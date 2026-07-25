https://ukraina.ru/20260725/na-tyumenskom-npz-posle-padeniya-ukrainskogo-bespilotnika-nachalsya-pozhar-novosti-svo-1081846680.html

На Тюменском НПЗ начался пожар после падения украинского беспилотника. Новости СВО

На Тюменском НПЗ начался пожар после падения украинского беспилотника. Новости СВО - 25.07.2026 Украина.ру

На Тюменском НПЗ начался пожар после падения украинского беспилотника. Новости СВО

На территории Тюменского НПЗ упал украинский дрон, после чего началось возгорание, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом и других военных новостях 25 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-25T12:25

2026-07-25T12:25

2026-07-25T12:26

сво

спецоперация

тюменская область

ульяновская область

краснодарский край

евгений балицкий

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мчс

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🟥 За ночь дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Чувашия, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря;🟥 Российский беспилотник поразил подстанцию "Северноукраинская" (750 кВ) у села Зарудье в Сумской области.Это ключевой узел магистральной энергосистемы, связывающий крупные электростанции и регионы.Повреждение трансформаторов или распределительного оборудования заставляет перенаправлять нагрузку на резервные линии, повышая риск аварий. Даже частичный ущерб способен надолго снизить пропускную способность сети и потребовать длительного ремонта;🟥 Электричка Курск-Белгород застряла в районе села Клюква Курской области из-за дрона на путях. Поезд стоит уже полтора часа, пассажиры уезжают на такси и маршрутках;🟥 После массированных атак БПЛА ночью в Белгороде пострадали четыре человека. Среди них — сотрудник МЧС, который участвовал в ликвидации пожара после удара беспилотника.Трёх пострадавших госпитализировали. По оценке врачей, один из них находится в тяжёлом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь;🟥 В Тюмени из-за беспилотной опасности власти отменили празднование дня города. Местных просят оставаться дома и покинуть набережную и площадь 400-летия Тюмени, на которой должен был состояться концерт "Песняров";🟥 Евпатория полностью обесточена. Также без света остались посёлки Мирный, Заозерный и Новоозёрный, сообщил мэр Виталий Оганесян;🟥 В результате ночного удара украинских сил по Кирилловке погибли восемь человек, включая двух детей, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Ещё 14 человек пострадали, среди них трое детей.Под удар попали туристические базы. На месте работают оперативные и спасательные службы, продолжается разбор завалов.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

тюменская область

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сво, спецоперация, тюменская область, ульяновская область, краснодарский край, евгений балицкий, украина.ру, мчс