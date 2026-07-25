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"Когда приедете в Рим?": глава Минобороны Италии предложил Федорову стать советником
"Когда приедете в Рим?": глава Минобороны Италии предложил Федорову стать советником - 25.07.2026 Украина.ру
"Когда приедете в Рим?": глава Минобороны Италии предложил Федорову стать советником
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто пригласил бывшего главу украинского Минобороны Михаила Федорова на должность советника. Об этом он заявил в интервью газете Repubblica
2026-07-25T13:02
2026-07-25T13:02
2026-07-25T13:02
италия
новости
рим
украина
владимир зеленский
юрий касьянов
минобороны
верховная рада
сбу
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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров получил неожиданное предложение из Италии. Глава итальянского оборонного ведомства Гуидо Крозетто в интервью газете Repubblica сообщил, что пригласил Федорова стать его советником."Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил: "Когда вы хотите приехать в Рим, чтобы поработать со мной как советник?"", — рассказал Крозетто. По его словам, Федоров был тронут этим предложением, восприняв его как жест уважения.На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, вслед за чем ушёл и весь кабинет министров, включая Федорова. Его обвинили в провале реформы военкоматов. Исполняющим обязанности главы Минобороны назначен врио председателя СБУ Евгений Хмара.Ранее Зеленский предлагал Федорову должность вице-премьера по военным технологиям или советника по этому же вопросу. Однако Федоров заявил, что не согласен ни на какую должность, кроме главы оборонного ведомства. Майор ВСУ и экс-командир беспилотных войск Юрий Касьянов заявил, что отставка Михаила Фёдорова с поста министра обороны могла быть связана с его попытками пересмотреть распределение средств между крупными оборонными предприятиями.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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италия, новости, рим, украина, владимир зеленский, юрий касьянов, минобороны, верховная рада, сбу
Италия, Новости, Рим, Украина, Владимир Зеленский, Юрий Касьянов, Минобороны, Верховная Рада, СБУ
"Когда приедете в Рим?": глава Минобороны Италии предложил Федорову стать советником
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто пригласил бывшего главу украинского Минобороны Михаила Федорова на должность советника. Об этом он заявил в интервью газете Repubblica
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров получил неожиданное предложение из Италии. Глава итальянского оборонного ведомства Гуидо Крозетто в интервью газете Repubblica сообщил, что пригласил Федорова стать его советником.
"Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил: "Когда вы хотите приехать в Рим, чтобы поработать со мной как советник?"", — рассказал Крозетто.
По его словам, Федоров был тронут этим предложением, восприняв его как жест уважения.
На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, вслед за чем ушёл и весь кабинет министров, включая Федорова. Его обвинили в провале реформы военкоматов. Исполняющим обязанности главы Минобороны назначен врио председателя СБУ Евгений Хмара.
Ранее Зеленский предлагал Федорову должность вице-премьера по военным технологиям или советника по этому же вопросу. Однако Федоров заявил, что не согласен ни на какую должность, кроме главы оборонного ведомства.
Майор ВСУ и экс-командир беспилотных войск Юрий Касьянов заявил
, что отставка Михаила Фёдорова с поста министра обороны могла быть связана с его попытками пересмотреть распределение средств между крупными оборонными предприятиями.
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