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Каллас пообещала вызвать постпреда России при ЕС, которого не существует
Каллас пообещала вызвать постпреда России при ЕС, которого не существует - 25.07.2026 Украина.ру
Каллас пообещала вызвать постпреда России при ЕС, которого не существует
Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас пообещала вызвать российского "постпреда" после ударов по Киевской области. Об этом она написала в соцсети X
2026-07-25T09:48
2026-07-25T09:48
2026-07-25T09:48
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Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в ответ на российские удары по Киевской области вызовет постпреда России при ЕС."В ответ на сегодняшние удары мы вызовем постпреда России при ЕС", — написала Каллас в соцсети Х.Она также добавила, что планирует предложить странам Евросоюза новые санкции против Москвы.При этом у России на сегодняшний день нет постоянного представителя при Евросоюзе. Обязанности главы миссии временно исполняет Карен Малаян.24 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства. Подробнее в материале Минобороны РФ подтвердило удар по выставке беспилотников в КапитановкеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Россия, Новости, Киевская область, Москва, Украина.ру, ЕС
Каллас пообещала вызвать постпреда России при ЕС, которого не существует
Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас пообещала вызвать российского "постпреда" после ударов по Киевской области. Об этом она написала в соцсети X
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в ответ на российские удары по Киевской области вызовет постпреда России при ЕС.
"В ответ на сегодняшние удары мы вызовем постпреда России при ЕС", — написала Каллас в соцсети Х.
Она также добавила, что планирует предложить странам Евросоюза новые санкции против Москвы.
При этом у России на сегодняшний день нет постоянного представителя при Евросоюзе. Обязанности главы миссии временно исполняет Карен Малаян.
24 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства. Подробнее в материале Минобороны РФ подтвердило удар по выставке беспилотников в Капитановке
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