https://ukraina.ru/20260725/istoriya-na-radio-ivan-pribludnyy-1081816916.html
История на радио: Иван Приблудный
История на радио: Иван Приблудный - 25.07.2026 Украина.ру
История на радио: Иван Приблудный
Радио "Новороссия сегодня" – источник самых разнообразных сведений о жизни вновь обретённых территорий России, в том числе и исторических. Мы, разумеется, не могли пройти мимо этого кладезя исторической информации и открываем рубрику "История на радио", в которой будем дублировать материалы в оригинальном виде
2026-07-25T12:00
2026-07-25T12:00
2026-07-25T12:00
история
россия
сергей есенин
украина
новороссия
история
история новороссии
история ссср
музей
поэт
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Сегодня мы публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Евгении Линдре и Павла Русского с директором Новоайдарского районного краеведческого музея Андреем Васильевичем Подройко. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт об Иване Приблудном (настоящее имея – Яков Овчаренко) – уроженце Слободской Украины, "новокрестьянском" поэте круга Сергея Есенина, одним из прототипов булгаковского Ивана Бездомного и авторе одного из вариантов текста народной песни "Мурка".Приятного просмотра!
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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История, Россия, Сергей Есенин, Украина, Новороссия, История, история Новороссии, история СССР, музей, поэт, Видео, радио
История на радио: Иван Приблудный
Радио "Новороссия сегодня" – источник самых разнообразных сведений о жизни вновь обретённых территорий России, в том числе и исторических. Мы, разумеется, не могли пройти мимо этого кладезя исторической информации и открываем рубрику "История на радио", в которой будем дублировать материалы в оригинальном виде
Сегодня мы публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Евгении Линдре и Павла Русского с директором Новоайдарского районного краеведческого музея Андреем Васильевичем Подройко. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт об Иване Приблудном (настоящее имея – Яков Овчаренко) – уроженце Слободской Украины, "новокрестьянском" поэте круга Сергея Есенина, одним из прототипов булгаковского Ивана Бездомного и авторе одного из вариантов текста народной песни "Мурка".