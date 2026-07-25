https://ukraina.ru/20260725/istoriya-na-radio-ivan-pribludnyy-1081816916.html

История на радио: Иван Приблудный

История на радио: Иван Приблудный - 25.07.2026 Украина.ру

История на радио: Иван Приблудный

Радио "Новороссия сегодня" – источник самых разнообразных сведений о жизни вновь обретённых территорий России, в том числе и исторических. Мы, разумеется, не могли пройти мимо этого кладезя исторической информации и открываем рубрику "История на радио", в которой будем дублировать материалы в оригинальном виде

2026-07-25T12:00

2026-07-25T12:00

2026-07-25T12:00

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Сегодня мы публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Евгении Линдре и Павла Русского с директором Новоайдарского районного краеведческого музея Андреем Васильевичем Подройко. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт об Иване Приблудном (настоящее имея – Яков Овчаренко) – уроженце Слободской Украины, "новокрестьянском" поэте круга Сергея Есенина, одним из прототипов булгаковского Ивана Бездомного и авторе одного из вариантов текста народной песни "Мурка".Приятного просмотра!

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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