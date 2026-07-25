Задержан организатор выставки дронов под Киевом, попавшей под удар ВС РФ - 25.07.2026 Украина.ру
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Задержан организатор выставки дронов под Киевом, попавшей под удар ВС РФ
Задержан организатор выставки дронов под Киевом, попавшей под удар ВС РФ - 25.07.2026 Украина.ру
Задержан организатор выставки дронов под Киевом, попавшей под удар ВС РФ
Задержан главный организатор выставки беспилотников, по которой в пятницу ВС РФ нанесли удар. Об этом в своём телеграм-канале сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко
2026-07-25T14:34
2026-07-25T14:34
россия
новости
кравченко
украина.ру
украина
киев
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Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о задержании организатора выставки БПЛА, которая попала под удар в Киевской области. Имя подозреваемого не раскрывается."Главный организатор мероприятия задержан", — говорится в сообщении Кравченко. По его данным, организатору предъявлены обвинения по статье о служебной халатности. Уточняется, что выставка проходила с нарушениями: на открытой площадке собрались более 300 представителей оборонных производств, а ближайшее укрытие не было рассчитано на такое количество людей и находилось на значительном удалении. В офисе компании-организатора проведены обыски. Сам подозреваемый получил ранения при ударе и находится под стражей в медучреждении.В пятницу 24 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства. Подробнее в материале Минобороны РФ подтвердило удар по выставке беспилотников в КапитановкеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Россия, Новости, Кравченко, Украина.ру, Украина, Киев

Задержан организатор выставки дронов под Киевом, попавшей под удар ВС РФ

14:34 25.07.2026
 
© Фото : Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Стрингер
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Задержан главный организатор выставки беспилотников, по которой в пятницу ВС РФ нанесли удар. Об этом в своём телеграм-канале сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о задержании организатора выставки БПЛА, которая попала под удар в Киевской области. Имя подозреваемого не раскрывается.
"Главный организатор мероприятия задержан", — говорится в сообщении Кравченко.
По его данным, организатору предъявлены обвинения по статье о служебной халатности. Уточняется, что выставка проходила с нарушениями: на открытой площадке собрались более 300 представителей оборонных производств, а ближайшее укрытие не было рассчитано на такое количество людей и находилось на значительном удалении.
В офисе компании-организатора проведены обыски. Сам подозреваемый получил ранения при ударе и находится под стражей в медучреждении.
В пятницу 24 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников украинского и иностранного производства. Подробнее в материале Минобороны РФ подтвердило удар по выставке беспилотников в Капитановке
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