только угробить подразделения, но и заслужить ненависть украинских военных. Сырского многие из них не любили именно как "мясника".Как пишет издание "Страна.ua", даже украинские эксперты считают, что ни о каком активном наступлении ВСУ сейчас нет и речи. Речь максимум идет о небольшом продвижении в тактической "серой зоне" - территории с отсутствием устойчивого контроля какой-либо из воюющих армий.Украинские паблики, включая Deep State, ежедневно сообщают о продвижении российской армии на том или ином участке фронта. Сырский же пытался рапортовать о неких "освобожденных" территориях без уточнения на карте. Чтобы выслужиться напоследок, он даже послал двоих военнослужащих печально известного полка "Скала" в Константиновку. Они сумели туда пробраться, сфотографироваться с украинским флагом, но тут же попали в плен и вскоре уже фотографировались с российским триколором.Не понимает заявления Сырского о наступлении и украинский эксперт Андрей Золотарёв. По его словам, российская армия продвигается к Запорожью и Днепру. "Запорожье уже превращается во фронтовой город, и Днепр тогда на очереди, так как-то это вот не вяжется с такими оптимистическими заявлениями о том, что, дескать, все наладилось", – говорит эксперт. Ему вторит аналитик Олег Стариков, утверждая, что российская армия окружает укрепрайон ВСУ в Орехове под Запорожьем."Российская группировка "Днепр" начала продвижение на север в район Орехова и продвинулась до 10 километров. Это штурмовые группы, но если они там закрепятся, это будет уже контролируемая территория. Группировка "Восток" начала движение на запад, обходя Орехов с севера, дойдя до Николаевска, где есть угроза перерезания основной магистрали снабжения Орехова", - говорит Стариков.Украинский политолог Руслан Бортник ожидает, что смена главкома обязательно повлечет за собой смену командиров подразделений, многие из ставленников Сырского останутся недовольными, что в итоге повлияет на боеспособность ВСУ.Украинский военный эксперт Константин Машовец на этой неделе сообщал, что россияне готовятся резко усилить наступление на Добропольском направлении, рассчитывая как можно быстрее выйти к городу и попытаться взять его с ходу.По его данным, россияне уже сосредоточили на этом участке основные силы 2-й и 51-й общевойсковых армий, а также часть подразделений 41-й армии. В последние дни ВСУ также фиксировали переброску дополнительных штурмовых групп, артиллерии, операторов БПЛА, бронетехники и автотранспорта к передовой. По его оценке, взятие Доброполья и прилегающего района позволит российскому командованию прикрыть западный фланг группировки, которая будет наступать на Краматорск с юга.Если же ВСУ удастся удержать линию Доброполье - Дружковка, тогда, подчеркивает эксперт, российское наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию рискует превратиться в дорогостоящую лобовую атаку с востока.По оценкам Машовца, наступление сейчас как раз ведет российская армия, хотя он считает, что его темпы несколько снизились в последнее время, но произошло это за счёт концентрации усилий на определённых направлениях."Если раньше они пытались наступать везде и всегда, то сейчас российское командование сконцентрировалось на определённых выбранных участках и направлениях. Вот это изменения. Ну, кое-кому кажется, что это некий перелом стратегический и так далее, но это далеко не так", - резюмировал эксперт.Украинский волонтер Тарас Чмут в интервью "Украинской правде" тоже говорит о снижении темпов общего наступления россиян, поскольку они теперь делают упор на определенных направлениях."Под Славянском за полгода русские от передовых их позиций продвинулись где-то на 12,5 километра. Достаточно динамично! И что мы имеем? Мы имеем интересную ситуацию, где общие цифры показывают, что русские в темпах наступления потеряли где-то в два-три раза. Но если мы смотрим на их стратегические направления, то там они продолжают уверенно двигаться", - сказал эксперт.По его словам, наиболее приоритетные для россиян и наиболее критичные для ВСУ – это Славянское, Константиновское и Запорожское (Гуляйпольское) направления. По его мнению, самое логичное для россиян сейчас — это расширять зону активных боевых действий, потому что Украина ограничена людскими ресурсами и "мы ничего не можем сделать с мобилизацией"."Их задача — найти способы, как увеличить линию активных боевых действий на 200 км", - считает Чмут. Тем временем украинская армия, по его словам, всё более истощается, пехота несет наибольшие потери, поэтому желающих идти туда всё меньше.Украинский отставной генерал Сергей Кривонос при этом жалуется, что уже и мобилизовать больше особо некого. По его словам, требуется в месяц мобилизовать 30 тысяч человек, но все ТЦК с трудом "натягивают" до 12 тысяч человек, которые к тому же совсем немотивированные.О кадровых перестановках на Украине в материале "А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского.

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эксклюзив, орехов, запорожье, днепр, андрей золотарев, вооруженные силы украины, сво