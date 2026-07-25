"Что делать?": Орбан процитировал Чернышевского, говоря о кризисе в Венгрии - 25.07.2026 Украина.ру
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"Что делать?": Орбан процитировал Чернышевского, говоря о кризисе в Венгрии
"Что делать?": Орбан процитировал Чернышевского, говоря о кризисе в Венгрии - 25.07.2026 Украина.ру
"Что делать?": Орбан процитировал Чернышевского, говоря о кризисе в Венгрии
Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей ежегодной речи процитировал по-русски название романа Николая Чернышевского "Что делать?". Об этом сообщает РИА Новости
2026-07-25T13:56
2026-07-25T13:56
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Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад. В ходе выступления он обратился к русской литературе, чтобы описать текущую ситуацию в стране."И вопрос в том, что же нам делать, чтобы вернуть Венгрии её форму жизни, чтобы мы, венгры, могли чувствовать себя дома. Или: что делать?" — сказал Орбан, добавив последнюю фразу на русском языке.По словам политика, после смены власти жизнь в Венгрии теперь определяют из Брюсселя, Калифорнии или Польши. Он также раскритиковал избирателей партии "Тиса", которые, по его мнению, пребывают в состоянии "экономической эйфории"."Они думают, что будут меньше работать и получать больше денег. Они думают, что видят реальность, но на самом деле смотрят фильм. Они думают, что фильм документальный, но это фэнтези", - заявил Орбан.В начале июля венгерская газета Magyar Nemzet сообщила, что излишне радикальные действия нового премьер-министра Петера Мадьяра вызывают тревогу на Западе и могут привести к возвращению Виктора Орбана к власти. Подробнее в материале На Западе опасаются, что радикализм премьера Венгрии вернёт к власти ОрбанаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, венгрия, виктор орбан, украина.ру, запад, брюссель
Новости, Венгрия, Виктор Орбан, Украина.ру, Запад, Брюссель

"Что делать?": Орбан процитировал Чернышевского, говоря о кризисе в Венгрии

13:56 25.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Орбан пообещал не допустить вступления Украины в Евросоюз
‼ Орбан пообещал не допустить вступления Украины в Евросоюз - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей ежегодной речи процитировал по-русски название романа Николая Чернышевского "Что делать?". Об этом сообщает РИА Новости
Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад. В ходе выступления он обратился к русской литературе, чтобы описать текущую ситуацию в стране.
"И вопрос в том, что же нам делать, чтобы вернуть Венгрии её форму жизни, чтобы мы, венгры, могли чувствовать себя дома. Или: что делать?" — сказал Орбан, добавив последнюю фразу на русском языке.
По словам политика, после смены власти жизнь в Венгрии теперь определяют из Брюсселя, Калифорнии или Польши. Он также раскритиковал избирателей партии "Тиса", которые, по его мнению, пребывают в состоянии "экономической эйфории".
"Они думают, что будут меньше работать и получать больше денег. Они думают, что видят реальность, но на самом деле смотрят фильм. Они думают, что фильм документальный, но это фэнтези", - заявил Орбан.
В начале июля венгерская газета Magyar Nemzet сообщила, что излишне радикальные действия нового премьер-министра Петера Мадьяра вызывают тревогу на Западе и могут привести к возвращению Виктора Орбана к власти. Подробнее в материале На Западе опасаются, что радикализм премьера Венгрии вернёт к власти Орбана
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